“Mejor distraído conmigo y no destrozando al país”: el “Jefe Diego” respondió a AMLO por proyectar debate del 2000

AMLO presentó este viejo debate sobre la quema de boletas en las elecciones de 1988 (Video: Gobierno de México)

Diego Fernández de Cevallos, conocido como “Jefe Diego”, volvió a las redes sociales para generar contenido en las discusiones sobre temas de importancia nacional. Por esto, arremetió contra Andrés Manuel López Obrador luego de que el mandatario proyectara el debate que ambos sostuvieron el 7 de marzo del 2000.

Fue durante la conferencia matutina encabezada por el presidente de México donde se proyectó la discusión que ambos tuvieron hace 21 años en el programa de Joaquín López-Dóriga, esto se hizo con el objetivo de responder a las acusaciones del panista, quien habría dicho que existe corrupción en la Cuarta Transformación (4T).

A través de su cuenta de Twitter, Fernández de Cevallos atacó a López Obrador sobre la acción que realizó la mañana de este 5 de marzo, y señaló que prefiere que esté distraído con él en lugar de destrozar al país con sus acciones y decisiones.

Ni Salinas me hizo, jamás, tanta y tan espontánea publicidad como @lopezobrador_ en su mañanera de hoy. Mejor que siga distraído conmigo y no destrozando al país.

Con este mensaje, Fernández de Cevallos atacó a AMLO (Foto: Twitter@/DiegoFC)

Cabe recordar que ese debate, se dio por la quema de boletas de la elección de 1988, cuando Carlos Salinas ganó la presidencia de la República, lo que fue respaldado por el panista Fernández de Cevallos.

En la grabación se escucha a López Obrador reclamar al panista por la aprobación del Fobaproa, acusarlo de ser aliado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y por “vanagloriarse de que lo llamaran el Jefe Diego”.

Según recordó el semanario Proceso, el debate se originó luego de un intercambio de cartas con López Obrador, quien era presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cuestionar la pasividad de Fernández de Cevallos ante el tema del Fondo con el que el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) rescató a los bancos, y que con el apoyo del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, se instauró una deuda pública más, misma que hasta la actualidad se sigue pagando en más de 50,000 millones de pesos al año.

AMLO observó, sonriente, una parte del video antes de partir a Quintana Roo (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Tal disputa política fue revivida por el propio mandatario luego de que durante la mañanera fuera cuestionado para conocer su opinión sobre las declaraciones del llamado “Jefe Diego” en su regreso a la política nacional y su incursión en las redes sociales.

Al principio, López Obrador evadió responder, pero luego pidió presentar íntegro el video del debate. Sin embargo, antes de comenzar, le realizaron la pregunta “¿Cómo ha estado el licenciado Diego Fernández?. ¿Ha estado duro con nosotros?”, a lo que el tabasqueño respondió “Eso sí calienta”, para luego ordenarle a su vocero, Jesús Ramírez, reproducir el metraje.

A pesar de que López Obrador debía retirarse al aeropuerto para tomar un vuelo comercial y dirigirse a Cancún, Quintana Roo, donde este fin de semana iniciará una gira de trabajo por el sureste mexicano para supervisar los trabajos del Tren Maya, sonriente se quedó durante varios minutos observando el clip.

La antigua rivalidad entre AMLO y el "Jefe Diego" puede repetirse dado el regreso del panista a las redes sociales (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Transcurridos 16 minutos, López Obrador aseguró “Me tengo que ir porque si no me va a dejar el avión. ¿Está bien, no? (el video). No se termina la mañanera hasta que termine el debate aunque yo no esté aquí, nos vemos” y se retiró del Salón Tesorería.

La vuelta de Diego Fernández de Cevallos a las redes sociales causó sorpresa a propios y extraños. Mientras algunos apoyaron la decisión desde un principio, otros cuestionaron su presencia, pues mencionaron que su voz no debía generar más disputas entre los cibernautas.

Hasta el momento, con apenas cinco días en Twitter y con un mensaje diario, el “Jefe Diego” ya acumula más de 106,000 seguidores, algunos haters que le critican cada una de sus palabras, y un enfrentamiento nuevo con el presidente López Obrador, situación que podría repetirse más adelante a sabiendas de su antigua rivalidad política.

