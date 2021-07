Tras polémica, así felicitó Paola Espinosa a las medallistas olímpicas de clavados sincronizados

(Foto: Cuartoscuro)

Paola Espinosa está en el ojo del huracán de nueva cuenta, pues luego de publicar un comentario que fue aparentemente malentendido por los fanáticos de las competencias olímpicas, modificó sus felicitaciones tras la medalla de bronce en plataforma de 10 metros.

“Las quiero, Alejandra Orozco Loza, Gabriela Agúndez y te quiero entrenador Vargas Bautista. Viva México”, fue lo único que redactó en esta ocasión, junto a una fotografía de las atletas su entrenador.

Hasta el momento, ninguna de las dos atletas ha podido responder al mensaje de su colega, y tampoco lo hizo Iván Bautista Vargas, el entrenador nacional y olímpicos de clavados.

Éste último sí colocó en sus redes sociales un pequeño mensaje de gratitud, donde únicamente colgó una fotografía del ramo y el peluche de mascota olímpica que les otorgan al obtener una medalla.

Sin embargo, Paola Espinosa, medallista olímpica, no se salvó de las críticas, pues a través de las redes sociales recibió múltiples críticas a las actitudes que tomó últimamente, en especial con las competidoras de 3 metros en clavado sincronizado.

“Ya viste como no te necesitan para ganar medalla, así debiste felicitar igual a las que quedaron 4to” o “No pues que padre tener la aprobación de la dueña de la plaza de 3 metros, qué bárbara cuanta humildad”, fueron algunos de los malos comentarios que recibió.

En fechas recientes, Espinosa hizo algunos comentarios en sus redes sociales luego del cuarto puesto en tres metros por parte de las clavadistas Dolores Hernández y Carolina Mendoza, los cuales o cayeron bien.

La histórica clavadista no se guardó nada y, en cuanto terminó la competencia, envió un fuerte mensaje donde demostró su malestar por no poder representar a México en una disciplina que le ha otorgado medallas.

“Hoy era mi turno en #Tokyo2020, no hubo medalla para lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, escribió Espinosa en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, luego de las numerosas críticas, no sólo de los usuarios de Twitter, también de los y las ex atletas olímpicas, aclaró que su comentario en redes sociales no fue en contra de las clavadistas mexicanas, sino una crítica sobre el proceso de selección que la dejó fuera de Tokio 2020.

“Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices”, escribió en Twitter.

Además, decidió eliminar el tuit, aunque las redes sociales ya tenían preparada la captura de pantalla, por lo que fue inmortalizado, aunque aseguró que la comunidad realmente malinterpretó sus palabras.

“Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros”, escribió la atleta, para después cumplir con su promesa.

El tema ya no fue tratado por ella, pero personalidades del deporte, entre ex atletas y periodistas opinaron alrededor del mismo. Y mientras unos la defendieron, otros no tuvieron piedad con sus comentarios.

