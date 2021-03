“No nos dejaron subir al avión”: por qué el ex RBD Christopher Uckermann se enfrentó con una aerolínea mexicana

Cristopher Uckermann denunció en redes sociales que no le permitieron abordar el vuelo que tenía planeado tomar.

El pasado sábado, Christopher Uckermann se enfrentó con una compañía aérea mexicana y denunció en redes sociales que no le permitieron abordar el vuelo que tenía planeado tomar.

A través de Instagram, el ex RBD compartió una serie de videos en los que denuncia que presuntamente las autoridades de la aerolínea no permitieron que un grupo de personas, en el que él se encontraba, pudiera subirse al vuelo.

“¿Cómo están?, a todos. Estamos aquí en el aeropuerto. Para que sepa la gente de Volaris, no nos dejaron subir al avión. Es impresionante”, expresó el cantante desde lo que se presume es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo relatado en la red social, Christopher no había ni terminado el proceso de documentación de equipaje, cuando el vuelo se canceló.

“La gente de Volaris ahí atrás que no hizo nada por ayudarnos, y me parece que necesitamos ayudarnos en estos tiempos y apoyarnos. No nos dejaron subir al avión cuando ni siquiera estábamos documentados. Volaris, muy mal Volaris”, sentenció.

Aunque no ofreció más detalles sobre el enfrentamiento, el también director después compartió en redes sociales una fotografía desde un avión de otra aerolínea que estaba a punto de despegar.

Cristopher Uckermann enfrentado con aerolínea mexicana

No es la primera polémica en la que el actor se ha visto envuelto recientemente y es que, en un encuentro con los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México a finales de febrero, Cristopher se sinceró sobre su postura abiertamente anti vacunas y aseguró que ni él ni su familia accederán a las dosis.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás... No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas” expresó contundentemente el cantante, cuyas declaraciones fueron captadas por la cámara del reportero Edén Dorantes.

Christopher comentó que de niño sí le aplicaron varias vacunas, sin embargo, el actor de Rebelde reiteró que no cree en ellas al igual que su familia. Señaló que de hecho confía más en los medicamentos naturales: “Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar”, indicó.

Uckermann aseguró que el padecimiento es una mentira e instó a sus seguidores a, según él, darse cuenta de la realidad.

Ya, anteriormente, el artista había dado muestras de su ideología al poner en duda la existencia de la pandemia, pues aseguró que el padecimiento es una mentira e instó a sus seguidores a, según él, darse cuenta de la realidad.

Desde finales del marzo de 2020, el ex RBD ha publicado múltiples mensajes que intentan poner en duda la veracidad de la emergencia que azota al mundo. A principios de mayo compartió un vídeo donde aparece personal sanitario higienizando lugares públicos en la Ciudad de México, y aseveró que es muy sospechosa la manera en que están actuando las autoridades para llamar la atención de la población “A plena luz del día para que sea más llamativo y obvio...¿qué piensan?”

Uckermann comentó que todo el entorno se ha tornado muy extraño, y pidió a sus seguidores que “despierten” y se den cuenta de lo que ocurre. Incluso ha criticado las infografías que publica la Secretaría de Salud de México, asegurando que están ocultando una verdad.

