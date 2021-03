Se acabó la Ley Seca en la Ciudad de México; desde noviembre se había impuesto para frenar avance de COVID-19

CIUDAD DE MEXICO, 03JUNIO2020.- Se reiniciaron las actividades en la industria cervecera, el abasto y la venta de este producto comenzó en tiendas y supermercados de la capital. Esto tras el inicio de la reactivación económica, después del paro por la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19. ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Debido a la pandemia por COVID-19, la Ciudad de México implementó la suspensión a la venta de bebidas alcohólicas en todas las alcaldías, con el objetivo de evitar fiestas y reuniones.

Hasta el momento solo las alcaldías de Cuajimalpa y Venustiano Carranza mantenían la Ley Seca durante todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo. De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ambas han levantado la suspensión a la venta de bebidas alcohólicas.

En la conferencia virtual de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los alcaldes de distintas alcaldías aseguran que ya no es necesario aplicar la Ley Seca.

“Ya no es tan necesaria, pero es atribución de los alcaldes poderla incorporar o no. La próxima semana se darán a conocer que demarcaciones continuarán implementado dicha medida”, reveló la mandataria.

Levantan la ley Seca en dos alcaldías restantes (Foto: Cuartoscuro)

La jefa de gobierno destacó que durante el semáforo rojo fue muy importante la medida, pues con ella se redujo el número de fiestas y actividades familiares desde enero hasta finales de febrero.

“Queremos seguir haciendo este llamado (de no realizar fiestas), pero ya el tema de la Ley Seca, pues creemos que también en particular ya no es tan necesario, pero es atribución de los alcaldes poderla incorporar”, dijo.

En noviembre del 2020 se dio a conocer que durante la emergencia sanitaria, las alcaldías de la capital tendrían prohibida la venta de alcohol cada fin de semana.

A partir del viernes de cada semana, y hasta el domingo siguiente, ninguna persona podría comprar alcohol, mientras que las tiendas, supermercados, ni aplicaciones tenían la capacidad de ofrecerlo en 8 alcaldías.

La Ley Seca se implementó como medida de prevención de lso contagios (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

La Ciudad de México se mantuvo por tercera semana consecutiva en semáforo naranja, las restricciones han disminuido y se han abierto nuevos establecimientos que tuvieron que cerrar durante el semáforo rojo.

El pasado 1 de marzo se reabrieron los cines, teatros, museos y gimnasios, con un aforo interior del 20 por ciento.

Los cines y teatros deberán tener su última función a las 20:00 horas, mientras que los museos deberán cerrar a las 19:00 horas.

Se tendrá que portar cubrebocas en todo momento durante la estancia de las personas en los distintos establecimientos y deberán contar con medidas de ventilación adecuadas y filtros de aire acondicionado.

Los cines y teatros reabrieron el pasado lunes 1 de marzo (Foto: Cuartoscuro)

La mandataria agregó que no habrá ningún cambio de nuevas actividades. “Mantenemos las mismas actividades. Vamos a ver como se comporta la pandemia durante la semana, pero tenemos que ser cauteloso. Estamos vacunando, pero eso no significa que bajemos la guardia”, mencionó.

¿Cuáles son las medidas para cines y teatros?

-Se permitirá un aforo de 20% al interior.

-La última función deberá ser a las 20:00 horas.

-Uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo.

-Contar con medidas de ventilación adecuadas.

-Filtros en el aire acondicionado.

La Ciudad de México mantuvo la Ley Seca como medida de prevención de COVID-19 (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

El director general de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, anunció que la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja.

Respecto a la ocupación hospitalaria agregó que las cifras son muy parecidas en los últimos cinco días.

Actualmente la ocupación hospitalaria se encuentra en 53.26% global en los hospitales públicos de la CDMX, por lo que actualmente hay 3 mil 854 camas disponibles para pacientes con COVID-19, y 891 camas con ventilador libres.

SEGUIR LEYENDO: