“No tienen fronteras”: bomberos de EEUU atraviesan una manguera por el muro fronterizo para apagar un incendio en Mexicali

(Facebook: Departamento de Bomberos de Calexico)

Para el sentido humanitario no hay fronteras que valgan. Y en Calexico, California, han demostrado que ni un muro puede detener la intención de brindar ayuda cuando más se necesita.

Y es que en la frontera con esa ciudad estadounidense, pero del lado mexicano, en Mexicali estado de Baja Calirnia, hace unos días se estaba viviendo una tragedia: en un establecimiento comercial se estaba registrando un incendio bastante grave, mismo que no podía ser sofocado debido a que la tubería estaba colpsada. Es decir, simplemente no tenían agua para apagarlo.

(Facebook: Departamento de Bomberos de Calexico)

Entonces, fue solicitado el apoyo urgente del departamento de bomberos de Calexico, la ciudad del otro lado de la frontera nortte mexicana para que apoyaran a sus colegas.

El equipo de rescatistas de Calexico lanzó una mangura para suministrar agua, nada más y nada menos que a través del famoso muro fronterizo. El departamento de rescate detalló que utilizó una bomba para incendios con una línea de suministro de cuatro pulgadas, que fue puesta directamente a través del muro fronterizo de Donald Trump, desde Estados Unidos hacia México, para brindar apoyo debido al colapso de la toma de agua en el lado mexicano.

(Facebook: Departamento de Bomberos de Calexico)

“Aproximadamente a las 11:30 am se llamó a la Unidad 3821 para ayudar al Departamento de Bomberos de México a suministrar agua para un incendio de un edificio comercial que se presentó en el centro. La Unidad 3821 colocó una línea de suministro de 4 pulgadas directamente a la cerca fronteriza y se redujo a una línea de manguera de 2 1/2 pulgadas para suministrar agua porque su tubería principal se había derrumbado. Aquí hay algunas fotos. Las fotos del Departamento de Bomberos de Mexicali fueron enviadas por el bombero Miguel Castillo”, informó el pasado 19 de noviembre el equipo de Calexico a través de su cuenta de Facebook.

(Facebook: Departamento de Bomberos de Calexico)

Medios locales dieron a conocer que el siniestro ocurrió en un edificio abandonado que se localiza en la colonia Segunda Sección, a un costado del edificio del Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California, en Mexicali.

Ahí el fuego comenzó en en el segundo piso del edificio ubicado en la avenida Pedro F. Pérez y Ramírez, entre el callejón Reforma y la avenida Álvaro Obregón, donde anteriormente se encontraban las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

(Facebook: Departamento de Bomberos de Calexico)

Los bomberos de Mexicali que fueron socorridos celebraron la cooperación con de sus colegas estadounidenses señalando que “los bomberos no tienen fronteras, donde se ocupe ahí estaremos” , mientras compatieron las fotos del incendio registrado la semana pasada en esa ciudad.

El Departamento de Bomberos de Mexicali también resaltó que el esfuerzo binacional se llevó a cabo como parte de un plan de ayuda mutua internacional entre Mexicali y Calexico.

No es la primera vez que los vecinos del norte y el sur demuestran arreglarselas muy bien para interactuar, esquivando la supuesta barrera que representa el muro fronterizo.

Mexicano vende tamales a miembro de la broder patrol (Foto: Captura de video / Twitter / @miblogestublog)

Y es que hace unos días, empezó a circular un video en redes sociales que precisamente llamó la atención de distintos usuarios al mostrar a un vendedor de tamales realizar una transacción exitosa con un miembro de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

En las imágenes del clip se ve como un hombre de impermeable amarillo y bermudas color gris se acerca al muro fronterizo que divide EEUU con México. Del otro lado de la valla metálica se divisa a un hombre con el uniforme olivo que caracteriza a la Border Patrol y un coche patrulla blanco con verde, también de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Las imágenes son captadas desde un celular y el camarógrafo estaba dentro de un vehículo en movimiento, esto se sabe, porque se alcanza a preciar parte de los cristales y el espejo retrovisor del automóvil, por ese motivo no se alcanza a apreciar todo el proceso de la venta; sin embargo, se escucha al tamalero decir que si no le gusta el producto, que no lo pague.





