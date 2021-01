“Atole con el dedo”: líder de FRENAAA aseguró que el 92% de los mexicanos no creen que AMLO tenga COVID-19

El líder de FRENAAA, Gilberto Lozano, aseguró que sólo el 8% de mexicanos cree que AMLO tenga COVID-19 (Foto: Captura de pantalla)

Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) aseguró que el 92% de la población no cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga COVID-19, aunado a esto, el empresario aseguró que para este caso “no cabe la misericordia con tiranos”.

Así lo publicó el empresario de Nuevo León en su cuenta oficial de Facebook, donde agregó que a ningún mexicano le preocupa que el jefe del ejecutivo federal tenga coronavirus y explicó que lo publicado por AMLO el domingo 24 de enero fue “atole con el dedo”.

“COVID en AMLO ¿ Atole con el dedo? En una sociedad que aspira tener futuro y progreso, no cabe la misericordia con tiranos, responsables de la muerte de inocentes; el traidor, el que usa la mentira, SERÍA SER CRUEL CON LA JUSTICIA” , inició la publicación de uno de los opositores de la 4T más vociferantes.

Gilberto Lozano desestimó el diagnóstico positivo de AMLO respecto al COVID-19 (Foto: Facebook / Gilberto Lozano)

La publicación de Lozano se realizó el lunes 25 de enero a menos de 24 horas de que el mandatario nacional anunciara que dio positivo a SARS-CoV-2. Aunado a esto agregó diversas descalificaciones y aseguró, sin presentar fuentes, que sólo el 8% de la población le cree al político tabasqueño.

“A ningún mexicano preocupa el #COVID de #AMLO, lo que nos aterroriza son sus lagunas mentales. Su incoherencia, su conducta perversa, su complejo de inferioridad, su fuerza de contagio. Excelente excusa para que SE LARGUE A SU RANCHO. Si #AMLO tiene #COVID cosa que no creen el 92% de los mexicanos, se propone:

1. Que vaya al IMSS o al ISSTE

2. Que viva todo el calvario de buscar hospital, cama, medicamentos, y tanque de Oxigeno.

3. Que siga sus propias instrucciones, el trébol de 4 hojas, su billete de dos dólares, su escudo de honestidad.

4. Que los atiendan los servidores a la Traición.

5. Que ni se le ocurra ir con un doctor fifi, que tanto desprestigia”.

El mensaje de López Obrador donde informó su positivo a COVID-19 (Foto: Twitter @lopezobrador_)

Y es que López Obrador confirmó, a través de redes sociales, que dio positivo a una prueba de COVID-19 y que la manifestación de esta enfermedad se presentó con un cuadro sintomático leve; sin embargo, acatará las medidas de reposo que se recomiendan con la infección adquirida.

“ Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico . Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar cómo lo hacemos todos los días”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Ante esto, numerosas figuras de la llamada oposición política manifestaron su apoyo al presidente. Nombres como Marko Cortés, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Enrique Alfaro realizaron al menos una publicación en la que deseaban el pronto alivio al mandatario federal; sin embargo, Lozano pidió a AMLO que soporte el viacrucis que han soportado miles de mexicanos en el afán de sobrevivir al virus que ha dejado más de 150,000 decesos en México.

FRENAAA protagonizó un campamento contra AMLO que se caracterizó por que las casas de campaña se las llevó el viento y hubo rezos para que el presidente renunciara (Foto: EFE)

Esto concuerda con los llamamientos de Lozano y su organización por descartar cualquier discurso de López Obrador, pues de septiembre a diciembre del 2020, FRENAAA ocupó una sección de la plancha del Zócalo capitalino en protesta contra la administración lopezobradorista y solicitaron reiteradamente la renuncia del presidente.

En entrevista para Infobae México, Gilberto Lozano aseguró que lograrían que AMLO dimitiría para el 1 de diciembre; sin embargo, esto no ocurrió. Para sostener su aseveración, el empresario dijo que el presidente no contaba con el mismo apoyo con el que llegó a la presidencia.

“La encuesta para enjuiciar a los presidentes de delincuentes, donde mostró el poder real de convocatoria aquí y ahora, no pasa de dos millones. La rifa del avión que no es su avión también nos habló de una campaña publicitaria de decenas de mañaneras que no hubo más de dos millones”, argumentó a finales de septiembre del año pasado. De tal modo que ante el anuncio presidencial, el líder de FRENAAA no dudó en desacreditar el diagnóstico del tabasqueño.

