Narcos extraditados por López Obrador: quiénes son y cuáles faltan por capturar

Habría al menos 100 integrantes del crimen organizado que estarían siendo solicitados por varios países (Foto: Infobae México)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfrenta la continua embestida del crimen organizado. Sin embargo, a diferencia de otras administraciones, el presidente de México ha optado por extraditar a aquellas figuras de alto calibre en el narcotráfico que eran solicitadas por Estados Unidos.

Hasta el momento, 44 acusados han sido extraditados. Diez de ellos pertenecen al Cártel de Sinaloa, seis al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tres a los Arellano Félix, los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez en cada caso.

El resto de los enviados pertenecen a Los Zetas, el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, Los Rojos, el Cártel de los Laredo, Los Granados y el Barrio Azul.

Durante el podcast Libre como el viento, el periodista Luis Carlos Sainz señaló que “para el gobierno mexicano (la extradición) ha sido una fórmula para llevarse bien con país vecino del norte”. México, en ese sentido, se animó a extraditar a líderes y miembros originales de los cárteles más poderosos del país “sin poner tantos obstáculos como había anteriormente”.

En el periodo de Joe Biden han entregado a don presos de alta relevancia, uno de ellos Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, quién operaba en ambos lados de la frontera como parte del Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.

Para la actual administración gubernamental, señaló a ZetaTijuana, no tiene prioridad la guerra como el narcotráfico si no “resolver que la mejor manera de dar gobernabilidad y estabilidad al país es librarse de aquellos objetivos prioritarios del gobierno vecino, muchos de esos extraditados no fueron capturados en esta administración, son los que teníamos ahí ocupando lugares en la prisiones federales”.

Los detenidos en México han logrado extender su estancia en el país gracias a juicios de amparo que prolongan su estancia en territorio nacional. (Foto: Twitter/PespSonora)

Con este tipo de acciones, el gobierno mexicano también estaría despresurizando las cárceles, se libraría de los principales líderes criminales. “Ya no estamos viendo estar a la cárcel a grandes capos del narcotráfico porque esos ya no son aprehendidos pese a la inseguridad”, dijo Sainz.

Los estadounidenses aun tienen en su lista al menos a 86 delincuentes, de los cuales 25 aun no han sido detenidos. Pero, entre los prófugos se encuentran Rafael Caro Quintero, El “Mayo Zambada, “Los Chapitos”, Los Arzate y Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por otro lado, los principales extraditados hasta ahora serían Rubén Oseguera González, alias el “Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; Ismael Zambada, el “Mayito Gordo”, hijo del líder del Cártel de Sinaloa; Gustavo Rivera Martínez, el “P1″ del Cártel Arellano Féliz, el “Señor de los Túneles”, José Sánchez Villalobos del Sinaloa. Por otro lado está también, Mario Iván Arguello, alias el “Nariz”, quién habría delatado a Joaquín el “Chapo Guzmán”.

Los detenidos en México han logrado extender su estancia en el país gracias a juicios de amparo que prolongan su estancia en territorio nacional. Los 61 extraditables se encuentran distribuidos en cárceles mexicanas, entre ellos el “Cuini”, el “Z40″, el “Z42″, la “Tuta”, “Viceroy”, “Cholo Iván” y “Cabo 8″

Sin embargo, para el gobierno mexicano sería más conveniente extradita presos para eliminar riesgos de fuga y pacificar centros penitenciarios. En 2019, ZetaTijuana dio a conocer la lista de los narcos que estarían solicitando países como Estados Unidos, Perú, Guatemala, Argentina y Alemania y aquellos extraditables que aun no logrado ser detenidos por las autoridades:

EXTRADITABLES NO DETENIDOS

Rafael Caro Quintero, el "R", "Narco de Narcos" y/o "Rafail" (Ilustración: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

Alfonso Arzate García “El Aquiles”

Alfonso Limón Sánchez “Poncho”

Elvis González Valencia

Érick Valencia Salazar “El 85”

Fausto Isidro Meza Flores “Chapo Isidro”

Ismael Zambada García “El Mayo”

Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”

Iván Archivaldo Guzmán Salazar “Chapito”

Jesús Alfredo Guzmán Salazar “Alfredillo”

Joaquín Guzmán López “El Güero Moreno”

