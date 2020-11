“Hay una responsabilidad moral que no voy a eludir”: Alberto Capella, ex secretario de Seguridad en Quintana Roo, tras renunciar a su puesto

El ex funcionario público aseguró que su renuncia tiene el objetivo de transparentar los procesos de investigación alrededor de los hechos represivos (Foto: Elizabeth Ruiz /Cuartoscuro)

Alberto Capella, secretario de seguridad local, fue separado temporalmente de su cargo, luego de darse a conocer la represión de la que fueron víctimas las integrantes de un colectivo feminista que exigía justicia en los diversos casos de feminicidio en la entidad.

De acuerdo con el ahora ex funcionario público, en entrevista con Azucena Uresti, él mismo presentó su renuncia con el objetivo de transparentar las investigaciones alrededor de los hechos violentos ocurridos en la entidad, además de establecer que existe una responsabilidad moral de su parte que no está dispuesto a eludir.

“No estoy de acuerdo con el comentario de que hay que deslindar responsabilidades, la mía siempre ha estado en ese sentido y es lo que me ha permitido finalmente hacerle frente a los retos que me han tocado enfrentar en los últimos 15 años”, reveló a Milenio Televisión.

Además, aseguró al medio que a través de su renuncia acepta su responsabilidad tras el “acto de ausencia de supervisión de algunos de los mandos medios”, aunque se mantiene al margen de “la responsabilidad administrativa y penal a la que tendrán que hacer frente” otros mandos.

“No hay que confundirse, no estoy aceptando la responsabilidad de la orden, estoy aceptando la responsabilidad de la ausencia de mis mandos en la supervisión de un operativo. L e estoy dando un ejemplo de lo que es la responsabilidad. Espero que lo entiendan y lo asuman como debe ser”, concluyó.

Policías antidisturbios vigilan el Palacio Municipal luego de una protesta para exigir justicia por el asesinato de Bianca Lorenzana, que fue disuelta por la policía con disparos al aire, en Cancún, México. 9 de noviembre de 2020 (Foto: REUTERS/Jorge Delgado)

Por otra parte, aclaró que los elementos que acudieron con armas a la manifestación, fue porque se les solicitó ayuda, pero “los elementos que estaban dentro” se mantuvieron desarmados, de acuerdo con su declaración a la comunicadora, mexicana.

“Azucena, el hecho de que hayan llevado armas, es un tema que me trae con dolor de estómago. Resulta que los elementos que estaban adentro no estaban armados, pero al verse superados, solicitan apoyos a unidades de sectores aledaños, quienes llegan armados y es donde se desata esta total y enorme estupidez. Tendrán que dar la cara, saben que el uso de la fuerza está reglamentado y no es la forma”, informó.

También aseguró que revisarán con detenimiento si se trató de una orden de alguien que quiso aprovechar la coyuntura para provocar los hechos, o si hubo “mano negra” con el objetivo de “desestabilizar al gobierno y las instituciones”.

“Son muchos los intereses perversos que combatimos todos los días y creo que la enorme claridad es el hecho de que hay enemigos en todas partes (...) Sospecho de varios, no lo puedo hacer público. Con toda la tecnología que hay, van a ser muy evidentes pronto”, informó.

Por su parte, aseguró que mantiene una “enorme lealtad con el gobernador” y lo que menos se quiere, es “provocar situaciones que pudieran poner el riesgo la vulnerabilidad del estado”, por eso, consideró, los trabajos de investigación deben continuar.

“Hay una responsabilidad moral que no voy a eludir”: Alberto Capella, ex secretario de Seguridad en Quintana Roo, tras renunciar a su puesto (Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

Aseguró, además, que por el momento la decisión de si regresará o no al frente de la secretaría de seguridad en el estado, es enteramente del gobernador, pero Capella se dijo “atento a las instrucciones que se vayan girando”.

Por último, aseguró que quienes deben asumir el compromiso de todo lo que sucedió, “es la máxima autoridad operativa que se encontraba en ese momento”, quien “tendrá que hacerle frente, pues su intervención trae más aristas de carácter legal”

