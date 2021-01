Aprende en Casa III de la SEP: clases en internet del 15 de enero para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa III para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el viernes 15 de enero.





PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del medio: ¡A clasificar las compras!

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás que, los elementos que conforman tu entorno se pueden clasificar en naturales y sociales.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, recuerda los conceptos de elementos naturales y sociales.

Recuerda que los elementos naturales son todos aquellos que forman parte de la naturaleza, el ser humano no los ha modificado y muchos de ellos son consumidos por las personas para satisfacer sus necesidades. Entre los elementos naturales puedes encontrar árboles, plantas, nubes, aire, flores, la luna, el sol y muchos más elementos.

Los elementos sociales son aquellos que el hombre ha transformado o modificado, muchos de los objetos que utilizas en tu vida diaria son elementos sociales y cubren ciertas necesidades, por ejemplo, los lápices con los que escribes, la mochila en la que guardas los útiles escolares, los platos, la televisión. Todos estos objetos la naturaleza no los provee, si no que el ser humano los ha creado para facilitar sus actividades.

Observa el siguiente video para hacer un recorrido adentro de un mercado. Descubre todos esos elementos que forman parte de la naturaleza y aquellos que son elementos sociales. No es necesario que escuches el audio, solo fíjate muy bien en las imágenes.

D Todo – Mercado de la CDMX (25/01/2018)

¿Observaste la gran cantidad de elementos naturales y sociales? muchos de esos elementos naturales forman parte de tu alimentación, como las frutas y verduras.

Te invito a ver el siguiente video para que conozcas a Ana Gabriela y veas cómo describe algunos elementos naturales y sociales de su comunidad.

Tzeltales. Tzeltales de Chiapas.

Después de ver el video, seguro podrás describir un elemento natural del lugar donde vives.

El Reto de Hoy:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1107





Artes: Siguiendo el ritmo de la música.

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás y escucharás música de tu región y de otros lugares para investigar sus orígenes y aspectos distintivos.

Seleccionarás piezas musicales para expresar sentimientos y representar: Bailes, juegos y/o cantos.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video.

Ventana a mi comunidad/Purépechas, cantos y bailes.

Este video muestra un baile tradicional de Michoacán, ¿Pudiste descubrir qué instrumentos se utilizaban?

En clases anteriores descubriste algunos movimientos con música. Retoma esa actividad, con el siguiente video.

#AprendeEnCasa II. 1º Primaria. Artes. Mi cuerpo en movimiento 22 de sept. 2020

¿Qué te pareció? En esa ocasión trataste de bailar con una canción llamada la iguana, ¿Identificas algún instrumento?

Observa el siguiente video, donde muestra algunas fotografías de clases anteriores para recordar movimientos con los que has trabajado.

Así me muevo.

Recapitulando lo aprendido:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1107





Valores: La ensalada de las emociones.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás tus emociones básicas y cómo se manifiestan en el cuerpo.

Realizarás un repaso de lo más importante, por si te quedaste con dudas, por si ya se te olvidó, por si eres nuevo o nueva en “Aprende en Casa II” o por si quieres alcanzar a quienes van más adelante.

¿Qué hacemos?

En esta sesión elaborarás una deliciosa y nutritiva ensalada de emociones. Los ingredientes de la ensalada se encuentran escondidos en los videos que se irán mostrando, tienes que observar con mucha atención para descubrirlos.

Creciendo juntos – Autoestima 28/09/2019

Esta emoción, te hace sentir alegre y sonriente, tu corazón se siente tranquilo cuando estás alegre, tu cuerpo se pone muy relajado y eres capaz de hacer todo lo que te propongas.

Hay que buscar otro ingrediente.

Un poco de miedo, canciones Once niños.

¿Descubriste el ingrediente escondido? Sí, exactamente es el miedo.

Descubre otro ingrediente.

“Creciendo juntos. Identificar el acoso escolar”

¿Cómo reconocer esas emociones?

Observándote con paciencia. Tus emociones producen diferentes sensaciones que se ven reflejadas en tu cara, voz, cuerpo y conducta.

Como cuando estabas descubriendo los ingredientes de las emociones, cada una de estas emociones provoca diferentes sensaciones en tu cuerpo, en tu voz y hasta en tu forma de actuar.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1107





Lenguaje: ¿Y… cuánto se quitó?

¿Qué vamos a aprender?

Leerás, escribirás y ordenarás números naturales hasta 100.

