“La delincuencia está a la orden”: Así se vivieron los apagones según usuarios de Twitter

Internautas destacaron que la falta de luz hacía que transitar en las calles fuera peligroso

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) señaló que, durante este martes, 12 estados de la república sufrirían apagones rotativos y aleatorios desde las 18:00 hasta las 23:00 horas.

Entre los estados que serán afectados están Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

“Los #cortesdecarga rotativos contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional”, destacó la Cenace a través de sus redes sociales.

Ante esta situación, los internautas que residen en las entidades señaladas, comenzaron a reaccionar en Twitter sobre los apagones. Los residentes del Estado de México fueron de los que más compartieron sus experiencias al respecto, pues convirtieron en tendencia la demarcación.

Algunos mexiquenses se mostraron molestos hacia los cortes de carga eléctrica, ya que puntualizaron que las zonas por las que deben transitar no son seguras y la falta de luz, los ponía en riesgo.

“¿Y no tienen otro horario que no sea tarde-noche? En el Estado de México como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y alrededores el servicio es después de las 8 de la noche, exponiendo a la gente que llega de trabajar a la delincuencia que está ala orden de esas situaciones”, dijo un usuario.

usuarios de otros estados también compartieron sus experiencias durante los cortes de luz. Varios de ellos denotaron inconformidad con el actual gobierno federal

En este sentido, algunas internautas evidenciaron con fotografías los pasajes oscuros por los que tuvieron que transitar debido a los apagones previstos.

“Uno que mantiene su pago en tiempo y no tener luz de verás que eso afecta a muchas personas... llegando a casa así mi camino”, dijo @Ansdry y añadió cuando le preguntaron su ubicación: “Una cuadra antes de casa, tu casa. Vivo en Ixtapaluca Estado de México y está todo oscuro así como en muchos lugares, lo más chistoso la colonia de a lado si tiene luz”.

Asimismo, usuarios de otros estados también compartieron sus experiencias durante los cortes de luz. Varios de ellos denotaron inconformidad con el actual gobierno federal e incluso hubo comentarios en donde se equiparaba a México con Venezuela.

“¿Ven esta foto? Es de mi casa, en pleno apagón de mas de 12 horas en la ciudad más industrial del país; Monterrey; con temperatura de -2 grados.... ¡¡¡Se nota el cambio!!! CHASM la 4ta transformación” añadió una cibernauta.

Otro usuario añadió: “Hablando con una amiga de Guanajuato, me dice que se prepara con velas para los apagones que empezarán hoy desde las 6pm. Me imaginé un México así en 6 o más años, pero nunca en 2. Se respira un aire medio venezolano en nuestro país, huele a miseria, demagogia y muerte”.

Algunas internautas evidenciaron con fotografías los pasajes oscuros por los que tuvieron que transitar debido a los apagones previstos

Cabe mencionar que, también la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) emitió un comunicado en el que destacaba que no existía riesgo de apagones masivos y ahondó en que se están realizando estos cortes de energía para mantener a estabilidad en el Sistema Eléctrico de las regiones y que este no colapse.

“Los servicios prioritarios como hospitales, clínicas, sistemas de agua y supermercados contarán con suministro eléctrico normal”, expresó la institución.

Además, destacó que los cortes se debían a las condiciones climatológicas adversas en el norte del país, sobretodo en las entidades cercanas a Texas.

“Se ha dejado de recibir gas natural, que es el insumo para generar energía. Por ello, el balance entre carga y generación se ha visto afectado, y para evitar un colapso o apagón mayor en horas de demanda máxima se aplican cortes de energía programados y controlados”, concluyó la CFE.

