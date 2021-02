El oscuro respaldo de López Obrador a Salgado Macedonio

Foto: Facebook Félix Salgado Macedonio

A pesar de las serias acusaciones sobre la violación de al menos cinco mujeres, Félix Salgado Macedonio se registró como el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Guerrero, debido a que cuenta con el respaldo y protección del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El periodista Raymundo Riva Palacio destacó en su columna de El Financiero que “Salgado Macedonio fue exonerado por López Obrador y por Morena, antes que por un juez, por haber presuntamente abusado y violado a cuando menos cinco mujeres, que presentaron denuncias en su contra”.

De acuerdo con lo dicho por el periodista, “López Obrador impuso al controvertido senador por compromisos previamente adquiridos con él, concretados finalmente porque el delegado federal y su principal adversario, Amílcar Salazar, cuya familia, encabezada políticamente por su hermana Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, cayó de la gracia presidencial tras revelarse sus múltiples propiedades, cuyo valor no corresponden a sus ingresos. No acusó a la familia Sandoval de corrupta –el presidente tiene un enorme respeto por su finado abuelo, el respetado comunista Pablo Sandoval–, pero congeló a la secretaria, cuya permanencia en el cargo está en el aire, y a su familia”, señaló. Gracias a esta situación, López Obrador optó por imponer a Salgado Macedonio.

“El senador tenía tiempo de haber salido de la órbita de confianza de López Obrador, quien procuró de manera muy eficaz no verlo. Las cosas cambiaron por la revelación de las propiedades de los Sandoval y la defensa pedestre que esgrimieron la secretaria y su esposo, el vociferante John Ackerman. López Obrador lo abrigó y ordenó que (Mario) Delgado (presidente nacional de Morena) procesara la candidatura. El líder de Morena, a quien tratan con desprecio y obscenidades en Palacio Nacional, jugó su decadente prestigio hasta la ignominia para sacar adelante la candidatura del senador y recuperar credibilidad ante el presidente”, apuntó Riva Palacio.

Riva Palacio recordó que desde un principio, la figura de Salgado Macedonio fue altamente polémica y cuestionada. “La nula empatía del presidente hacia sus señalamientos hizo que creciera la oposición al senador. Miles de mujeres mexicanas y extranjeras enviaron una carta a 12 dependencias y organismos por lo que consideraron el ‘encubrimiento’ de autoridades y partidos políticos de hombres denunciados por actos de violencia sexual contra las mujeres, como Salgado Macedonio”, señaló.

Detalló que la carta, firmada por activistas, colectivos, asociaciones civiles, feministas, académicas, actrices y mujeres de distintos ámbitos, fue entregada el lunes, y de acuerdo con el Servicio Especial de la Mujer, exigió que no se permita que ningún candidato con acusaciones de violencia sexual pueda aspirar a un cargo de elección popular. Una representación de las mujeres en protesta estuvo ayer en Palacio Nacional para pedirle al presidente que no se ungiera al senador, a quien llamaron “depredador sexual”, como candidato al gobierno de Guerrero. Pero justo este mismo lunes, Salgado Macedonio se registró como el candidato de Morena.

“Todas las protestas han sido estériles. No debería de extrañar. El gobierno de López Obrador es el mejor que ha habido para la simulación de género, y entre los peores en resultados desde que la violencia contra las mujeres es un tema de preocupación nacional”, resaltó.

“La misoginia del presidente no es desconocida, y su apoyo a Salgado Macedonio es un apoyo que, sin embargo, debería alarmar. El candidato de Morena, más allá de si las denuncias en su contra son ciertas –cada vez hay menos duda de ello–, es un sátrapa de la política, que no tiene filtro ni límites. Hace no mucho en el Senado, cuando ya tenía encima dos denuncias por acoso y violación sexual, observó a la invitada de un senador, con la que estaba trabajando un tema legislativo, y se le acercó para, de la nada, ofrecerle matrimonio porque, dijo, “iba a necesitar una primera dama”. ¿En qué cabeza cabe semejante estulticia?”, escribió el periodista.

A decir de Riva Palacio este episodio retrata a alguien que se sabe blindado e impune. “En eso sí tiene razón Salgado Macedonio. Que digan misa las mujeres. Él cuenta con la protección de Morena, por decisión del presidente López Obrador y su moralidad torcida”, concluyó.