Determinarás el número de elementos que se quitaron de una colección.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy, toca jugar, el juego que se llama “Me tapo un ojo y me tapo el otro”. ¿Te gustaría jugar?

Aquí hay una caja con 20 fichas, cuenta una por una. Utiliza tu material contable para hacerlo.

Lo que vas a hacer, es que te vas a tapar los ojos y vas a contar de forma descendente a partir del 20, hasta llegar al 1, mientras la persona que te acompaña toma algunas fichas, las cuales esconderás.

Cuando termines de contar, te destaparas tus ojos y tendrás que saber, ¿Cuántas fichas tomó? puedes dibujar o escribir en tu cuaderno cuántas fichas quitó. ¿Te gusta la idea?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1107





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Matemáticas: ¡Todo lo que observamos son figuras geométricas!

¿Qué vamos a aprender?

Construirás y descubrirás figuras y cuerpos geométricos.

Recordarás cómo identificar las características de las figuras geométricas.

¿Qué hacemos?

En el siguiente video conocerás que descubrió Agustín cuando observó a su alrededor:

“Agustín descubre figuras geométricas”

¡Agustín tiene razón en todos lados hay figuras geométricas!

Por último, observa el siguiente video, en donde se muestra que las figuras geométricas están por todos lados.

“Amigos inseparables”

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1195





Conocimiento del miedo: Recordemos nuestras costumbres.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás algunas costumbres y tradiciones del lugar donde vives.

Recordarás los contenidos que has visto durante sesiones pasadas, en cuanto a las costumbres que se practican en el país.

¿Qué hacemos?

Las actividades que se hacen de forma común como ir al parque, jugar, celebrar un cumpleaños, son parte de las costumbres de las familias, que van enseñando y que seguramente trascienden en generaciones. Como es el caso de la siguiente familia que vive en Guerrero y que comparten lo que hacen juntos, para ello observa el video.

Guerrero.

Si no recuerdas todo lo que aprendiste en las sesiones anteriores, no te preocupes, porque poco a poco estarás haciendo un breve repaso, también puedes tomar notas de todos los aprendizajes nuevos que vayas generando.

Para concluir con esta sesión, recuerda lo que aprendiste:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1195





Valores: El interesante caso de las emociones en el cuerpo.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las emociones básicas y como se manifiestan en tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Recuerda: las emociones se sienten de acuerdo a tu experiencia de vida y a tu personalidad. Lo importante es poder reconocerlas y actuar de forma adecuada. Observa el siguiente video a partir del minuto 22:40 hasta el 27:28

“El gran partido de las emociones”

Observa el siguiente video es una historia que contó el Maestro de karate de la Agencia Central de Inteligencia Emocional y Social para aprender esto, a partir del minuto 17:15 a 23:45

“Sensei de mis emociones”

El Reto de Hoy:

Fefe Boond tiene una misión especial, en caso de que decidas aceptar esta misión es la siguiente:

Dibuja las seis emociones básicas, asignarles un color y escribe en qué parte del cuerpo las sientes. Manda tu dibujo a tus maestros y maestras para que ellos se la hagan llegar a la A.C.I.E.S. y evaluarte como agente secreto.

Si te es posible consultar otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1195





Lenguaje: Sonidos de aquí y allá para bailar.

¿Qué vamos a aprender?

Responderás con movimientos o formas corporales estáticas a sonidos y silencios para explorar posibilidades expresivas.

Crearás una secuencia corporal a partir de sonidos y silencios.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a crear una secuencia corporal guiado e inspirado por distintos sonidos que dialogan con silencios sonoros y silencios corporales. Y también para crear tu secuencia le darás un espacio especial a la resonancia.

¿Te imaginas cómo sería un silencio sonoro y un silencio corporal? y ¿La resonancia?

Actividad 1

Comienza por explorar el silencio sonoro, parece extraño pensar que hay un silencio que suena. Es muy sencillo sólo se trata de escuchar con atención, dirigir intencionalmente nuestra escucha hacia lo que suena y no puedes “controlar”.

Es el sonido que emerge cuando pides que haya silencio. Por ejemplo, cuando se pide en la escuela que todos dejen de hablar ¿Ya no escuchas nada? ¿Qué escuchas? Imagina que estas en la escuela y cuando todos están en silencio escucha esto.

Universos Sonoros.

Y si todos esos sonidos desaparecen ¿Ya no escucharás nada? ¿Qué crees que pasaría, se escucharía algo?

