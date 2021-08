“La política del presidente es un fracaso”: Lilly Téllez y Denise Dresser culparon a AMLO por aumento de pobreza en México

López Obrador aseguró que el CONEVAL tiene indicadores diferentes y tomó en cuenta las remesas para indicar el aumento de la pobreza en México (Foto: Facebook/EFE/Cuartoscuro)

El 5 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) confirmó que México añadió 3.8 millones de nuevos pobres en 2020 debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19.

Con esta cantidad, la cifra total se elevó a 55.7 millones frente a los 51.9 millones que había en 2018, por lo que el porcentaje de población en situación de pobreza creció a 43.9% el año pasado, mientras que en 2018, año en que Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país como presidente, se registró un 41.9%.

Debido a este incremento, el principal señalado fue AMLO, pues uno de sus principales lemas de gobierno ha sido “primero los pobres”, como un recordatorio para ayudar a este sector de población a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, estas cifras señalan que no lo ha cumplido.

Ante esta situación, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, despotricó en contra del mandatario federal y aseguró que fueron errores de López Obrador los que causaron esta situación.

También mencionó que en sus casi tres años de gobierno ha culpado a instituciones, diversas personas y partidos políticos en lugar de mejorar su política económica para enfrentar la pobreza en México.

La senadora del PAN señaló que AMLO se ha dedicado a culpar a todas las personas e instituciones en lugar de atender la problemática (Foto: Twitter/@LilliTellez)

“La realidad es que los pobres aumentaron por errores de AMLO. Aunque culpe a la pandemia, al pasado, al neoliberalismo, a los intelectuales, a la conquista española, a los médicos privados, a Harvard, a los periodistas, a los países ricos, a los aerogeneradores, al Coneval.”

“A los jueces, a las fake news, a quienes aspiran a un mejor ingreso, a los baches, a los conservadores, al precio del gas, a los estudiantes en el extranjero, a los fideicomisos, etc. La política económica del presidente es un fracaso contra la pobreza; debe corregir”, señaló Téllez, quien ingresó al Senado con Morena.

Quien se sumó a las críticas fue la académica Denise Dresser, pues desde sus redes sociales compartió la columna de opinión titulada “Fábrica de pobres”, escrita por el analista Enrique Quintana y publicada en el diario El Financiero.

La profesora del ITAM seleccionó un fragmento del texto donde señala que de 2018 a 2020, cerca de 15 millones de personas perdieron el acceso a los servicios de salud gracias al fracaso del INSABI.

En un segundo tuit escribió “No es ideología, es el dato duro que revela la gente. Si este gobierno no quiere pasar a la historia como una fábrica de pobres, necesita cambiar las condiciones que dispararon la pobreza, entre ellas la falta de crecimiento económico”.

La académica del ITAM compartió una columna de opinión donde se asegura el fracaso del INSABI (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

Con este texto señaló a AMLO como el culpable de este aumento en el número de pobres, pues el INSABI, que sustituyó al Seguro Popular, fue propuesta suya.

López Obrador, durante una conferencia de prensa otorgada desde Baja California Sur, aseguró que el CONEVAL tiene unos indicadores diferentes y no tomó en cuenta el crecimiento de las remesas que han entrado al país desde Estados Unidos en los últimos años.

Ante esta declaración, el influencer Chumel Torres se lanzó contra el presidente para señalar que este dinero no es un logro para México, pues es proporcionado por personas que abandonaron el país en busca de oportunidades no brindadas.

“Las remesas no son un logro. Es gente que no encontró trabajo aquí porque está de la verga. Se fue. Manda dinero a su familia porque aquí está de la verga. Dejen de presumirlo. No sean de la verga”, sentenció el también youtuber.

SEGUIR LEYENDO