La gente sabe lo que pasa, pero tiene miedo de hablar: el Gobierno pide ayuda para encontrar a miles de desaparecidos

Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, reconoció que la población sabe lo que ocurre en torno a la desapariciones, pero tiene miedo de hablar. Imagen de archivo (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana, reconoció que los familiares de los desaparecidos así como los colectivos que se dedican a la búsqueda de personas, reciben mucha información que le proporcionan a las autoridades, por lo que exhortó a la población a no tener miedo y decir lo que saben.

“Ellos reciben mucha información y son ellos los que nos dan la gran mayoría, y cuando digo ‘nos’ es a toda las autoridades, la información. Poco a poco y esto sí es importante destacar, poco a poco desde la Comisión Nacional de Búsqueda se ha ido creando confianza en la población y ahora ya nosotros empezamos a recibir directamente esta información de manera anónima y esto lo digo porque quiero recordar a la población que nos está escuchando: nos pueden contactar si ustedes saben. La gente sabe lo que está pasando, la gente tiene miedo de decir lo que está pasando”, enfatizó.

Al participar en la conferencia mañanera de este viernes, Karla Quintana insistió que las denuncias se pueden hacer de manera anónima y resaltó que siempre se hace la búsqueda pensando que la persona se encuentra viva.

“Nos pueden contactar en la Comisión Nacional de Búsqueda con información de manera anónima para que nosotros lleguemos a encontrar a las personas, ojalá con vida, siempre la búsqueda es con vida; y si es lamentablemente sin vida, encontrarlos lo antes posible y devolverlos de manera digna a sus familias”, dijo.

Imagen de archivo (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Reconoció que las autoridades federales desconocen cuántos colectivos buscadores hay en el país, sin embargo, estimó su número en 120.

“Evidentemente no hay y no podemos tener un registro oficial de colectivos, tenemos la información que varía todos los días, es que al menos, hay 120 colectivos de familiares de personas desaparecidas a lo largo y ancho del país. Aquí sí quiero puntualizar que no solo se atiende a los colectivos, sino a cualquier familiar de persona desaparecida. No se necesita ser parte de un colectivo para ser atendido”, aseguró.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas aseguró que la indagatoria es una obligación del Estado mexicano y recordó que durante muchos años, se dejó solos a los familiares de los desaparecidos.

“La búsqueda es una obligación del Estado mexicano, por supuesto y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, por mucho tiempo, las familias buscaron prácticamente solas, las mujeres buscaron prácticamente solas y se enfrentaron a un sistema de justicia en el que no se les daba respuesta. ¿Falta mucho? sí, falta mucho. Evidentemente no es con una comisión nacional que se resuelve el problema de las desapariciones, somos muchas autoridades, es un sistema (...) eso es el derecho a la verdad, pero también hay un derecho a la justicia entonces tenemos que pensar como autoridad del Estado mexicano, cómo dar respuesta de manera conjunta”, enfatizó.

En el mismo sentido, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puntualizó que la obligación de realizar las búsquedas de los desaparecidos, es del Estado mexicano y se están dando resultados.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Foto: Presidencia de México.

“El Estado mexicano está haciendo su trabajo y ahí están los resultados, pero siempre con ellas (las madres de familia que buscan a sus desaparecidos), siempre con los colectivos, siempre con estas madres (...) también hay padres y de verdad, la mayoría son madres buscadoras y estamos con ellas, estamos acompañándolas pero el Estado tiene la rectoría de estas comisiones y lo hace en transversalidad con todas las instituciones del Estado y con todas las instituciones que tienen que estar”, enfatizó.

Poco antes, al ser cuestionada sobre el caso particular de Guanajuato, Karla Quintana reconoció que la población de esos lugares sabe lo que sucede, al igual que las autoridades estatales.

“Efectivamente, el patrón que sucede en Guanajuato en relación con el hallazgo de fosas masivas en zonas urbanas es claro que la gente, no solo la gente, la población lo sabe, sino que las autoridades necesariamente tienen que saberlo.. a la Comisión Nacional, a las comisiones de búsqueda, no nos corresponde hacer la investigación, eso le corresponde a las fiscalías; sin embargo, desde la Comisión Nacional (de Búsqueda) junto con la comisión estatal de Guanajuato estamos empezando a crear un análisis de contexto de esta situación para poder dar mejores respuestas a las familias de personas desaparecidas (...)”, aseveró.

Insistió que la Comisión Nacional de Búsqueda junto con la sociedad civil, las familias de los desaparecidos, así como con comisiones internacionales y autoridades estatales; se construyó el protocolo homologado de búsqueda “único en el mundo por sus características” y en este momento se está construyendo el protocolo homologado de niñez, al tiempo que resaltó, ya fueron creadas creadas las 32 comisiones estatales de búsqueda. Y aseguró que México es el único país en donde se puede reportar una desaparición de manera anónima.

MÁS DE ESTE TEMA:

Jalisco y Guanajuato concentran los seis municipios con más fosas clandestinas

Pesadilla en Guanajuato: inició el 2021 con dos masacres y aumento de homicidios

La fosa del horror en Jalisco: ya suman 138 bolsas con restos humanos encontradas en La Primavera