Actividad 2

Ahora experimenta con movimiento que se detiene y que es un esfuerzo que haces por no desplazar y no mover visiblemente ninguna parte del cuerpo, pero estas moviéndote desde adentro, con tu imaginación y además es un momento de preparación para seguir moviéndote.

Prueba este movimiento en pausa con acciones que hacemos todos los días y para ellos utiliza el siguiente video y escucha la música, los primeros 2 minutos.

Jardín Sonoro Virtual-Amor vincit omnia. El amor todo lo vence.

En esta sesión creaste secuencias de movimiento inspiradas en los sonidos y en el silencio. Experimentaste con distintas maneras de pensar e imaginar el silencio, y también dejaste que la música resonara en tu cuerpo, escuchaste la música con tu imaginación y bailaste.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1195





PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Valores: Navegando en el mar de las emociones.

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás las emociones básicas y la forma en que se manifiestan en nuestro cuerpo. Emplearás tu imaginación para navegar en el mar de las emociones.

¿Qué hacemos?

Si tú también tienes algunas dudas, mira el siguiente video para recordar junto a Gael todo acerca de las emociones.

Cápsula Lego.

¿Podrías expresar con tu cuerpo la tristeza, el miedo y la ira?

Observa el siguiente video.

Creciendo juntos – Autoestima.

Esta ha sido una sesión muy productiva y divertida ¿No crees?

Aprendiste que, conocer las emociones básicas, nos sirve para relacionarnos mejor con nosotras y con el mundo.

El Reto de Hoy:

Te propongo realizar el siguiente reto:

En tu “Diario de Aprecio y Gratitud” realiza dos dibujos: Uno que te recuerde la situación más feliz que has tenido y otro en donde hayas sentido mucho miedo. Después escribe cómo lograste volver a la calma en ambas circunstancias.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1200





Inglés: Let’s play!

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás el contenido de un diálogo. Explorarás anuncios y avisos de espacios públicos. Conocerás diálogos en los que se utilizan expresiones para obtener lo que se quiere. Intercambiarás expresiones para obtener lo que se necesita.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video que nos compartió en una clase anterior la maestra Ramona.

Making a Request.

¿Te sirvió ver este video? ¿Te parece si volvemos a ver el video para que te acuerdes muy bien?

May I have an Apple please song.

¿Te gustó la canción?

Espero que hayas aprendido mucho y que te hayas divertido. Recuerda que es muy importante que todo lo que vimos hoy lo sigas poniendo en práctica.

Bye! ¡Adiós!

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1200





Matemáticas: Control de vuelo.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás información de un texto de divulgación, representarás e interpretarás la información en tablas de doble entrada, será necesario realizar algunos cálculos para responder preguntas relacionadas con la información del texto.

¿Qué hacemos?

En un aeropuerto con 4 pistas de aterrizaje, llegan en promedio 57 aviones por hora. Esto significa que las 4 pistas siempre deben de estar preparadas para recibir a los aviones; en caso de que una pista se encuentre en revisión por mantenimiento, los aviones tienen que repartirse entre las 3 pistas restantes.

Las personas que se encuentran en la torre de control de vuelos llevan un registro en una tabla de doble entrada, pero Esteban que es un empleado nuevo sin experiencia, apoyó tomando nota de los aterrizajes en las pistas. Escribió la información de manera desorganizada y pensó que podría organizarla después con más tiempo.

Veamos cómo podría Esteban tener la información mejor organizada con una tabla de doble entrada, la cual sería mucho más fácil de leer.

Recuerda que las tablas de doble entrada te ayudan a organizar información y así poder identificarla más fácilmente.

Si te es posible consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1200





Artes: La bidimensión abstracta.

¿Qué vamos a aprender?

Harás una recapitulación y observación de diversas obras artísticas bidimensionales de estilo abstracto para identificar sus características.

¿Qué hacemos?

Con estas obras de arte, que vimos en clases pasadas, observaste algunas características de pinturas abstractas. A continuación, mira un video que muestra cómo podemos crear una obra abstracta en casa.

“Arte abstracto para niños”

En el soporte realiza líneas con el plumón con la condición de no despegarlo. Éstas

líneas las trazarás de acuerdo con el sentimiento o emoción que te transmita la música de La 5a Sinfonía de Beethoven.

La 5a Sinfonía de Beethoven.

En esta sesión pudiste recapitular sobre algunas obras bidimensionales con estilo abstracto y con ello, recordar sus características, para después realizar una obra abstracta con diferentes estilos.

