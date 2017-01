La droga ha recorrido un largo camino desde que su capacidad para suavizar las arrugas faciales fue descubierta por primera vez, por accidente. En la década de 1970, el oftalmólogo Alan B. Scott empezó a estudiar la toxina como una terapia para las personas con una condición médica que producía ojos bizcos. "Algunos de estos pacientes que lo probaban se burlaban y decían: 'Doctor, he venido a que me saque las líneas'. Y yo me reía, pero realmente no estaba prestando atención al aspecto práctico y valioso de eso", dijo en una entrevista a 2012. Scott llamó a la droga Oculinum y formó una compañía del mismo nombre en 1978. Pero en 1989 recibió la aprobación de la FDA para el tratamiento del estrabismo (el trastorno ocular cruzado) y los espasmos anormales de los párpados.