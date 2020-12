“Tampoco hay para comer”: los vendedores de Iztapalapa desafiarán el confinamiento por falta de recursos

El Tianguis de El Salado se mostró lleno a pesar del semáforo epidemiológico rojo en la CDMX (Video: Twitter@c4jimenez)

Fueron meses sin tener ingresos estables, pero desde el martes, los vendedores ambulantes en la alcaldía Iztapalapa se encuentran operando con normalidad. Esto a pesar del semáforo rojo bajo el que se encuentra la Ciudad de México.

En un video compartido por Carlos Jiménez se puede apreciar que en el tianguis de El Salado, dentro de la mencionada alcaldía, se presentaron cientos de personas que fueron tanto a vender como a comprar.

El pasado martes, vendedores de la Coordinadora Nacional de Organizaciones y Comerciantes Populares advirtieron que no se “guardarán”, pues de hacerlo, no podrán mantener a sus familias. A pesar de que saben el riesgo que se corre al vender al público, ellos expresaron que no “hay para comer”.

Los miembros de la coordinadora explicaron que tras una reunión con el director general de Gobierno de Iztapalapa, Rogelio del Castillo Bricker, tienen claro que no recibirán ayuda por su parte. Esto debido a que les instruyen no salir, pero no les dan soluciones acerca de la parte monetaria.

Las actividades para comerciantes ambulantes continuará (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Fue por esta falta que la organización advirtió que no aceptarán dejar de vender sin apoyos, ya que esta es la temporada más importante del año. Aunado a esto, recordaron que hace unos meses les ofrecieron 25,000 pesos de crédito que vendría del gobierno federal, pero estos no llegaron a la mayoría de ellos.

“Se pidió que registraran a los comerciantes de mayor vulnerabilidad, pero sólo a dos de cada 10 les dieron los préstamos, que deberán pagar” , expresó Aurora Melo, una de la representantes de los vendedores.

La representante explicó que si no podían garantizar dinero, entonces que hubiera apoyo alimentario. No obstante, esto tampoco lo quisieron garantizar, por lo que es casi una imposibilidad que decidan quedarse sin vender.

Por lo pronto adelantaron que aunque los quiten de algún lugar, esto no interrumpirá sus actividades.

Advirtieron que si los quitan, simplemente se volveran a poner (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

“Si nos quitan, nos ponemos, y así vamos a estar porque no nos vamos a resguardar [...] Ya sabían que habría repunte, está en las noticias y no se prepararon. Sólo llegan y nos dicen que nos levantamos porque así está en la disposición, y no se vale, invertimos para esta fecha y necesitamos trabajar”, explicó.

La pandemia en México duplicó el escenario catastrófico

La noticia de la llegada de la vacuna contra COVID-19 a tierras mexicanas significó una señal de esperanza para las personas; sin embargo, la epidemia que causa el virus SARS-CoV-2 continúa acumulando víctimas a su paso.

Hasta este miércoles 23 de diciembre, la Secretaría de Salud (SSa) reportó que hay 1,350,079 casos positivos y 120,311 muertes por coronavirus en México . Esto significa que el “escenario catastrófico” que planteó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no solo se cumplió, sino que se dobló, pues su estimación era de 60,000 defunciones.

En tanto, se contabilizaron 1,690,403 contagios negativos, 50,281 sospechosos con posibilidad de resultado y 3,452,803 personas estudiadas desde que comenzó la epidemia en el país.

El escenario catastrófico se dobló (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Ante el aumento en la velocidad de transmisión viral, la dependencia sanitaria informó que del 21 de diciembre al 3 de enero, tres entidades se encuentran en semáforo rojo (riesgo máximo de contagio), 24 en naranja (riesgo alto de contagio), tres en amarillo (riesgo medio de contagio) y dos en verde (riesgo bajo de contagio).

Los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Sonora, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro presentan una tendencia ascendente en su curva de contagios, lo que significa que si no logran reducir la transmisión viral, estarían en riesgo de regresar al nivel máximo de alerta.