El Reto de Hoy:

Realiza tu obra bidimensional abstracta, muéstrala a tu familia y coméntales las características de este estilo de arte, además pregúntales si pueden identificar algunas formas o figuras geométricas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1200





PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Matemáticas: Fracciones decimales 2.

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás tus conocimientos para establecer comparaciones entre fracciones decimales. Iniciarás con algunos ejercicios donde identificarás fracciones y números decimales a partir de su representación gráfica.

¿Qué hacemos?

Para finalizar recuerda que:

Si se divide la unidad en 10, 100, 1000 partes iguales, cada una de estas es una parte decimal, designada respectivamente con el nombre de décima, centésima o milésima parte. También estas partes pueden ser respectivamente representadas mediante un número decimal como 0.1, 0.01 y 0.991. Cada unidad de orden decimal vale 10 unidades del orden siguiente; así un entero vale 10 décimas, una décima vale 10 centésimas y una centésima vale 10 milésimas. La representación fraccionaria de estas partes es: 1/10, 1/100, y 1/1000.

El Reto de Hoy:

Te invito a revisar tu cuaderno de notas y corregir aquellos ejercicios relacionados con fracciones decimales en los que hayas tenido algún error.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1206





Artes: Revisemos las técnicas para realizar una escultura.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy seguirás con la recapitulación y revisarán algunas técnicas escultóricas que trabajaste en sesiones pasadas, principalmente las aditivas, acumulativas y de sustracción.

Te invito a observar el siguiente video.

Comentario del alumno Abraham Sheccid Chora Rendon.

El día de hoy vas a recordar algunas técnicas que se pueden utilizar para crear una obra de arte tridimensional, para esto te apoyarás de un mapa conceptual que te permitirá organizar la información; pon mucha atención ya que después realizarás una actividad con lo que vas a repasar.

¿Qué hacemos?

Ve los siguientes videos:

Hagamos un portabrije.

La técnica de adición es una de las técnicas que utilizan los artistas para crear una escultura y consiste en adicionar material, es decir, van agregando o poniendo material poco a poco para ir dando la forma deseada a su material poco a poco para ir dando la forma deseada a su obra. Anteriormente, el especialista en cartonería Alejandro Milet, te enseñó paso a paso cómo se utiliza esta técnica para elaborar un alebrije.

A continuación, ve otro ejemplo que también has realizado sobre la técnica de adición.

El arte del modelado.

Recuerda que con la técnica de modelado puedes darle la forma deseada a una materia blanda como puede ser el barro, la arcilla o bien la plastilina como en este caso. El trabajo que realizaste con el especialista Guadalupe Cardozo, utilizaste plastilina, la cual fuiste modelando de tal manera para formar una tortuga a la que le pusiste su cabeza, el caparazón, etcétera.

Ve el siguiente video sobre la técnica de sustracción.

A cada escultura, su técnica.

Recuerda que en la escultura se denomina sustracción a la acción de retirar o quitar material a una pieza que se está elaborando para darle una nueva forma. Anteriormente has utilizado esta técnica para elaborar una pequeña escultura tallada en jabón, para eso hiciste el boceto de un carrito, lo dibujaste y posteriormente fuiste retirando con una espátula los sobrantes del jabón para dar forma a la figura.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1206





Lenguaje: ¡In nokame jikkaja! ¡Escucha lo que te explico!

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás sobre los mayos y sus características.

¿Qué hacemos?

Los mayos somos un pueblo amerindio que habita en la zona sur del estado mexicano de Sonora, conocida como Valle del Mayo, y en el norte de Sinaloa, conocido como Valle del Fuerte, en una región costera ubicada entre los ríos Mayo y Fuerte. Nos autonombramos, yoremes que quiere decir “los que respetan sus tradiciones”.

El Reto de Hoy:

Te invito a que compartas el tema que hayas elegido para tu exposición, recuerda que puedes apoyarte de fotos o dibujos, no olvides que cada tema tiene sus propias características.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1206





Valores: En el baúl de los recuerdos. Segunda parte: El tesoro de las emociones..

¿Qué vamos a aprender?

Hoy experimentarás y recordarás las emociones básicas y como se manifiestan en tu cuerpo y actitud, es importante conocerlas para aprender a regularlas.

¿Qué hacemos?

Como lo leíste, ante una situación que te causa miedo, puedes buscar más información.

Observa el siguiente video para conocer más sobre las emociones.

Cápsula Lego. Educación Emocional 2.

