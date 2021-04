Peor que en Puebla: policías detuvieron a jóvenes que quisieron quitar la ciclovía de Toluca

En Toluca quisieron quitar la Ciclovía porque la gente se cae (Foto: Twitter / @ChalcoSC)

Cientos de miles de cibernautas compartieron los memes y videos graciosos de las personas que se cayeron por la instalación de los marcadores de carril de la ciclovía en el centro de Puebla; sin embargo, esta entidad no es la única en la república que no está lista para este tipo de mobiliario urbano.

En Toluca, capital del Estado de México, dos jóvenes quisieron retirar la ciclovía que corre en el centro histórico del municipio con una barreta, bajo el argumento que ya se habían caído muchos transeúntes.

Dicho acto no pudo concretarse, ya que dos elementos de la Policía municipal estaban cerca de la vía Paseo Colón, lugar donde se pretendía hacer daño al mobiliario urbano, y detuvieron a los jóvenes. De acuerdo con medios locales, los comerciantes de la zona atestiguaron ver caer a numerosos peatones al cruzar la avenida; sin embargo, el delineador vial está marcado con un color amarillo brillante que lo distingue del pavimento gris que enmarca la calle.

Memes por la ciclovía en Puebla (Foto: Twitter)

Asimismo, cabe destacar que el paso peatonal, la “cebra”, está debidamente identificada en las esquinas de la calle con franjas amarillas y ésta no está obstruida por el tope que delimita el carril para bicicletas; es decir, los peatones que se han caído es por no ejercer debidamente su derecho al libre tránsito en la urbe, ya que esto sólo puede ocurrir si se pasan la calle por en medio, justo donde no se considera permitido por medidas de seguridad vial.

En cuanto a la detención, los jóvenes fueron remitidos al Juez Calificador para que respondieran por sus actos; sin embargo, el ayuntamiento no ha informado a la opinión pública del caso.

El proyecto completo de la vialidad exclusiva para ciclistas es impulsado por organizaciones de la sociedad civil y considera estar conformada por más de siete kilómetros de ciclocarril que va desde Capultitlán hasta el centro del municipio. Asimismo, de acuerdo con los planes de construcción, se pretende conectar con la ciclovía de Miguel Hidalgo.

Las redes explotaron los memes de la ciclovía en Puebla (Foto: Twitter)

A pesar de que esta construcción pretende mejorar las condiciones en las que circulan los ciclistas en la capital mexiquense, existen voces que no están contentas con este nuevo carril. Comerciantes instalados en la periferia de la vialidad han denunciado activamente las caídas de los transeúntes, mismas que las catalogan como “fuertes”; sin embargo, el proyecto continúa.

A diferencia de la ciclovía en Puebla, en la vialidad de Toluca no hay tantas fotos. De hecho, en el caso de la entidad gobernada por Miguel Barbosa surgieron muchas imágenes de broma que evidenciaron la falta de pericia por parte de los ciudadanos de la capital del estado para evadir una línea que pretende salvaguardar la integridad de los cientos de poblanos que utilizan un medio de transporte no contaminante.

En este punto es necesario resaltar el hecho de que la ciclovía, como su nombre lo indica es de uso exclusivo para ciclistas, pues en muchas partes de la Ciudad de México donde están instalados estos separadores, dicho carril es usurpado por motociclistas y por comerciantes ambulantes, que para expandir su local, abarcan el espacio donde no está permitido que pasen vehículos motorizados. De igual modo, algunos peatones las usan para poder caminar abajo de la banqueta y evitar el ambulantaje capitalino; no obstante, esto también compromete la seguridad de los ciclistas, pues se ven obligados a invadir el carril de baja velocidad de los autos y esto puede terminar en desgracia.

