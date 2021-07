Salir a rodar en bicicleta ayuda a mejorar el estado de ánimo: UNAM

Los beneficios del uso de la bicicleta son varios (Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informaron que el uso de la bicicleta, además de ayudar a la economía de los usuarios y ayudar al medio ambiente, tiene una reacción positiva en el estado de ánimo, ya que causa felicidad.

Hugo Sánchez Castillo, investigador del departamento de Psicobiología y Neurociencia de la Facultad de Psicología de la UNAM, aseguró que dar un paseo en bicicleta, además de propiciar la circulación, el funcionamiento cardiaco y el tono muscular, sirve como instrumento para mejorar el humor.

A la par que mejora la salud de los ciclistas, contribuye a reducir los tiempos de traslado y a disminuir el impacto al medio ambiente.

Ernesto García Almaraz, Coordinador del programa Bicipuma de la UNAM, refirió que a parte de los estudios científicos, sirve como prueba empírica la experiencia de las personas al salir a rodar.

Por la pandemia el uso de bicicletas aumentó

“Siempre liberamos endorfinas, sustancias que nos hacen sentir bien, muchos de nuestros usuarios nos han comentados que cuando se suben a la bicicleta, llegan a su facultad de buenas, e incluso ese desgaste físico, o el ejercicio que hacen, les ayuda a dormir mejor”.

Recomendó a jóvenes, adultos y a todos los que tengan la oportunidad de salir a rodar que se sumen y ayuden a que se consolide en regreso a la nueva normalidad, dejando a un lado los automóviles.

“Vamos a ayudar a nuestra salud, a dejar de emitir CO2 al medio ambiente, y mantendremos esa sana distancia que ahorita es indispensable para evitar contagios”, señaló.

“Insistió en que cuando se utiliza una bici todos ganan, y en tiempos de COVID-19 tiene la ventaja adicional de que permite mantener la distancia recomendada por las autoridades de salud nacionales y mundiales.

La CDMX organiza rodadas constantemente

“Por donde lo veamos, su uso es maravilloso, es uno de los grandes inventos de la humanidad y al paso de los años sigue vigente y se convierte en la mejor opción para trasladarnos y mejorar la movilidad”.

Por otro lado, Antonio Suárez Bonilla, del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura, señaló que un paseo en bicicleta puede ayudar a que el paseante desarrolle su imaginación, ya que la velocidad intermedia permite una especie de “limpia mental”, que permite apreciar las cosas de forma distinta.

Durante la pandemia declarada por el contagio masivo de la COVID-19, las calles de la Ciudad de México han registrado un aumento considerable en el número de personas que optan por el uso de la bicicleta como medio de transporte. De hecho la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la capital ha reportado un aumento del 221% de ciclistas que recorren las ciclovías emergentes en hora pico.

Ciclistas de CDMX continuamente son atropellados

No obstante, en materia de seguridad vial falta mucho por hacer, expuso García Almaraz. Es necesario mejorar el respeto al ciclista, cultura que no se ha logrado a pesar de los esfuerzos que se han hecho, aunque reconoció que los incidentes no siempre son negligencia del conductor del vehículo automotor.

También hace falta infraestructura, ciclopistas adecuadas que den el espacio necesario al ciclista para circular seguro, además de diferentes vías que animen a más usuarios a pedalear y llegar a sus aulas u oficinas.

Se estima que en el mundo existen alrededor de mil millones de bicicletas. Según la Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (2017), 35.9% de los hogares en esta área tienen bicicletas, pero sólo 2.2% de la población de seis años y más realizó viajes entre semana en ese medio de transporte.