Abramos el cofre para descubrir más sobre las emociones.

A ti, ¿Qué te hace sentir la tristeza? observa el siguiente video.

Y a ti, ¿Qué te hace sentir triste?

¿Qué te pareció el video? ¿No me puedo quitar esto? ¿Me ayudas? ya no me quiero sentir así, no me gusta.

Ve el siguiente video donde el profesor Esteban y María se enfrentan al miedo.

La balanza.

¿Te ayudo el video? al ver cómo lo solucionaron, te puedes liberar del miedo.

¿Quién diría que dentro de este cofre encontrarías ese maravilloso tesoro que son nuestras emociones?

Las emociones son algo con lo que todas y todos vivimos. Son parte de nosotras y nosotros y en un mundo que se encuentra en una situación como en la que nos encontramos, apenas tienes tiempo de procesar esta información. Por eso, saber regular tus emociones resulta de vital importancia, para lograr nuestro propio bienestar.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1206





PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Valores: Recordar es volver a vivir. Parte II.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las emociones básicas y cómo se manifiestan en tu cuerpo.

Como mencionamos, durante estos primeros días, haremos un repaso de lo visto hasta ahora en nuestras clases.

Vamos a recordar los temas de trabajo en equipo, la escucha atenta, la perseverancia, esas son solo algunas de las cosas que nos han ayudado a conocer nuestras emociones.

¿Qué hacemos?

Es muy útil conocer las emociones y lo que estas nos hacen experimentar. ¿Qué emociones recuerdas?

Vamos a recordar las emociones básicas y cómo se manifiestan en el cuerpo.

Las emociones son algo que todas y todos sentimos, es normal sentirse triste, tener miedo, expresar sorpresa o reír de alegría, pero mira, creo que mis buenos amigos Staff y Lucy lo explican mucho mejor.

Veamos el siguiente video y tú me dices que emoción es la que crees se representa, del minuto 16:47 al 17:37

En los zapatos del otro.

El que sepas lo que sientes, cómo lo sientes y donde lo sientes es muy importante. No solamente es decir “ash, estoy enojado o enojada”. Saber que tenemos emociones que nos ayudan o que nos obstaculizan es bueno para nuestro desarrollo.

¿Te acuerdas de este cuento? para recordarlo observa el video del minuto 11:47 al 16:57

Las dos caras de la moneda.

No sé qué es más fuerte, si el enojo o la tristeza. ¿Tú que sientes cuando te enojas o estas triste?

Aunque hemos terminado por hoy, el viaje por los recuerdos aún no ha terminado. Sigamos la próxima semana, recordando y reviviendo para poder avanzar en este mar de emociones.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1205





Inglés: Review 1.

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás noticias vinculadas a contextos familiares y habituales e interpretarás expresiones usadas por interlocutores para organizar reuniones.

¿Qué hacemos?

El inglés es una lengua que se usa en casi todo el mundo así que practicarla te ayudará mucho en tus actividades del día a día. Pero recuerda que como cualquier lengua que quieras aprender, necesitas tiempo y constancia. Esta y la siguiente clase las dedicaremos a realizar un review.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1205





Matemáticas: Entre la fracción y el todo…

¿Qué vamos a aprender?

Interpretarás la relación que hay entre una fracción y la unidad a la que se está haciendo referencia.

¿Qué hacemos?

Espero estés muy bien, vamos a continuar nuestro viaje a la memoria, a manera de repaso, de algunos temas en los que nos gustaría profundizar. El día de hoy recordaremos acerca de la relación que hay entre una fracción y la unidad a la que se está haciendo referencia, ya que, aunque avanzamos mucho y cubrimos todo el material previsto, en las dos clases relacionadas con este aprendizaje, quedaron por resolver algunos problemas que ya teníamos preparados y que son excelentes para entrenar lo aprendido.

Como pudiste ver el día de hoy reafirmamos e interpretamos la relación que hay entre una fracción y la unidad a la que se está haciendo referencia para resolver algunos problemas.

Estos aprendizajes pueden ser muy bien comprendidos si partimos de procedimientos gráficos como los que hemos hecho hoy.

Es importante tener la libertad de usar lo que ya sabemos acerca de las fracciones y su representación, para atrevernos a resolver con procedimientos propios, con representaciones concretas o gráficas que nos ayudarán a deducir los procedimientos formales que, en su momento, tendremos que utilizar.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1205





Lenguaje: Alimentos curativos y sagrados de la región. Koi’ na tu duduadhi’ñ.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las particularidades de la lengua originaria que estudias.