Jorge Luis Mendoza Cárdenas “La Garra”

José Alcalá Gaytán “El Actitud”

José Antonio Romo López “Don Chucho”

Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”

Ovidio Guzmán López “El Ratón”

Óscar Fernando Villarreal Martínez

Rafael Caro Quintero “El Príncipe”

Rafael Guadalupe Félix Núñez “Changuito”

René Arzate García “La Rana”

Rodolfo Villarreal Hernández “El Gato”

Rubén Velázquez Aceves “Ingeniero”





EXTRADITABLES DETENIDOS:

"El Cuini" es uno de los narcos que aun se encuentran en México (Foto: Gobierno de México)

Abigael González Valencia “El Cuini”

Adán Salazar Zamorano “Don Adán”

Ana Marie Hernández Ledezma “La Muñeca”

Ángel Humberto Cávez Gastélum “Netflix”

Antonio Laredo Donjuan

Carlos Arturo Quintana “El 80”

Carlos Silva Arellano “El Bolas”

César Octavio López Silva

Cleofas Alberto Martínez Gutiérrez “Güero”

David Sánchez Hernández “Christian”

Diego “C”

Edgar Jesús Paz Ravines

Eduardo Ravelo Rodríguez “Tablas”

Eleazar Medina Rojas “Chelelo”

Erick “M”

Eugenio Javier Hernández Flores

Felipe Cabrera Sarabia “Ingeniero”

Fernando Sánchez Arellano “Ingeniero”

Gerardo Álvarez Vázquez “Indio”

Gerónimo Gámez García “Primo”

Gustavo Rivera Martínez “P1”

Héctor Manuel Ojeda Avendaño “Meño”

Heriberto Zazueta Godoy “Capi Beto”

Hugo César Román Chavarría “Vecino”

Ignacio “N”, “Nacho”

Inés Enrique Torres Acosta “Kike Torres”

Ismael Zambada Imperial “Mayito Gordo”

Jesús Méndez Vargas “Chango”

Jesús Alfredo Salazar Ramírez “Muñeco”

Jesús Contreras Arceo “El Canasto”

Jesús Ricardo Sánchez Patrón Diabólico H-3″

Jesús Rosario Favela Astorga “Chuy”

Jesús Richard Maderos

Jorge Juan Torres López

José Antonio Torres Marrufo “Jaguar”

José María Guizar Valencia “Z-43”

José Pineda Arzate “Avispón”

José Sánchez Villalobos “Viejo Quirino” o “Señor de los Túneles”

Juan David Villegas Hernández

Juan Francisco Sillas Rocha “Ruedas”

Juan José Pérez Vargas “Piolín”

Juan Manuel Álvarez Inzunza “Rey Midas”

Juan Paulino Cantero

Juan Romero Granados “Chegoya” o “Güero”

Julio César Olivas Torres “Sixto” o “Sexto”

Lorenzo “B”

Lucio Hernández Lechuga “Lucky”

Luis Arellano Romero “Bichy” o “Helio”

Luis Armando Rabbé

Luis “G”

Manuel Enrique Corral Unzueta

María Mercedes Barrios Hernández

Martín Gaudencio Avendaño Ojeda “Chiquilín”

Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”

Miguel “R”

Nahúm Abraham Sicairos Montalvo “El 15”

Nayar Josué Beltrán Campos “Ny New”

Nazario Cavazos de Luna “Big Papa”

Orlando Orea Gutiérrez

Óscar Adán Rodríguez Guevara “Güero Chihuahua”

Óscar Omar Treviño Morales “Z-42”

Óscar Mogollón Restrepo

Perla Aidee Puente Reséndiz

Petronilo Moreno Flores “Panilo” o “M-100”

Ramón Moreno Madrigal “Llavero”

Ramón Villarreal Hernández “El Mon”

Raúl Flores Hernández “El Tío”

Raúl Julio Escobar Poblete “Comte. Emilio”

René Roque Martínez

Rodolfo López Ibarra “Nito Amavizca”

Rogelio Chairez Gutiérrez “Gordo”

Sergio Avendaño Ojeda

Servando Gómez Martínez “Tuta”

Teodoro García Simental “Teo”

Thomas “S”

Vicente Carrillo Fuentes “Viceroy”

Vicente Salinas Campos “Chete” o “Chetío”

