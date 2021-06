Murió hombre tras caer de bicicleta y ser arollado en Reynosa

CIUDAD DE MÉXICO, 08AGOSTO2020.- Entre tintineos, consignas y cambias fue recordada la historiadora Carolina Espinosa, ciclista atropellada el pasado 03 de agosto de 2020 al cruce de Patriotismo y Puente La Morena alcaldía de Benito Juárez. Familiares, amigos, colectivos feministas y ciclistas rodaron desde el jardín de Mascarones, en la alcaldía Cuauhtémoc al sitio del incidente para colocar una bicicleta blanca, homenaje cuando un ciclista pierde la vida. Los participantes exigieron justicia y atención de las autoridades para que el caso no quede en la impunidad, así como demandaron a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum revisar las sanciones para automovilistas. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El sábado pasado se reportó que un hombre falleció durante la tarde, tras ser arrollado por un camión después de caer de su bicicleta y quedarse tendido sobre uno de los carriles de la carretera libre a Reynosa.

De acuerdo con Telediario, el peritaje arrojó que el hombre tenía entre 25 y 30 años e iba a bordo de su bicicleta rumbo al municipio de Guadalupe, cuando al circular muy pegado a la orilla, salió del carril y cayó en un desnivel donde se encontraban piedras.

Además, antes de que pudiera levantarse para salir del carril, un camión de transporte personal que iba al mismo destino, lo arrolló. Según algunos medios locales, en el lugar también estaban las marcas de la llanta del autobús, por lo que se presume que pudo haber intentado frenar, pero no lo logró a tiempo.

El incidente ocurrió a la altura de la colonia Quinta Las Sabinas, pasando el cruce con carretera a San Roque y no se ha corroborado la identidad del hombre que fatalmente falleció.

Cabe recordar que a mediados de mayo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) aseguró una pipa de gas que atropelló a una ciclista en Zapopan, quien murió debido al impacto.

De acuerdo con los hechos acontecidos el viernes 4 de julio, Paola Alfaro, de 25 años, fue arrollada en la colonia Calma de Zapopan por este vehículo que cargaba gas LP.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Tchaikovsky y Rober Schumann. Se puntualizó que presuntamente el conductor de la unidad no vio a la mujer. No obstante, cuando los agentes de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan llegaron al lugar, se dieron cuenta de que la pipa ya no estaba y el responsable se había fugado.

Al sitio llegó una ambulancia de la Cruz Verde y los respondientes destacaron, tras la valoración médica, que la mujer había perdido la vida debido a que la pipa le pasó por encima.

“Desde que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, la dependencia estatal inició con los actos de investigación correspondientes, entre ellos la solicitud de los dictámenes periciales correspondientes, esto con la finalidad de determinar cómo ocurrieron los hechos, así como definir la responsabilidad de los conductores y en su caso proceder conforme a derecho”, señaló la fiscalía en el comunicado más reciente.

Asimismo, el organismo institucional recalcó que, a partir de la investigación realizada, personal ministerial identificó la pipa implicada en los hechos y se llevó a cabo un operativo en la empresa propietaria de la unidad, con la finalidad de decomisar el vehículo.

De acuerdo con el diario Milenio, los conocidos de Paola señalaron que la mujer utilizaba la bicicleta como su medio de transporte y que el día del accidente ella se encontraba en camino a su trabajo.

“Yo abro a las 10 de la mañana esa sucursal de Rafael Sanzio donde se encuentra ella, les digo ‘por qué no está’, Paola tomó vacaciones. Le marco al gerente y no me contesta; llega a las 11 y digo ‘hay que checar en dónde está Paola’ porque es una chica súper responsable donde no deja tirado el trabajo y no es algo común que llegué tarde, entonces lamentablemente no nos pudimos comunicar con ella en la mañana y nos da la noticia su mamá como cerca de la una de la tarde”, señaló Edgar Villanueva, jefe de Paola.

Por su parte, la mamá de Paola destacó que momentos antes del fallecimiento de su hija, tuvo la oportunidad de despedirse y lamentó que los ciclistas tuvieran que atravesar por situaciones de esa magnitud.

