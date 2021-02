AMLO negó tener información de adeudos de Salinas Pliego con el SAT: “Grandes empresarios están pagando sus impuestos”

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes en su conferencia de prensa que no tiene información sobre el adeudo que el Grupo Salinas tiene con la Secretaría de Hacienda de aproximadamente 40.000 millones de pesos, por concepto de impuestos.

“No tengo información, es un asunto que está atendiendo el SAT, pero todos están ayudando, todos están contribuyendo, nadie se niega a contribuir, a ayudar.

Y también, no hay persecución, no hay lo que antes se conocía como terrorismo fiscal, no. Es convencer, es persuadir de que todos tenemos que contribuir, y se está dando también este fenómeno”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que también algunos “grandes empresarios” han ayudado a su gobierno durante la pandemia, sin embargo, aseguró que si le preguntan cómo ayudar, él considera dos maneras para hacerlo: invirtiendo y creando empleos, y pagando los impuestos.

“Los grandes empresarios, las grandes corporaciones están ayudando, están pagando sus impuestos. A veces me dicen: ‘¿Cómo ayudamos?, ¿cómo apoyamos?’ Pues hay dos maneras de hacerlo y ya muchos lo hacen:

Una es invirtiendo y creando empleos, esa es una función social importantísima del empresario, el que invierte, que genere empleos, que es trabajo para la gente.

Y lo otro es que pague sus impuestos, que contribuya”,sentenció el presidente López Obrador.

Ricardo Salinas, dueño de Grupo Salinas, apelará determinación de adeudo ante el SAT

Lo anterior lo respondió el mandatario al ser cuestionado si tenía información sobre el adeudo que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A finales de enero, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, indicó que la deuda del empresario ascendería a más de 40,000 millones de pesos.

Hace unos días Salinas Pliego estuvo en medio de la polémica en redes sociales, debido a un comentario que publicó en su cuenta de Twitter sobre el señalamiento de Buenrostro.

“No, no pienso pagar ni un rábano”, fue la respuesta del empresario mexicano, a un reclamo más en redes sociales que le recuerdan la deuda de impuestos que uno de los negocios de su Grupo Salina, Elektra, tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma de la que él se ha deslindado ya en incontables ocasiones al señalar que cada empresa de su grupo de manera ajena.

El 6 de febrero, el empresario escribió “#BuenasNoches ya para descansar, les comparto esta foto de mis rábanos orgánicos, se ven de maravilla y están deliciosos”. Junto con el texto aparecen dos fotografías en las que Salinas Pliego aparece junto a su esposa en su huerto orgánico.

Entonces un usuario le comentó: “Con esos piensa pagarle al SAT”. A lo que el dueño de Banco Azteca respondió lo ya referido.

El adeudo que le reclaman al presidente de Grupo Salinas y dueño, entre otras empresas, de la televisora TV Azteca, es el que recientemente confirmó la titular del SAT, Raquel Buenrostro, durante una entrevista en el programa “Los periodistas”: probablemente más de 40 mil millones de pesos.

En el diálogo transmitido por la cadena de televisión La Octava, la funcionaria habló sobre cuánto deben las empresas de Salinas Pliego. “Nosotros nos tenemos que apegar al secreto fiscal, pero lo que sí les puedo decir, que ya es público porque eso nosotros no lo sacamos, incluso la notificación sale antes de que notifiquen al SAT, tenemos ya seis juicios que ganamos en primera instancia, de esos seis uno también ya lo ganamos en segunda instancia y lo que llevamos ahorita en juicios con primera instancia son aproximadamente cerca de 32 mil millones de pesos de impuestos en pesos históricos, todavía habría que actualizar el monto”.

Al ser cuestionada por Alejandro Páez, uno de los periodistas que conduce el programa, si la cifra podría alcanzar los 40 mil millones de pesos, la funcionaria lo confirmó. “Lo que resulte a partir del momento que se dé el fallo final o que él decida venir a pagar, en ese momento se corta y actualiza el importe en pesos reales”.

Sobre otras empresas como los grandes contribuyentes –quienes tienen ingresos de más de mil 500 millones al año– que aún tienen adeudos fiscales, Raquel Buenrostro reveló que son alrededor de 12,000, “este año se hicieron auditorías a 892 contribuyentes, eso quiere decir que todavía tenemos 11,000 que podemos seguir revisando”.

Por otro lado, a finales de enero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, debe pagar 4,916 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR), cantidad que no fue pagada en el ejercicio de 2011.

