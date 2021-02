“Es evidente el apoyo y la protección desde muy, muy arriba”: denuncian arbitrariedades en audiencias de Félix Salgado Macedonio

Foto: @salomonj / Twitter.

Este marte se tiene prevista la audiencia de Félix Salgado Macedonio, recién nombrado candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena, oficialista) a la gubernatura del estado de Guerrero, por la acusación en su contra por abuso sexual de parte de Basilia “N”, militante del mismo partido.

Las abogadas de la parte acusadora denunciaron que no se les permitió la entrada al juzgado donde se llevará a cabo dicha audiencia. Además reprocharon que su defendida fue revictimizada por las autoridades judiciales.

Precisamente este lunes cuando la presunta víctima realizó su declaración ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), su abogada Patricia Olamendi recriminó la ausencia de los propios comisionados del organismo. Además denunció también que se pretendió intimidar y revictimizar a la denunciante.

(Foto: Twitter @FelixSalMac)

“Hubo un conjunto de violaciones graves a los derechos humanos, no se consideró su condición de víctima (…) Se intentó revictimizarla en varias ocasiones, se intentó que recibiera preguntas bastante fuertes de los abogados (de Salgado) (...) Hay que dejar algo muy claro: en realidad todo este procedimiento es una simulación, porque el que no haya estado ningún comisionado, el que se busque alargar, revictimizar a la víctima, forma parte de este clima de hostilidad”, señaló según las declaraciones recogidas por el medio digital mexicano Animal Político.

Asimismo, la abogada Olamendi advirtió que sus denuncias sobre el trato que su clienta ha recibido llegarán hasta el Instituto Nacional Electoral (INE), así como al Tribunal Electoral, mientras que agregó que ya se solicitaron medidas de protección para Basilia “N.”. “Es evidente el apoyo y la protección desde muy, muy arriba para esta candidatura”, lamentó al señalar que es una mala señal que Morena haya permitido la formalización del registro de Salgado.

La misma Basilia reclamó que las instancias de justicia de Morena solo han simulado revisar su denuncia y han encubierto a Salgado Macedonio. Además señaló que durante su comparecencia no estuvo presente ningún integrante de la comisión y que en su lugar acudieron meros trabajadores administrativos.

(Foto: Twitter @FelixSalMac)

“Vine a rendir mi testimonio para que no se siga diciendo que esto es guerra sucia y que es parte de la contienda, que vean que no es mentira, que estoy aquí, y que voy a seguir dando batalla hasta que se me escuche, y que entiendan que esto no es algo para tratar de que no llegue a ser gobernador. Aquí hay un violador y como tal se tiene que tratar, un violador es un violador, sea como sea”, sostuvo Basilia.

En tanto, mujeres simpatizantes y militantes de Morena, partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, decidieron manifestar su indignación y desconcierto previo a la proceso electoral, por la candidatura de Salgado.

Las diputadas Wendy Briceño, Lorena Villavicencio, Laura Imelda Pérez y Rocío Villarauz exigieron a la dirigencia nacional, encabezada por Mario Delgado, una postura clara ante el llamado de ponerse del lado de las víctimas y de la justicia para impedir que un personaje con múltiples acusaciones de violaciones sea candidato a un cargo de elección popular.





A través de redes sociales, las diputadas publicaron un oficio donde se da a conocer la postura de la militancia y simpatizantes de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

“Con indignación y desconcierto se recibe la noticia de que en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero ya quedó registrado Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno del estado por parte de Morena, sin que al momento se haya emitido resolución alguna de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia”, se lee en la misiva publicada en Twitter.

“Solicitamos una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la Comisión de Honor y de Justicia, con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, de lado de las mujeres y del lado de la justicia para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato de Morena a ningún puesto de elección popular”, se indica en el texto.

