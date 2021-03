“No existen elementos para eliminar concesiones”: la contundente respuesta de una minera canadiense a AMLO

(Foto: EFE/ Carlos Lemos/Archivo)

Luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la cancelación de concesiones por conflictos sindicales, la minera canadiense Américas Gold and Silver decidió posicionarse al respecto y desmintió los dichos del mandatario.

A través de un comunicado, la corporación dijo que entablará un dialogo con sus empleados sólo cuando se garantice el acceso seguro a la mina ubicada en San Rafael, en Cosalá, en el estado mexicano de Sinaloa.

“Una vez que sea garantizado el acceso seguro a las instalaciones de la mina y haya concluido el bloqueo que amenaza a la empresa y colaboradores, se podrá discutir cualquier tema laboral”, se lee en el documento.

La empresa explicó que el bloqueo que lleva más de un año no es un tema laboral, sino que se trata de un problema de extorsión de parte del crimen organizado que se encuentra al norte del país.

“Durante más de un año, el grupo de extorsionadores presuntamente vinculados con el crimen organizado de la zona, ha tenido bloqueada la mina engañando a la opinión pública al justificar esta acción por un supuesto conflicto laboral entre sindicatos que no existe”, señala la empresa.

Américas Gold and Silver resaltó que hasta el momento “no se ha presentado demanda o queja laboral alguna en contra de la compañía y ésta mantiene total disposición para abordar cualquier asunto en el marco del actual contrato colectivo de trabajo”.

De igual forma, la minera canadiense presumió que ha estado trabajando con el gobierno de su país y “con todos los niveles del Gobierno Federal en México para hacer cumplir el Estado de derecho en esta difícil circunstancia que ha reportado públicamente”.

“Si bien la referencia de hoy respecto al título de concesión de la mina de San Rafael alerta a socios, accionistas y colaboradores, Américas Gold and Silver considera que no existen elementos para cancelarlo y que se respetará el marco legal sin transgredir los derechos de propiedad vigentes”, añadió la empresa.

La empresa se dijo dispuesta a una revisión legal y de hechos “del bloqueo ilegal en la mina de San Rafael, así como a las operaciones y acciones que la empresa ha realizado antes y durante el bloqueo”.

“Américas Gold and Silver se ha esforzado por ser un excelente socio e inversionista de México y de Cosalá durante más de 15 años, y continuará haciéndolo una vez que se haya resuelto el cierre a las instalaciones que enfrenta actualmente”, concluyó.

El presidente no los mencionó en la mañanera, pero dijo que una minera canadiense que opera en Cosalá “lleva más de un año de conflictos sindicales relacionados con la titularidad del contrato colectivo laboral”.

“No acepta la empresa al sindicato (…) En este caso como habían dos sindicatos peleándose la titularidad del contrato, se hizo un recuento y ganó por decisión de los trabajadores un sindicato para que los presentara, pero como no es del agrado de la empresa no quieren iniciar actividades porque quieren tener su sindicato”, refirió.

“Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad el gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera cumpliendo la ley llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, dijo el mandatario.

