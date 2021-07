Qué es la sudoración excesiva, el problema que Odalis Santos quería eliminar con la operación en la que murió

(Foto: Shutterstock)

Recientemente se dio a conocer la noticia de la influencer Odalis Santo Mena, quien murió después de someterse a un tratamiento contra la sudoración excesiva en Guadalajara. Pero, ¿cómo es este tratamiento?

La hiperhidrosis o sudoración excesiva es una afección que se produce cuando una persona transpira más de lo normal, y no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio. Es decir, quienes padecen esta condición sudan incluso en los días en que no hace demasiado calor, y aunque no realicen actividad física.

Producen hasta cinco veces más sudor que el necesario para regular la temperatura del cuerpo. Suelen manchar la ropa y su calzado y tener constantemente mojadas las axilas, manos y pies.

El doctor Diego Angelillo es médico especialista en cirugía de tórax (MN 87942) y director de Red Hiperhidrosis y explicó que “este trastorno suele comenzar en la infancia o pubertad y se extiende generalmente a lo largo de la vida”. “Se trata de una desregulación a nivel de las glándulas sudoríparas, que se distribuyen a lo largo de toda la superficie corporal; sin embargo su distribución es mayor en la zona de las axilas, y este es el área comúnmente más afectada. En segundo lugar se da el caso de las palmas de las manos y plantas de los pies”.

“Cuando la sudoración, además, está acompañada por un olor fuerte y ácido se llama bromhidrosis y esto se produce cuando la glándula sudorípara produce un fluido espeso que al entrar en contacto con las bacterias de la superficie causa muchas veces olor desagradable”, agregó Angelillo.

¿Cuál es la causa de la hiperhidrosis? “No se conoce exactamente qué ocasiona la hiperhidrosis. Se sabe que 30-50% de los pacientes tienen un familiar que también sufre o sufrió esta condición, lo que sugiere un fuerte componente genético”, ahondó el especialista, quien remarcó que en ocasiones puede ser causada por estrés emocional (situaciones íntimas o públicas) o estrés físico (ejercicio, aumento de la temperatura corporal o ambiental)”.

El común denominador entre los pacientes que la padecen es que no logran reducir la transpiración excesiva usando productos que se encuentran a disposición en el mercado.

“Para casos severos, la cirugía torácica es una alternativa -agregó Angelillo-. Requiere anestesia general y consiste en realizar dos pequeñas incisiones a la altura de la axila para luego cortar los nervios que llevan los impulsos nerviosos a las glándulas sudoríparas”. En este caso, la recuperación es larga y se debe esperar de 10 a 15 días para volver a realizar actividad física.

Cómo darse cuenta si se padece hiperhidrosis:

– Sudoración excesiva en cualquier momento o durante todo el día.

– Sentir como si las glándulas sudoríparas estuvieran activadas constantemente.

– Nivel de sudoración que afecta a las actividades diarias en el terreno personal y profesional

– Pies y manos fríos y húmedos.

– Deshidratación (sed constante).

– Dificultad para desempeñar tareas cotidianas debido a la cantidad de sudor.

