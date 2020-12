CDMX: estos serán los horarios del Metro y Metrobús el 31 de diciembre y 1 de enero

Los horarios cambiarán el próximo 1 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2020. (Foto: Cuartoscuro)

A dos días de comenzar el nuevo año 2021, el Sistema de Transporte Colectivo anunció cuáles serán sus horarios de operación durante el próximo jueves 31 de diciembre y viernes 1 de enero.

Por medio de sus redes sociales pidió a los usuarios tomar precauciones en todas las estaciones de la red durante los días antes mencionados.

Es importante destacar que el 31 de diciembre el servicio del Metro cerrará operaciones a las 23:00 horas, por ello, el último tren de cada línea saldrá de la terminal a las 22:40 horas, reveló el STC Metro.

El último tren de cada línea saldrá de la terminal a las 22:40 horas el 31 de diciembre. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuáles serán los horarios de operación?

* Jueves 31 de diciembre de 2020 .- Los trenes saldrán de las 05:00 am a las 23:00 horas pm. Realizando el cierre total en todas las terminales a las 23:00 pm.

* Vierne 1 de enero 2021 .- El convoy saldrá de todas las estaciones a partir de las 07:00 am hasta las 24:00 horas pm. En este caso aplicará el programa “tu bici viaja en Metro”.

En el caso del servicio de Metrobús, el gobierno de la CDMX pidió tomar previsiones y revisar los horarios a través del siguiente enlace:

http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/HDIC2020_MB.pdf.

Para el Trolebús, el 31 de diciembre habrá operación normal del servicio nochebús en el Corredor Cero Emisiones Eje Central de 00:00 a 05:00. Para consultar su operación podrá visitar el siguiente sitio web: https://www.ste.cdmx.gob.mx/red-de-servicio.

Horarios que manejará el Metro. (Foto: Twitter)

Ante la emergencia sanitaria que vive el país a causa de la pandemia de COVID-19, el gobierno que preside Claudia Sheinbaum, llamó a continuar con las medidas sanitarias establecidas para evitar contagios.

Además, solicitó ser responsables y seguir las cinco reglas esenciales para no infectarse y son:

*Quédate en casa. Si no tiene a que salir, no salga, no se expongas, y evite contagiarse o contagiar a su familia.

*Si es indispensable que salga, use cubrebocas y manténga la sana distancia siempre.

*No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

*Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

*En caso de ser positivo a COVID-19, lo mejor será aislarse 15 días y llamar a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.

Por su parte, con la intención de romper la cadena de contagios en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, la alcaldesa de esa demarcación, Clara Brugada Molina, implementó el programa de detección de contagios por COVID-19 “casa por casa”.

Brugada Molina presentó la iniciativa que coordinará junto con la secretaria de salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, que busca detectar el mayor número de personas contagiadas.

El llamado “programa de tamizaje universal casa por casa detengamos al Covid-19”, que iniciará en 13 colonias de Iztapalapa, tendrá el objetivo de ubicar posibles casos de coronavirus, aislarlos y canalizarlos de inmediato a los quioscos de la Secretaría de Salud que operan en la CDMX.

A través de este mecanismo se dará información preventiva a la población con la aplicación del tamizaje, y con el objetivo de reducir la velocidad de propagación del Covid-19, enfermedad que a la fecha suma más de 3,600 casos de coronavirus activos y 3,102 defunciones en Iztapalapa.

MÁS SOBRE EL TEMA

Calendario de días festivos 2021: cuándo será el primer puente del año

Cómo operarán los bancos el próximo 31 de diciembre y 1 de enero

SEP: cuándo terminan las vacaciones y cómo será el regreso a clases en 2021