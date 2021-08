Cártel de Sinaloa dejó descuartizados y narcomantas contra el “Peter Pan” en Tijuana

La violencia es imparable en la entidad fronteriza (Foto: Cuartoscuro)

El narcoterror que azota en Tijuana, Baja California, dejó un fin de semana con narcomantas, descuartizados y ejecutados atribuidos al Cártel de Sinaloa contra un enemigo a quien identificaron como Juan Enrique Rochin Cervantes, el Peter Pan.

Los mensajes contra el presunto criminal comenzaron al menos desde la noche del jueves 5 de agosto, siguieron la madrugada del día 7 y por la mañana del mismo sábado, así como en las últimas horas. Al menos hubo cuatro víctimas mortales en estos actos.

Cada uno de los textos deja ver que el Peter Pan habría cometido un acto de traición, por lo cual cayó en problemas imperdonables para la organización criminal que comanda Ismael Zambada García, el Mayo.

En la región, el grupo delictivo registra operaciones a través de Alfonso Arzate García, el Aquiles, y el hermano de éste último, Alfonso Arzate García, la Rana. Aunque desde 2015 se sumó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la pugna de la plaza y en el último par de años, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, han intentado hacerse con el control territorial.

El cuerpo destazado fue hallado la mañana del sábado frente a un parque (Foto: Twitter@GHOSTDEVIIL)

Una manta con letras negras fue colocada en la malla metálica, en inmediaciones de la calle Miguel Alemán y Cochimies de la colonia Infonavit Presidentes. En ella se advertía el inicio de una “limpia”, como llaman los criminales al exterminio de rivales. El narcomensaje, localizado entre las 23:00 horas, también hacía un llamado a colaborar con el nuevo lugarteniente de la zona o atenerse a las consecuencias.

“EL NUEVO DUEÑO DEL PRESI A TODA LA GENTE QUE ANDE CON PETER PAN O SE ALINEAN O VAN A MAMAR LA LIMPIA YA EMPEZO T VAS A QUEDAR SIN NADA SI ANTES NO TENIAS NADA AHORA MENOS POR CORRIENTE ATT CDS”, se leía.

Según reportes policiales, alrededor de las 03:00 horas del sábado reciente se localizaron dos cadáveres con impactos de bala al interior de una camioneta negra que fue estacionada en la calle Antonio López de Santa Anna y López Portillo de la misma colonia Infonavit Presidentes. Sobre el parabrisas fue colocada una cartulina blanca con letras negras en presuntas represalias hacia el Peter Pan.

“QUEDASTE SIN TIENDAS X CORRIENTE DONDE ESTABAS, ESTABAS BIEN PERO TU QUISISTE EL HACERTE EL VIVO MATANDO GENTE DE LA EMPRESA, Y A LA EMPRESA MANOS TE VAN A HACER FALTA PARA PELARNOS LA VERGA, JUAN ENRIQUE ROCHIN CERVANTES, ALIAS, EL PETER PAN ATT CDA (sic)”, señalaba la advertencia criminal.

El narcomensaje del jueves ya advertía del exterminio porvenir (Foto: Especial)

Entre las 07:00 horas de ese mismo sábado, pero en la colonia el Guaycura, las autoridades hallaron restos descuartizados de un hombre junto a una base de lámina, supuestamente una mesa, con la narcomanta contra Juan Enrique Rochin Cervantes.

Justo frente al parque que colinda con la calle Pericué, a media vía, los sicarios adornaron su amenaza con dos piernas en el extremo, mientras que en otra esquina colocaron la cabeza amarrada con los brazos. El torso mutilado estaba sobre la cinta asfáltica.

“ESTO LES VA A SEGUIR PASANDO SI SIGUEN CON EL CORRIENTE DE JUAN ENRIQUE ROCHIN CERVANTES ALIAS EL PETER PAN SI ANTES NO TENÍAS NADA AHORA MENOS TE ENRREDASTE FEO!! PENDEJO ATT CDS (sic)”, indicó el texto escrito con tinta roja.

Ya en las últimas horas, otra advertencia fue encontrada sobre el cadáver de un hombre, quien tenía el rostro manchado de sangre seca y visibles huellas de violencia. Presuntamente, la víctima estaba cerca de la maquiladora el Goto, en inmediaciones de la colonia Presidentes.

El cadáver de un joven tenía un pedazo de tela con el narcomensaje sobre su pecho (Foto: Twitter@GHOSTDEVIIL)

“Esto es para ty Juan Enrique Rochin Cervantes Piter Pan Asi todo pendejo que jale contigo y no te digo que jente por que nada mas 3 pistoleros tienes que no tardan en voltearse por lacra que fuiste matar a un amigo por la espalda que no aras con ellos te enredaste feo por pendejo te vamos a Encontrar donde estes Att: ‘CDS’ (sic)”, se distinguía en un aparente pedazo de tela blanca.

Con los narcomensajes, supuestamente desplegados por el Cártel de Sinaloa, la demarcación fronteriza reitera sus indicios de violencia. Aunque también atiza la crisis que de por sí permea en la ciudad, pues las ejecuciones diarias, sobre el mismo problema contra el Peter Pan, dan señales de homicidios dolosos que habrían de incrementarse en estos días.

Reportes extraoficiales señalaron que Rochin Cervantes sería responsable de asesinatos cometidos hacia miembros del Cártel de Sinaloa que estaban bajo el mando de Alfonso Arzate García, el Aquiles. Con la cacería, los sinaloenses también buscarían quitarle el control de las colonias Presidentes, Guaycura, Mariano Matamoros, el Águila y Capistrano.

Cabe recordar que el nombre y apodo del Peter Pan ya figuraban desde septiembre de 2015, cuando el CJNG acusó a policías de estar coludidos con sus rivales. Entre ellos destacaron a Juan Enrique Rochin Cervantes como encargado de “Batakas”. Otro de sus alias sería Felipin.

En la advertencia del sábado, la cartulina fue colocada sobre el parabrisas de una camioneta (Foto: Twitter@GHOSTDEVIIL)

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó cinco personas asesinadas el viernes reciente en Baja California, siete víctimas el sábado y cuatro el domingo 8 de agosto en la misma entidad. Un total de 16 personas ultimadas en tres días.

Tijuana es el municipio más violento de México, según cifras del gobierno federal, pues hasta el 21 de julio pasado acumuló 4,963 asesinatos. Un par de días antes de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentara esas cifras, el gobernador Jaime Bonilla reconoció que su gobierno no ha podido erradicar la inseguridad en Baja California.

SEGUIR LEYENDO: