AMLO reaccionó al resultado de las elecciones: garantizó continuidad de su proyecto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a todos los ciudadanos por participar en la jornada electoral, y aseguró que a pesar de los incidentes violentos durante el pasado domingo, y los presuntos delitos electorales que se denunciaron, no alteraron los resultados en lo fundamental.

López Obrador también señaló que los ciudadanos votaron en esta pasada elección por dos proyectos “distintos y contrapuestos”, y agradeció que los resultados de la elección de diputados federales, que le “da la mayoría a los partidos que simpatizan con la transformación”, porque dijo, así se garantiza el presupuesto para los programas sociales .

“Quiero mandar un mensaje de agradecimiento por la jornada del día de ayer, se reafirmó el camino a la democracia, eso es fundamental, que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral por la vía pacífica, ayer se dio un paso importantísimo, es una elecciones histórica, ha habido poca elecciones como las de ayer, y digo esto porque las elecciones de ayer, fueron libres, limpias , como no sucedía en otros tiempos.

(Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)

Hubieran desaseos, hubieron intervenciones injerencias de autoridades locales, pero a diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado como las que se llevaron a cabo durante décadas y siglos en México, la gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia, de estos grupos , se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados, el viernes el sábado y el domingo, hubieron pocos homicidios”, explicó el mandatario mexicano.

(Foto: EFE/ José Méndez)

“Lo más importante es que se llevaron a cabo las elecciones, se manifestó el pueblo y decidió quienes deben representarlo, tanto en elecciones municipales, estatales, en la Cámara de Diputados, muy importante el resultado también, porque expresa un nivel, un grado de madurez política, pocas veces visto, o podría decir, nunca visto, porque no solo se votó por un partido por candidato, se votó por un proyecto, en un sentido y en otro,

Se votó por dos proyectos, distintos y contrapuestos, sobre todo el la elección federal, yo agradezco mucho porque como resultado de esta elecciones, los partidos que simpatizan al proyecto de transformación que está en marcha , van a tener mayoría, y esto qué significa, tener garantizado el presupuesto, tener garantizadas las pensiones, garantizar el presupuesto para niños niñas con discapacidad, garantizar el presupuesto para 11 millones de estudiantes.

Entonces muchas gracias , muchas gracias a todo el pueblo a todos los que participaron en esta elección”, expresó.

(Foto: Infobae)

El presidente mexicano aprovechó para explicar que , contrario a lo que afirman algunos medios de comunicación, que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que él fundó, perdió en estas elecciones la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; afirmó que nunca la han tenido, sí la mayoría simple.

“Nosotros nunca hemos tenido nunca mayoría absoluta, tan es así que yo obtuve el 53% de los votos y eso no puede decirse que es mayoría absoluta, por poner un ejemplo.

Qué es la mayoría simple, la mitad más uno, y eso es lo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo, qué es lo que se necesita para aprobar el presupuesto: mayoría simple”, aseguró el mandatario.

Foto: Cuartoscuro

Este domingo, más de 93 millones de mexicanos estaban llamados a votar en las elecciones más grandes de la historia del país, en las que se renovó la Cámara de Diputados, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y más de 1.900 ayuntamientos a la vez.

El partido de López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), logró retener la mayoría en la Cámara de Diputados y sigue siendo la agrupación política más votada, si bien perdió capacidad para reformar la Constitución y dependerá más de sus aliados.

Al comienzo de su conferencia matutina, el mandatario mexicano consideró que el resultado electoral “expresa un nivel, un grado de madurez política, pocas veces vista”.

Foto: Cuartoscuro

Se mostró convencido de que con la mayoría de su alianza en la Cámara de Diputados se tendrá “garantizado el presupuesto, y más específico y más a detalle, garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres”.

“Entonces muchas gracias, muchas gracias a todo el pueblo, a todos los que participaron en esta elección”, subrayó.

Según los datos preliminares, Morena obtuvo entre 190 y 203 escaños de la Cámara Baja, un dato sustancialmente menor a los 253 diputados que ostenta actualmente.

Pero si se suma su resultado al de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), se lograría superar la barrera de la mayoría absoluta (251), con un intervalo de entre 255 y 292.

