Quién es Epigmenio Ibarra, el ideólogo de la 4T acusado de recibir millones del gobierno

En 2018, un mes antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara protesta como presidente de México, la periodista de Infobae, Mariana Dahbar, entrevistó a Epigmenio Ibarra sobre su vida, su opinión de los medios de comunicación y su relación con el tabasqueño. En aquella entrevista Dahbar le preguntó a Ibarra que si a la llegada de López Obrador al poder él se dedicaría a la comunicación preisdencial, a lo que él respondió:

No, si yo he sido un opositor toda mi vida, pues estaría muy mal que ahora decidiera vivir del Estado. Podría trabajar en lo que pueda personalmente para apoyar al nuevo presidente, pero no vamos a cobrar ni un centavo ni a asumir ninguna posición dentro del gobierno de López Obrador.