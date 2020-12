“Ahí le dejo de tarea a los técnicos, a los ingenieros”: AMLO puso de ejemplo 6 kilómetros de camino que tuvieron un costo de 27 millones de pesos

AMLO visitó y supervisó los avances en la construcción de caminos en diferentes municipios de Oaxaca este fin de semana (Foto: Gobierno de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió este fin de semana que la entrega de recursos de su gobierno eliminó a los intermediarios y acabó con la corrupción en este apartado, poniendo como ejemplo la construcción de un camino de seis y medio kilómetros que tuvo un costo de unos 27 millones de pesos en el estado de Oaxaca.

Durante la supervisión de la construcción de un camino en el municipio de Santa Ana, unos 81 kilómetros al sur de la capital Oaxaca, que lleva el mismo nombre que la entidad, presumió el “admirable” trabajo de hombres y mujeres que construyeron su propio camino.

“Es su obra, el gobierno sólo aportó el presupuesto, que es dinero del pueblo. El gobierno es sencillamente, simplemente administrador del dinero del pueblo. Su función es, entre otras, distribuir con justicia ese dinero, el presupuesto público”, aseguró el mandatario durante su discurso.

El mandatario mexicano presumió que la entrega de recursos ya se hace de forma directa a los ciudadanos (Foto: Twitter @lopezobrador_)

“Y es una gran satisfacción ver cómo se aplicó bien el recurso que se destinó en la construcción de este camino. Es un ejemplo para empresas constructoras y para gobiernos, para técnicos, funcionarios públicos”, señaló.

De acuerdo con López Obrador, el camino en cuestión “tiene seis kilómetros y medio y costó 27 millones de pesos o, mejor dicho, se invirtieron 27 millones de pesos, a razón de 4.5 millones por kilómetro”. “Ahí le dejo de tarea a los técnicos, a los ingenieros, que hagan la cuenta y que vean la calidad del camino; con buen material, de concreto, con cunetas, con obras de drenaje, bien hecho”, detalló.

Este municipio de Oaxaca, uno de los estados más grandes y más pobres del país, se rige por el sistema conocido como “usos y costumbres”, donde los habitantes de la localidad definen sus propias reglas de convivencia.

El gobierno de AMLO se comprometió a que los casi 300 municipios sin camino pavimentado hacia su Ayuntamiento queden construidos para 2024 (Foto: Cortesía Presidencia)

“Es admirable el que se haga esta obra y que el presupuesto quede en las mismas comunidades, porque aquí se da el trabajo y se beneficia a la región, se reactiva el comercio, se reactiva la economía. Tiene esta obra un efecto multiplicador: se hace el camino para comunicar a la cabecera municipal de Santa Ana, se da empleo y se reactiva la economía”, destacó López Obrador.

El presidente mexicano festejó este tipo de empeños debido a que, en su argumentación, el gobierno mexicano ha desterrado la corrupción que permeaba en la entrega de recursos, ya que el dinero pasaba por muchos intermediarios que en ocasiones no entregaban todo el dinero asignado y se quedaban con una parte o en otras ocasiones solicitaban algo a cambio de liberarlo.

“Esto es posible por la organización social y comunitaria de los pueblos de Oaxaca. No es fácil de aplicar esto mismo en otros municipios del país, porque no hay la organización comunitaria, no existen los gobiernos de usos y costumbres, no existe el tequio, la ayuda mutua, que han conservado por siglos”, reiteró López Obrador.

AMLO presumió como una "obra de arte" los caminos construidos (Foto: Captura de pantalla Gobierno de México)

Más tarde, en un video que subió a sus redes sociales, López Obrador también presumió un camino realizado en el municipio de Nejapilla, también en Oaxaca. “Miren esta obra de arte, este camino, estamos entregando los recursos a la gente, a los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca”, expresó.

“Ellos manejan con honestidad sus recursos para hacer sus caminos y miren lo que construyeron, díganme si hay una empresa constructora que haga esto, es una obra de arte, trabajo de mujeres y hombres, no hay intermediación”, remarcó.

“Desde luego no hay corrupción”, concluyo el presidente mexicano, quien además adelantó que, de los casi 300 municipios de Oaxaca que no tienen camino pavimentado que lleve a sus cabeceras municipales, su administración se comprometió a terminarlos todos antes de que finalice 2024.

