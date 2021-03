Justicia de EEUU investiga a Visa por prácticas anticompetitivas

(Bloomberg) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación antimonopolio a las prácticas de Visa Inc. respecto de las transacciones con tarjeta de débito.

El departamento está examinando las reglas de la red para enrutar transacciones tanto en tiendas como en línea, según una persona familiarizada con el asunto. Representantes de Visa y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios.

El año pasado, el departamento demandó a Visa para bloquear un acuerdo de US$5.300 millones que la red había firmado con Plaid Inc., argumentando que la combinación limitaría aún más la competencia en el mercado de transacciones en línea con tarjeta de débito. Visa y Plaid finalmente desecharon el acuerdo.

Las acciones de Visa caían 5,1% a US$209,35 a la 1:35 p.m. ET, su mayor descenso en las operaciones intradía desde octubre. La investigación fue informada originalmente por el periódico Wall Street Journal el viernes temprano.

En la demanda entablada contra Visa el año pasado, el Departamento de Justicia dijo que Visa ya tenía el poder monopólico en el mercado de transacciones con tarjetas de débito en línea, argumentando que aproximadamente 70% de dichas transacciones en Estados Unidos se enrutaban a través de la red de la firma.

En el corazón de los problemas del Departamento de Justicia con Visa está la ley de 2010, conocida como la Enmienda Durbin, que exige que los bancos incluyan dos redes en sus tarjetas de débito. La idea es que los comercios tengan la opción de enrutar a través de una red importante como Visa o la que administra la rival Mastercard Inc. frente a una alternativa más pequeña como Pulse, Star o NYCE. Esas redes alternativas pueden ser más baratas para los comercios.

Nueva tecnología

Ese sistema generalmente funciona para transacciones en la tienda. El problema, según el Departamento de Justicia, es que Visa ha creado una nueva tecnología que dificulta el enrutamiento de las transacciones en línea a través de redes alternativas.

“Como resultado, los comercios no usan redes PIN en un volumen significativo para procesar transacciones en línea, y, en su lugar, pagan comisiones más altas para usar Visa”, dijo el Departamento de Justicia en su demanda el año pasado, refiriéndose a los números de identificación personal que usan los clientes de tarjetas de débito al pagar.

Las quejas de los comercios sobre su lucha para enrutar las transacciones en línea con tarjetas de débito a través de redes alternativas se han intensificado durante la pandemia de coronavirus, ya que los consumidores han recurrido a las compras en línea en masa. Los minoristas gastan más de US$100.000 millones al año para aceptar tarjetas y otros medios de pago electrónicos, una cantidad que se ha incrementado en los últimos años a medida que los consumidores dejan de usar efectivo, y los bancos ofrecen recompensas y ventajas para fomentar el uso de las tarjetas.

Visa, en su respuesta el año pasado, argumentó que el Departamento de Justicia eligió con precisión su definición del mercado de tarjetas de débito en línea para que parezca que la red tiene más poder que el que tiene. Visa también dijo que la afirmación del departamento de que no enfrenta una competencia real de Mastercard era “dudosa”.

What Bloomberg Intelligence Says

“Visa’s defense against a new U.S. Department of Justice probe may be the superior security of the company’s network vs. cheaper options, which we view as a sound argument and one that Apple may invoke against Epic Games. The Visa investigation will take at least a year and could spur a lawsuit that would further delay resolution.”

--Julie Chariell, senior industry analyst, and Meryl Thomas, associate analyst

“Nada podría estar más lejos de la verdad”, dijo Visa. “En los últimos años, Mastercard ha convencido a muchos bancos para que cambien sus carteras de tarjetas de débito de Visa a Mastercard y la competencia ha reducido los precios generales de las cuentas”.

Durante años, Visa ha informado en documentos regulatorios que la división antimonopolio del Departamento de Justicia emitió a la compañía una demanda de investigación civil en marzo de 2012, en busca de documentos e información vinculados a sus prácticas de tarjetas de débito.

“Aunque no está claro qué podría estar examinando actualmente el Departamento de Justicia, creemos que la amenaza de la regulación ha demostrado históricamente ser un compresor múltiple a corto plazo, como fue el caso de la Enmienda Durbin, pero hay que tener en cuenta que las implicaciones financieras fueron menos impactantes”, dijo Daniel Perlin, analista de RBC Capital Markets, en una nota a los clientes.

Nota Original:Visa Faces U.S. Probe Over Its Debit-Card Routing Practices (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.