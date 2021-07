“Voy a cuidarlo, me da lástima dejarlo tirado”: mujer indígena, madre de cuatro, resguardó a un bebé abandonado en Monterrey

Una madre dejó encargado su bebé recién nacido a una mujer indígena, originaria de Chiapas, que se encontraba sentada junto con sus cuatro hijos afuera de una tienda, sin embargo ya no regresó por él; los hechos ocurrieron en el centro de Monterrey.

Fueron usuarias en redes sociales quienes reportaron el hecho ante autoridades y compartieron la historia; todo ocurrió el pasado lunes por la tarde, cuando la madre se acercó a una mujer para dejarle al cuidado del bebé, mientras iba a hacer un mandado. Las horas pasaron y no regresó por su hijo.

Al momento de dejarle en encargo al bebé, también le dejó una bolsa con pañales, una lata de leche en polvo y un biberón ya con alimento preparado. Le dijo que le dolía el brazo y que en breve regresaba, pero no lo hizo.

La mujer, que se quedó al cargo del bebé, es de origen chiapaneco y se ubicada frente a una tienda en la avenida Cuauhtémoc, estaba acompañada de sus cuatro hijos.

“Esta señora tiene 4 hijos, abusaron de su inocencia dejándole a cuidar a un bebé recién nacido diciéndole que iría al mercado; van más de cuatro horas y ella sigue esperando…”, compartieron en Facebook quienes presenciaron el acto.

“No lo iba a dejar tirado”: Alicia Rodríguez

A pesar de estar en una situación muy precaria económicamente y tener cuatro pequeños que con dificultad puede alimentar, Alicia Rodríguez López, no pensó ni un momento en descuidar al indefenso bebé.

Alicia junto con su esposo y sus cuatro pequeños hijos, originarios de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, recién llegaron a Monterrey debido a la falta de trabajo en ese estado y por una oportunidad laboral que tuvo el padre de familia.

La mujer explicó que en su tierra natal la vida es difícil porque no hay empleo, y el poco que hay es mal pagado, ella y su esposo trabajaban desde las 6 de la mañana en la colecta de plantíos de café, pero la paga no era suficiente para mantener a sus cuatro pequeños.

Su marido consiguió un trabajo como obrero en Monterrey y juntos viven en un pequeño cuarto de la colonia Camino Real, en Guadalupe, donde solo tienen una cama, un televisor antiguo, algunas prendas, entre otras pertenencias.

Cuando Alicia se hallaba en en centro, una mujer se le acercó para pedirle que cuidara de su bebé por unos momentos, ella sabe lo difícil que es cuidar de los menores por lo que pensó en hacerle el favor que pensaba era momentáneo, pero pasaron cuatro horas y la madre del menor nunca apareció.

Al ver que no regresaba, Rodríguez López dijo que pensó en hacerse cargo del recién nacido, pues no tenía corazón para dejarlo ahí. Incluso mencionó que ya había pensado ponerle el nombre de “Armando”.

“Dije: yo lo voy a cuidar ahí en mi cuarto, porque si voy a dejar tirado al bebé me da lástima, dije yo. Tiene como dos semanas, le pregunté a su mamá: ¿cuántas semanas tiene tu bebé? Y me dijo dos semanas.

“Nada más me dijo: no sé si me quieras hacer el favor que me lo cuides un rato al bebé, es que me duele mucho el brazo, me dijo la señora, me lo cuidas un rato y ahorita regreso, me dijo”, relató a Multimedios.

La mujer describió a la madre del bebé como de unos 35 años, morena y delgada, a quien solo vio por algunos momentos.

El noble gesto de Alicia contagió a los ciudadanos, por lo que algunos visitaron su casa para entregarle apoyos, como pasteles y despensas, hasta el pequeño cuarto donde vive junto a su familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició la carpeta de investigación y se informó que el bebé permanece en un hospital y es reportado como estable, a la espera de resolverse su situación.

Como parte del proceso de investigación, se tomaron muestras de ADN al bebé, que servirán para confirmar en su momento, si es el caso, su parentesco con la mujer que lo abandonó.

