Francisco García Cabeza de Vaca denunció que la UIF filtra información a Estados Unidos

Francisco García Cabeza de Vaca señaló a la UIF de dar datos al gobierno de ESUU (Foto: Twitter / @fgcabezadevaca)

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el PAN, acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de filtrar información sensible al gobierno de Estados Unidos.

El militante del Partido Acción Nacional (PAN) señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) de colaborar para la delincuencia organizada contrató una representación legal en EEUU para realizar el señalamiento contra la oficina que dirige Santiago Nieto.

De acuerdo con lo reportado por Foreign Lobby Report, García Cabeza de Vaca contrató a principios del mes de abril al despacho de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, con sede en Houston, Texas para materializar la acusación.

Santiago Nieto en una conferencia de prensa (Foto: Cuartoscuro)

“Le escribo debido a los reportes noticiosos de que la Unidad de Inteligencia Financiera de México, o UIF, y su líder Santiago Nieto están filtrando información confidencial de FinCen a la prensa mexicana. Sé que esos informes le interesarían. Si confirma los informes, expondría un abuso extremo de confianza por parte de la UIF y el señor Nieto”, se lee en el texto divulgado por Foreign Lobby Report que asegura ser un fragmento de la carta enviada a Michael Mosier, director de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen).

FinCen es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicada al combate del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros y Foreign Lobby Report, de acuerdo a su sitio ofical, se dedica a revisar “docenas de divulgaciones de cabildeo, bases de datos gubernamentales y otros documentos públicos para brindarle el informe más completo y oportuno de los esfuerzos de gobiernos, empresas e individuos extranjeros para influir en el Congreso, el poder ejecutivo y la opinión pública”.

Cabe recordar que el gobernador de Tamaulipas, aseguró que la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero se basó en suposiciones y especulaciones para acusarlo de lavado de dinero, defraudación fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, parte de lo revelado por esta petición apunta a que Mariana Gómez, esposa de García Cabeza de Vaca realizó un pago de USD 100,000 (1,995,000 de pesos mexicanos al tipo de cambio del martes).

Por su cuenta, el panista aseguró que es inocente de los señalamientos en su contra. Y a finales de marzo de este año, después de solicitar el detalle de la solicitud de desafuero, el mandatario local detalló que el presunto vínculo que tiene con el Cártel de Sinaloa es infundado.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, anunció la aplicación de extinción de dominio en predios donde hay tomas clandestina. (Foto: Cortesía)

“Se afirma que con motivo de la adquisición de un departamento, recibí un préstamo de una Sofom que está financiada con recursos del Cártel de Sinaloa, refiriéndose con ello la posibilidad de que tengo relación con ese cartel. En lo referente a ese préstamo, acudí como cualquier persona a solicitar financiamiento una institución que presta servicios al público y no me correspondía verificar la licitud a origen de los recursos materia del préstamo, esa era una obligación de las autoridades. Esa operación fue absolutamente lícita y el crédito fue cubierto, como se reconoce en las propias diapositivas que se presentaron en esa audiencia”, aseguró Francisco García Cabeza de Vaca.

Adicionalmente, señalo que en el informe de la UIF se redactó que la Sofom recibió únicamente dos depósitos con el monto exacto que le sería prestado a Cabeza de Vaca, por lo que no coinciden ambas aseveraciones.

“No hay relación entre estos depósitos y el préstamo, las cantidades no coinciden. Resulta inadmisible y violatorio de mis derechos que se infiera públicamente la posibilidad de que me encuentro vinculado a algún Cartel, sin aportar información alguna que justifique esa inferencia”, señaló.

