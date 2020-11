“Le ha faltado esa consistencia para ser un número uno”: Cesc Fàbregas criticó la mentalidad de Carlos Vela

Actualmente Cesc juega con el Mónaco del futbol francés y Carlos con el LAFC de la MLS (Foto: Especial)

Si bien hoy Carlos Vela es una de las máximas figuras de la MLS de Estados Unidos, sus inicios fuera del fútbol mexicano fueron muy complicados. Un claro ejemplo fue su paso por el Arsenal FC, uno de los clubes más importantes de la Liga Premier de Inglaterra y quien lo llevó a Europa con solo 16 años de edad.

Durante tres temporadas con “Los Gunners” y bajo el mando del técnico francés Arsene Wenger, Vela no se pudo consolidar como titular, pues en 62 encuentros, solo anotó 12 goles y dio 10 asistencias, entre encuentros de liga y competiciones europeas, por lo que tuvo que salir en la temporada 2010-2011 en busca de más actividad.

Uno de sus ex compañeros en el equipo londinense fue Cesc Fàbregas, campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010 y hoy capitán del Mónaco de la Liga 1 de Francia.

Cabe mencionar que en aquel entonces, Cesc no solo era el líder del Arsenal, también uno de los mejores futbolistas de toda la liga inglesa. En entrevista para Marca, habló sobre su convivencia con el delantero mexicano y confesó que desde entonces admiraba su talento a la hora de definir en la portería.

Aunque no tuvo regularidad en el Arsenal, esa experiencia le ayudo a convertirse en figura de la Real Sociedad de España (Foto: Twitter/ @Arsenal)

Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real (Sociedad), lo vi cuando se fue cedido al Celta (de Vigo), lo veo ahora en la MLS

Sin embargo, aceptó que por su mentalidad, Carlos no ha podido ser un jugador de élite. “No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho” , sostuvo el ex jugador del Barcelona y el Chelsea FC.

Fàbregas recordó con cariño aquel 2005 en el que el mexicano llegó a Londres con sólo 16 años, la misma edad que tenía él cuando empezó su aventura británica.

Carlos es amigo mío y es de esas personas con las que he hablado muchísimo. He tenido tantas conversaciones con él [...] para mí era como mi hermanito pequeño

El español también llegó a los 16 años a Los Gunners y solo fuer parte del campeonato 2003-2004 (Foto: Instagram/cescf4bregas)

Incluso, reveló que como su “hermano mayor” algunos días lo regañaba debido a que necesitaba un poquito de madurez, aclimatarse y jugar muchos minutos para crecer.

Siempre decía ‘bueno, ya, mañana’ el mañana que siempre se dice de los mexicanos. Pasaba el mañana y yo le decía, ‘no, Carlos, no se tiene que hacer mañana, se tiene que hacer hoy’. Se lo repetí varias veces, y aún así, ha hecho una carrera muy buena

A pesar de la mentalidad de la estrella del LAFC, Cesc admite que la trayectoria de su ex compañero ha sido bastante buena. "Cuando tiene un día bueno hace cosas espectaculares, lo que pasa es que le ha faltado esa consistencia para ser un número uno, pero sin duda ha sido un grandísimo jugador” , finalizó.

¿Vela a Qatar 2022?

El último partido de Vela con el Tri fue ante Brasil en octavos del mundial de Rusia 2018, donde quedaron eliminados (Foto: Reuters)

Hace unos días, Gerardo “Tata” Martino, director técnico de la Selección Mexicana declaró en entrevista para El Universal que, la posibilidad de que Carlos Vela regrese al Tri es que cada vez más complicada.

Y es que el estratega argentino recordó que hace dos años se reunieron para saber las intenciones de ambas partes, y tras esa charla, Vela declinó volver a vestir la camiseta azteca.

La decisión siempre es de él. Tomé la iniciativa, tuvimos una charla. Él sabe también que un entrenador de Selección no le pide dos, tres o cuatro veces a un jugador que venga, porque se está hablando de la Selección

Además, la cercanía de las eliminatorias mundialistas hacen que ese reencuentro sea aún más difícil, pues el nacido en Cancún, Quintana Roo, le comentó a Martino que en Brasil 2014 pasó algo parecido, pues lo convocaron para el Mundial pese a no disputar las eliminatorias.

De la mano de Martino, México le ganó a Holanda y empató con Argelia durante la última fecha FIFA (Foto: EFE)

Me comentó que hubo un Mundial (Brasil 2014) en el cual no participó en la etapa previa, lo convocaron para ver si iba y él dijo que cómo iba a ir si en los cuatro años previos se estuvieron matando otros compañeros (...) Por eso digo que él mismo siente eso y, cuanto más nos acerquemos a la competencia decisiva para el equipo, menores serán las chances de que él cambie de opinión

Por lo pronto, México se medirá en territorio austriaco ante su similar de Corea del Sur y Japón, los próximos 14 y 17 noviembre, respectivamente, como última prueba antes de terminar el año.

