Monreal reveló iniciativa para regular redes sociales: IFT será el árbitro y compañías deberán evitar difusión de “fake news”

Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó este lunes su esperado proyecto de iniciativa para regular redes sociales, con la intención de recibir comentarios de todos los sectores, incluidos los expertos y los usuarios, antes de presentarla oficialmente en tres semanas.

“Es el momento de legislar, no de rehuir el debate. En tres semanas la presentaré, pero la publico para enriquecerla y mejorarla. Si no es el legislador, que es su función, ¿quién se va a enfrentar al capital? Nunca he sido sumiso al capital. Sin ser su enemigo, se debe regular, podemos coexistir y someternos todos a la ley”, indicó Monreal en un video publicado en redes sociales.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, partido que controla ambas Cámaras del Congreso, indicó que el Estado “debe genera condiciones para proteger la libertad de expresión y el derecho y acceso a la información”. “Un ente privado no puede privarte de tus derechos”, destacó.

Monreal también informó que ya se reunió con los administradores y directivos en México de las redes sociales. “Hemos hecho un compromiso de escucharnos y de intentar mejorar la iniciativa que presentaré. Pero no la abandonaré, no quitaré el dedo del renglón”, concluyó.

La propuesta

Monreal busca con su iniciativa reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México, para dotar de facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador autónomo mexicano, de facultades nuevas.

Entre ellas, se encuentra la de ser el “árbitro” de las redes sociales y los usuarios. El IFT deberá en primer lugar registrar y autorizar el uso de redes sociales en el país a aquellas compañías con un millón o más de usuarios o suscriptores, además de ser la instancia a la que los usuarios pueden acudir en caso de que el proceso interno de cada red social no responda a aquellos cuyas cuentas sean eliminadas o suspendidas.

“Esta regulación persigue el propósito de delimitar el ámbito de protección de la presente iniciativa únicamente a aquellos casos que verdaderamente puede afectar la libertad de expresión en redes sociales que cuentan con una comunidad suficientemente amplia”, precisa el documento publicado por Monreal.

Obligaciones para las compañías de redes sociales

La iniciativa de Monreal también precisa que los términos y condiciones que se sometan a autorización del IFT deberán prever que las limitaciones a la libre expresión sean consistentes con los artículos 6 y 7 constitucionales, así como los tratados internacionales en la materia suscritos por México, la legislación nacional y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte (SCJN).

Asimismo, deberán “proteger los derechos de los menores de edad”. Por otra parte, deberán eliminar la difusión de mensajes de odio; evitar la propagación de noticias falsas o “fake news”; proteger los datos personales conforme a la legislación de la materia y “las demás de orden e interés público que establezcan los lineamientos dictados por el IFT.

El documento destaca que se dejan a salvo las atribuciones constitucionales y legales del INE (Instituto Nacional Electoral) en materia político electoral, esto, para el efecto de que, como árbitro del proceso electoral, pueda determinar todo lo relacionado con las redes sociales y los sujetos obligados en la materia.

