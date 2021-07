“Tenga para que aprenda”: Lilly Téllez recomendó a AMLO seguir el ejemplo de Angela Merkel

Lilly Téllez y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Las tragedias, accidentes y desastres naturales suelen presentarse de improviso en todas partes del mundo. Es entonces cuando los gobierno y las figuras políticas cobran importancia en la atención de las víctimas. Sin embargo, en algunas ocasiones los políticos se han vuelto objeto de escrutinio o reconocimiento público.

Esta vez, quién resaltó el actuar de una política alemana fue la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quién recalcó la visita de la canciller Angela Merkel para recomendar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que tomara una actitud similar, luego de negarse a visitar el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo.

“En Alemania se gobierna con responsabilidad, humanidad y humildad. Tenga para que aprenda señor presidente López Obrador”, escribió la senadora en su cuenta oficial de Twitter.

La canciller alemana, Angela Merkel, visitó zonas inundadas de su país para inspeccionar los daños y reunirse con sobrevivientes, tras días de intensas lluvias que han dejado al menos 156 muertos en ese país.

Merkel tenía previsto viajar a la localidad de Schuld, en el estado de Renania-Palatinado, uno de los dos más golpeados en el oeste de Alemania, donde la crecida del río Ahr arrasó casas y dejó las calles llenas de escombros. De acuerdo con AFP, la canciller calificó las inundaciones como una “tragedia” y prometió apoyo del gobierno para los municipios alemanes afectados.

Angela Merkel asistió al lugar de la tragedia para interactuar con las víctimas (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)

En posición contraria, unos días después de la tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no había ido a la zona del desastre causado por la caída de una “ballena” del tramo elevado de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ya que -dijo- “no es su estilo” irse a tomar la foto. “Eso también al carajo”.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador justificó su ausencia en la zona de Tláhuac, en donde ocurrió la tragedia la noche del pasado lunes 3 de mayo, al señalar que eso lo hacían los gobiernos conservadores, por lo que insistió, no es su estilo.

-¿Por qué no ha ido?, le preguntó un reportero al mandatario.

“Porque ese no es mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía, estoy pendiente, estoy solidarizándose con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero no es irse a tomar foto. Eso también al carajo ese estilo… eso tiene que ver con el conservadurismo”, enfatizó.

En el colapso de la Línea 12 murieron 26 personas (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Las investigaciones que se realizan en torno al colapso de la Línea 12 han revelado fallas en la estructura desde la construcción. Uno de los últimos peritajes señaló además que el balasto utilizado en las 10 estaciones que conforman el viaducto elevado, se sobrecargó, lo que desgastó las columnas y planchas de la obra.

“La mayor parte del balasto observado parece adecuado para su propósito, proporcionando asentamiento y absorbiendo la vibración de la interfaz rueda-carril”, advierte la información arrojada.

El informe de la empresa DNV, encargada del peritaje, detalla que el balasto -el cual fue comprado en Acolman, Estado de México- colocado en la Línea 12 tras su primera rehabilitación en 2014-2015, era más pesado que el requerido, por lo que el viaducto elevado se sobrecargó hasta en 7,000 toneladas.

SEGUIR LEYENDO: