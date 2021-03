Semana Santa: Chiapas anunció el cierre de playas en cinco municipios, a pesar del semáforo verde

Las playas de Tonalá y de otros cuatro municipios cerrarán en Semana Santa (Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Chiapas no quiere ceder ni un milímetro ante el COVID-19, y por ello, a pesar de ser una de las tres entidades mexicanas que se mantienen en color verde en el Semáforo de Alerta Epidemiológico, aprobaron estrictas medidas para evitar contagios durante el período de Semana Santa.

Así lo anunció a través de un comunicado el jefe de gobierno estatal, Rutilio Escandón, quien confirmó el lunes 15 de diciembre que cerrarán las playas y balnearios de cinco municipios de la entidad durante un mes: del 18 de marzo al 18 de abril.

“Desde ‘Reunión de Gabinete’ insistimos que para salvar la Semana Santa usemos el cubrebocas y evitemos salir a los lugares donde exista el riesgo de contagios. El Consejo de Salud ya tomó la determinación de la Ley Seca y de cerrar algunos espacios de diversión donde existe el peligro de esta enfermedad”, expresó Escandón.

“Evitemos salir a lugares donde haya mucha gente. No solamente por el riesgo latente del COVID-19, sino para evitar los accidentes. Si no tenemos nada que hacer que sea urgente y necesario, cuidemos la Semana Santa en el hogar, aprovechemos para estar cerca de la familia”, agregó.

Las demarcaciones en las que estará prohibido el acceso a playas y balnearios son Arriaga, Acapetahua, Tonalá, Tapachula y Pijijiapan. La norma entrará en vigor el jueves 18 de marzo, y se mantendrá hasta el domingo 18 de abril. Además, en esos municipios también se decretó Ley Seca en los siguientes períodos: del 18 al 21 de marzo; del 25 al 28 de marzo; del 1 al 4 de abril; del 8 al 11 de abril, y del 15 al 18 de abril.

(Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Cada Ayuntamiento será responsable de controlar que se cumplan las medidas acordadas, con el apoyo de elementos de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina. Mientras, en el resto de Chiapas deberán seguirse los protocolos de seguridad habituales, como respetar la distancia de seguridad mínima de un metro y medio, utilizar cubrebocas, y establecer filtros sanitarios con gel de manos, tapetes y termómetros.

Además, las autoridades recordaron que serán ilegales las peregrinaciones, vía crucis y cualquier otra actividad religiosa pública que implique aglomeraciones.

“El llamado es a unir esfuerzos todos para poder mitigar, contener, limitar y hacer lo correspondiente para evitar un nuevo rebrote por la semana mayor”, dijo José Manuel Cruz Castellanos, Secretario de Salud estatal.

Hasta el momento, en la entidad se han registrado un total de 10,226 positivos y 1,463 muertos. En las últimas 24 horas, se contabilizaron 22 contagios nuevos y solo un deceso. El pasado 13 de marzo, la Secretaría de Salud del gobierno federal actualizó los colores del Semáforo Epidemiológico a nivel nacional y confirmó que Chiapas y Campeche lograron mantener la luz verde. A ellos se unió también Sonora.

Así, en México hay tres entidades con riesgo bajo, 21 en nivel moderado (color amarillo) y ocho aún con riesgo alto (naranja). Puedes consultar toda la información aquí.

Cierre y restricciones en las playas de diversos estados

Playa en Baja California Sur (Foto: Cuartoscuro)

Hasta el momento, se han anunciado cierres de playas y restricciones en varias entidades durante el período de Semana Santa, que en 2021 tendrá lugar entre el 29 de marzo y el 11 de abril.

* Baja California Sur

En los últimos días, se generó gran confusión sobre lo que ocurriría en el litoral de Baja California Sur. Aunque muchos medios aseguraron que los arenales cerrarían entre el 1 y el 4 de abril, el gobernador estatal, Carlos Mendoza Davis, desmintió esta afirmación a través de Twitter, y explicó que las playas del estado sí abrirán, pero con ciertas limitaciones.

“Para cuidar nuestra salud, en la sesión de hoy del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en relación a las actividades a desarrollarse durante el período de Semana Santa, se acordó lo siguiente: a) habrá acceso a playas con aforo limitado y controlado al 50% de su capacidad, en un horario de 07:00 a 19:00 horas, del 27 de marzo al 11 de abril. b) Se prohíben campamentos y todo tipo de eventos musicales, artísticos y culturales en todos lugares, incluyendo playas”, informó el jefe del ejecutivo estatal el pasado viernes.

Cada municipio tendrá la última decisión. En Loreto, la alcaldesa Arely Arce Peralta anunció que sus playas estarán cerradas durante todo el período vacacional. Es decir, se prohibirá el acceso al Malecón Costero, La Negrita, Playa Oasis, la Salinita, Juncalito, Ligüi, Ensenada Blanca, San Cosme, Agua Verde, San Nicolás, y El Quemado.

Por su parte, el edil del municipio de La Paz anunció que ellos sí abrirán sus arenales: “Se autoriza la apertura de playas para La Paz BCS. En acuerdo con el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de La Paz establecidos la apertura con el 50% de aforos en nuestras playas para #SemanaSanta. Bienvenidas las familias a visitar las mejores playas de México”, escribió el 3 de marzo en Twitter.

En cuanto a Los Cabos, aún no se ha emitido información oficial, pero los medios locales indicaron que sí se permitirá el acceso a turistas y locales durante la Semana Santa.

Baja California Sur, que se encuentra en semáforo amarillo, es una de las entidades que ha impuesto restricciones más severas para la época vacacional. De acuerdo con el Secretario de Salud Estatal, Víctor George Flores, “las fuerzas armadas harán recorridos y entrarán a las playas a desalojar a esta gente que incumpla, para que no pernocten y no someternos a riesgos”.

* Jalisco

Las playas paradisíacas de Jalisco se convierten en Semana Santa en uno de los destinos favoritos de los mexicanos. Y aunque estarán abiertas durante este período vacacional, el gobierno de la entidad, liderado por Enrique Alfaro, anunció también restricciones.

Los arenales de Puerto Vallarta, Corredor de Costalegre y resto del litoral jalisciense abrirán desde las 05:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde. Además, los bares cerrarán a las 11:00, y los hoteles podrán ocupar un 66% de su aforo total. Para vigilar que se cumplan las medidas, se destinarán un total de 287 oficiales, que se localizarán en los principales accesos carreteros a los centros turísticos de Jalisco. Se trata de otro de los estados que se encuentra en semáforo amarillo.

* Sinaloa

En Sinaloa, el gobernador estatal, Quirino Ordaz Coppel, se mostró a favor de permitir el acceso a las playas de la entidad durante todas las vacaciones de Semana Santa. Al atender a los medios de comunicación, señaló que en Mazatlán se han mantenido abiertas, y no se ha registrado un aumento en el número de casos.

“Nada más que haya un reforzamiento importante de la prevención, del cuidado de la gente. Mazatlán está abierto, y los fines de semana hay mucha gente. No ha pasado absolutamente nada y los niveles han estado muy estables, creo que la gente se ha cuidado más, sabe que hay que atenderse”, dijo el jefe del ejecutivo estatal.

A pesar de esta indicación, en el municipio de Navolato los arenales estarán cerrados. Así lo confirmó el edil del Ayuntamiento local, Eliazar Gutiérrez Angulo, quien mantuvo su postura de prohibir el acceso del público a El Tambor, Nuevo Altata y las Águilas.

“Nosotros ahorita estamos con la propuesta de que no hay condiciones para decir que las playas del municipio de Navolato van a estar abiertas, la zona restaurantera sí, y con ciertas limitaciones, horarios, criterios, en ciertos días, pero el tema de las playas, nosotros creemos que no es responsable, no es correcto que declaremos las playas abiertas”, dijo Gutiérrez Angulo a medios de comunicación.

“La fuerza del estado con la que contamos nosotros para poder vigilar y hacer cumplir las medidas sanitarias, no nos da, inclusive con el apoyo que pudiéramos tener por parte del municipio de Culiacán y del estado, no nos dan las condiciones para hacer cumplir esas medidas, por lo que sería muy alto el riesgo”, agregó.

Además, señaló que en Navolato desalojarán a las personas que permanezcan en El Malecón después de las 22:00 horas.

A estas entidades se une ahora Chiapas. Por su parte, en Quintana Roo las autoridades de salud confirmaron a Infobae México que están preparando un plan para controlar el acceso a las playas de la entidad durante Semana Santa, y garantizar un período vacacional seguro, tanto para turistas como para locales.

