“Que corra a Timbuktú”: la recomendación de Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, a Enrique Peña Nieto

“Mi error fue no haber estado con el Peje en elecciones”: Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, obtuvo a principios de octubre de 2020 un amparo por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal con sede en la capital nacional, lo que deja sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero en su contra.

Al respecto, aseguró en entrevista con Carlos Loret de Mola que el proceso legal en su contra le ha costado entre 800 y 900 millones de dólares, a lo que sumó el valor que ha perdido la empresa desde que comenzó la persecución en su contra.

El empresario aseguró al medio Latin Us que definitivamente se ve a sí mismo como un perseguido político, además de considerarse un chivo expiatorio para supuestamente meterle miedo a los empresarios mexicanos.

“Demandé al presidente porque amenazó a los jueces. Le dije que ‘usted no es autoridad para decidir quién es culpable, ni puede amenazar a los jueces’. Lo que me está haciendo, es un payback, para meter terror a todo el mundo. Ahora todos los empresarios van y pagan cuando se les dice”, aseguró Ancira.

Ancira se consideró como un perseguido político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, aseguró al medio que no conoce al presidente de México, pero sí tiene relación con algunos otros funcionarios de su gabinete, aunque superficialmente. únicamente tiene un recuerdo más cercano con Alfonso Romo, quien, reveló, “perteneció al consejo de Altos Hornos de México por 11 años”.

Ancira también reveló que hasta el momento no tiene claro “cuál es el reclamo del gobierno, porque a mí de lo que me acusaron fue de blanqueo de capitales y lo primero que debe haber es un origen ilícito del dinero y aquí son todo transferencias bancarias”.

Respecto al supuesto sobreprecio por el que habría comprado Altos Hornos de México, de acuerdo con las acusaciones en su contra, aseguró a Latin Us que las valoraciones de distintos entes financieros le dieron la razón, por lo que no habría existido corrupción.

“El presidente dice muchas cosas y no todas muy claras. Yo sí quiero decirle que el sistema de valuación que se utilizó con Pemex fueron, uno, valoración de activos, una valoración por parte del banco Barclays, que era como un negocio en marcha restando el valor de lo que costaba reparar y para eso ICA Fluor hizo una valoración de 250 millones de dólares”.

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), consideró necesaria una disculpa de Andrés Manuel López Obrador (Foto: EFE)

Sin embargo, consideró que uno de las razones por las que se inició una persecución en su contra, fue no haber apoyado al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de cara a las elecciones federales de 2018, en las que resultó electo Andrés Manuel López Obrador.

“(Mi error fue) No haber estado con el Peje en su momento de elección, pudiera haber sido eso. No ponerle dinero a su campaña, eso a lo mejor hubiera suavizado y pavimentado muchas cosas”, dijo a Loret de Mola en Loret Capítulo 22.

Sobre dichas elecciones, el empresario aseguró que “no le apostó a nadie”, a pesar de siempre haberse considerado como “priista, en cierta medida”. Por otra parte, dijo que no creía en la llegada de AMLO a la presidencia, por lo que no vio necesario apoyarlo en su campaña.

Además, aseguró que sería necesaria una disculpa del presidente, como la que pidió a El “Chapo” Guzmán, pues a pesar de que tuvieron sus cuentas retenidas hasta cinco meses, no encontraron nada ilegal ni “una cuenta en Andorra” o parecidos, e incluso se mostró dispuesto a regresar el dinero de la transacción.

“Yo no soy El Chapo como dice el presidente que le pide disculpas, a mí no me pidió ni disculpas. Debió, claro, así como dice que hay empresarios corruptos, hay otros que no lo son. Entonces podríamos hablar de una devolución de la lana, hacemos un programa de donativos para saber que hará con los 200 millones”, declaró.

De acuerdo con el empresario, tras las elecciones existió un acuerdo entre AMLO, Peña Nieto y Luis Videgaray (Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro)

Por último, aseguró que su creencia es que tras las elecciones hubo un pacto entre Enrique Peña Nieto, entonces presidente, Luis Videgaray, quien terminó al frente de Relaciones Exteriores y Andrés Manuel, para que éste último llegara sin contratiempos a la presidencia.

Dijo que probablemente el trato fue poner a José Antonio Meade como candidato, a cambio de no perseguirlos, a menos que existiera una razón, como la caída en la popularidad del presidente de México.

“Yo creo que sí hubo un pacto entre AMLO y Peña y Videgaray. En qué consistió el pacto, en sacar un hombre muy bueno, pero un candidato muy mediocre, Meade. En cambio, si hubiera puesto al doctor Narro, yo creo que no tendría el gobierno la mayoría del congreso. El pacto incluye que si tiene necesidad porque se le baja la popularidad, ‘los escabecho’”, dijo a Loret.

Al respecto, recomendó a Enrique Peña Nieto “que corra, que se busque Timbuktú”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Alonso Ancira libra orden de aprehensión por lavado de dinero: juez ordenó reponer el procedimiento

Juzgado rechazó prohibir a AMLO hablar públicamente sobre Alonso Ancira, involucrado en caso Lozoya

Alonso Ancira demandó a López Obrador por violar sus derechos y transgredir 10 artículos de la Constitución