¿Qué hacemos?

El nombre de tepehuanes, tepehuanos o tepehuán es sin duda de origen náhuatl, derivado de tépetl, cerro y huan, partícula posesiva, es decir, “dueño de cerros”.

Los tepehuanes nos nombramos o’dam, “los que habitan” y como tepehuanes del sur para distinguirnos de los tepehuanes del norte que viven en el estado de Chihuahua.

Los o’dam habitamos principalmente en el extremo sur del estado de Durango, región que forma una media luna que alcanza a tocar los estados de Nayarit y Zacatecas.

Observa el siguiente video.

Mi comunidad.

https://ventanaamicomunidad.org/V/GJCqWnck

Ahora que vimos algo más de nuestra comunidad y nuestro entorno, podemos iniciar con nuestro tema con algunas preguntas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1205





PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Matemáticas: ¿Cuántas veces cabe? I.

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante procedimientos no formales.

¿Qué hacemos?

Desarrollarás problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales.

Revisarás una parte de la aproximación que tuvimos a la multiplicación de fracciones y de números decimales. La próxima semana dedicaremos otra sesión a la revisión de este tema.

Por último quiero comparar lo que sucede cuando repartimos un objeto porque lo podemos cortar en piezas, como una pieza circular de queso, con lo que acabamos de trabajar con la distancia recorrida en un circuito. El pedazo de queso generalmente lo asociamos con la unidad. Si lo cortamos en pedazos iguales, ya tenemos fracciones propias, y el denominador nos indica los pedazos en que lo hemos cortado.

Muchas veces, no nos preocupamos en relacionar el queso completo ni los pedacitos en que lo cortamos con otras cantidades que no sean las fracciones que nos indican en cuántos trozos los cortamos y con cuántos de esos trozos nos quedamos o cuántos de esos trozos repartimos.

La unidad, que es el recorrido total, lo relacionamos con una distancia específica, y cada pedazo que tomemos, representa una parte o una repetición de esa distancia.

El Reto de Hoy:

Revisa y reflexiona las operaciones que realizaste este día.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1211





Inglés: Review 1.

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás noticias vinculadas a contextos familiares y habituales. Interpreta expresiones usadas por interlocutores.

¿Qué hacemos?

Explorarás descripciones de la apariencia física de personas conocidas y descripciones del entorno inmediato para desplazarse.

Para seguir adelante en las siguientes clases, es necesario hacer un repaso de todo lo más importante que has aprendido.

See you the next class. Nos vemos la siguiente clase.

Bye! ¡Adios!

El Reto de Hoy:

Practica el idioma con tu familia.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1211





Artes: Recordar es volver a vivir: la ficción.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que la combinación de cuerpo, espacio y tiempo puede utilizarse para trabajar los conceptos de realidad y ficción en el teatro.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video.

¿Qué es la ficción?

La palabra ficción nace del latín fictus, el cual significa inventado, de una situación que no ocurre en la vida real. Ahora recuerda que las nociones de tiempo, espacio y cuerpo atraviesan cualquier representación ficticia, como lo es el teatro.

Veamos como David Ortega va transformando su cuerpo a partir de que va trabajando un “Sí mágico”.

David Ortega.

El Reto de Hoy:

Escribe y realiza con tu familia 3 situaciones ficticias en las que la frase empieza con el sí mágico (“Como si”) (“Qué tal si”) comparte este ejercicio con tus compañeros y docentes.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1211





Valores: ¿Cómo se manifiestan mis emociones?

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las emociones básicas y cómo se manifiestan en tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente cápsula.

Educación Emocional 2.

Recordemos un mundo controlado por las emociones.

AprendeEnCasa II. 6º Primaria. Educación Socioemocional. La balanza 12 de octubre 2020.

Veamos como el cuerpo reacciona ante las diferentes emociones.

AprendeEnCasa II. 1º Primaria. Educación Socioemocional. Estoy bien cuando… 12 de octubre 2020.

Sample HTML block

Todas las emociones son útiles, naturales y muy necesarias en la vida, son la manera en la que respondemos a las situaciones cotidianas y a las experiencias.

El Reto de Hoy:

Apunta lo que pasa, lo que piensas y lo que sientes.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1211





MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Regreso a clases SEP: estos son los puentes y días festivos del calendario escolar 2021

Paso a paso: cómo reprogramar tu TV para acceder a todas las clases del ciclo escolar SEP 2020-2021