Rescate en Tecámac: una menor de 11 años era agredida y explotada por su tía

El pasado lunes fue rescatada una niña de apenas 11 años de edad en Tecámac, Estado de México. La pequeña fue presuntamente explotada laboralmente, además de agredida físicamente por su tía.

La alcaldesa por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Mariela Gutiérrez, informó el martes pasado que el Personal del Centro de Mando recibió una denuncia por parte de vecinos de la colonia Santa María Aztepec. En esta informaron a las autoridades sobre el supuesto maltrato constante del que era víctima la menor.

Gracias a la llamada, el personal de la Unidad de Atención a Víctimas a la Violencia se presentó en el domicilio y lograron encontrar a la pequeña. Después de una valoración, el personal se dio cuenta que la niña presentaba lesiones en la espalda baja, glúteos y piernas que fueron causadas posiblemente con un cable, una vara o varilla. También presenta rastros de lesiones previas.

Las autoridades explicaron que la menor era posiblemente explotada por una mujer de nombre María “N”, quien es su tía. Ella la obligaba a vender churros en la calle, pero si no cumplía con la cuota diaria de 250 pesos, era golpeada.

La menor presentaba lesiones en la espalda baja, glúteos y piernas que fueron causadas posiblemente con un cable, una vara o varilla (Foto: Pixabay)

Tras las evaluaciones, la niña fue trasladada a las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Una vez ahí, recibió atención médica y psicológica, además de apoyo para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“No me es grato publicar este tipo de noticias y no es un afán protagónico el que me motiva, mucho menos el de estigmatizar a ningún sector económico. Deseamos visibilizar y sobre todo prevenir un problema social que siendo grave, permanece en muchas ocasiones oculto hasta que los vecinos deciden actuar con valentía en cuanto perciben qué hay autoridades que toman la decisión de intervenir y saben qué hacer”, escribió la alcaldesa morenista en su página de Facebook.

Aunado a esto, en otra publicación aparte que decidió retirar, Gutiérrez publicó las imágenes de la pequeña con la espalda descubierta y marcas rojas por toda la piel. A pesar de que eliminó las imágenes sí dejó un mensaje.

“Cuando actuamos para erradicar la venta de productos en cruceros, avenidas o espacios públicos lo hacemos con conocimiento de causa de que, en algunas ocasiones, se presentan casos como este, que hoy me tienen sumamente triste e indignada”, expresó.

La edil recalcó que en lo que va del año, el DIF ha atendido reportes de 191 menores probablemente maltratados (Foto: Pixabay)

Además, la edil recalcó que en lo que va del año, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha atendido reportes de 191 menores probablemente maltratados, los cuales se incrementan a partir de las publicaciones en redes sociales.

Violencia doméstica durante la pandemia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció un incremento de la violencia contra los niños en México durante la pandemia del COVID-19 y urgió a las autoridades mexicanas a “reforzar la protección infantil”.

Durante esta crisis sanitaria, las llamadas a refugios reportando violencia aumentaron entre el 60 % y el 80%, mientras que las solicitudes de asilo en estos espacios subieron un 30%, detalló el organismo.

Unicef también señaló que el aumento de las llamadas de emergencia por abuso, acoso, violación, violencia de pareja o violencia familiar durante la cuarentena.

La pandemia ha aumentado la violencia doméstica (Foto: Shutterstock)

“El aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, y el confinamiento a causa del COVID-19 han elevado radicalmente los niveles de violencia doméstica en México” , expresó Unicef en un comunicado.

Christian Skoog, representante de Unicef en el país, recalcó que la enfermedad no será lo que haga sufrir a la infancia que vive en México, sino las medidas de prevención.

“La pérdida de empleos e ingresos, y otros elementos de estrés intrafamiliar son factores de riesgo asociados a aumentos de la violencia contra la infancia y, tristemente, esos están presentes en muchos hogares en el país en estos momentos”, detalló.

