Piden al gobernador de BCS que soliciten prueba COVID-19 a turistas en Los Cabos

Residentes de Los Cabos, en Baja California Sur, exigieron al gobierno estatal que pida a los turistas pruebas COVID negativas para poder ingresar al turístico municipio y sus alrededores.

A través de la plataforma Change.org, la petición lanzada por una persona de nombre Jessica Olsen, indicó que es claro que Cabo San Lucas vive del turismo, pero el aumento de los contagios por el virus del SARS-CoV-2 ha tenido fuertes consecuencias en sus residentes.

“Baja California Sur necesita de ciudadanos fuertes, protegidos y dispuestos a sacar adelante a nuestro hogar. Si bien, vivimos del turismo, mas claro no nos puede quedar. Pero seguimos recibiendo a brazos abiertos a visitantes del mundo entero, y al precio de la salud de nuestras familias. En Los Cabos estamos sufriendo cada dia por lo menos 10 muertes, ahora de personas jóvenes y de todas las edades”, comienza la petición.

Por esta razón, se ha pedido al gobierno que solicité a los turistas pruebas negativas de PCR. Esto ayudará más a la población, ya que las personas con vacunas podrían portar el virus y contagiar a habitantes, mientras que con la prueba disminuye ese riesgo.

“El gobierno tiene que actuar y blindar nuestro estado con Pruebas Negativas de COVID para entrar a nuestro estado de BCS. No es suficiente el comprobante de vacunación, ya que no asegura que no nos vamos a contagiar de cualquiera de las cepas y/o podamos ser portadores y ser riesgos para personas vulnerables de diversos sectores de servicio”, agrega.

