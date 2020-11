Salió al cine y no volvió: Cecilia Yolotsi desapareció en 2013 en Nuevo León y apenas se localizaron sus restos gracias al esfuerzo de una ONG

Cecilia Yolotsi tenía 19 años cuando desapareció (Foto: Facebook@Buscando a: Cecilia Yolotsi Macias Martinez)

Cecilia Yolotsi Macías Martínez fue reportada como desaparecida el 3 de julio de 2013 y, tras siete años, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Nuevo León logró encontrar sus restos.

De acuerdo con un comunicado en las redes sociales de la ONG, el hallazgo fue hecho dentro del marco de la Mega Búsqueda que inició el pasado 30 de agosto en Hidalgo, Nuevo León. Esta búsqueda masiva se extendió hasta el 11 de septiembre en Salinas Victoria.

El 8 de septiembre, pocos días antes de que finalizara la indagación, fue cuando se logró encontrar el cadáver en Guadalupe, Nuevo León. No obstante, la organización señaló que este fue encontrado en una zona donde el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia ya había dado por terminados los trabajos desde 2015, dos años después de la desaparición de Cecilia.

“De no ser por nuestra insistencia como familiares de Personas Desaparecidas organizadas en las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, de regresar a ese sitio con nuestro propio Equipo Independiente de Arqueología y Antropología Forense, nunca hubiera vuelto a ver la luz. Además de que hemos localizado miles de restos óseos humanos más, aún pendientes de identificar”, informó la asociación.

Sus restos fueron localizados por una ONG (Foto: Facebook@@FUNDENL)

La organización también explicó que a la búsqueda se unió la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Aunado a esto, la organización hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a seguir encontrando personas desaparecidas en el estado de Nuevo León. Insistieron en que, si bien lograron encontrar el cadáver de la joven, aún no se ha encontrado justicia.

Siete años de incertidumbre

Cecilia Yolotsi Macías Martínez fue reportada como desaparecida un miércoles de 2013, cuando apenas contaba con 19 años. Según una ficha de búsqueda publicada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la joven desapareció en el municipio de Guadalupe, lugar en donde la encontraron después de tantos años.

El anuncio publicado por la dependencia también informaba que Cecilia presentaba señas particulares como tatuajes en la espalda alta del lado izquierdo y otro más en la pantorrilla derecha.

De acuerdo con su madre, la joven fue vista timando un taxi (Foto: Facebook@@FUNDENL)

El tiempo pasó y en 2014 la madre de la joven, Cecilia Martínez Varela, concedió una entrevista con el diario Milenio. En esta, la señora portaba un delantal con la fotografía impresa de su hija. Contó que su hija aún era estudiante de preparatoria y que salió un miércoles para ir al cine, pero jamás la volvieron a ver.

“Mi hija salió ese día, un miércoles, iba al cine de La Pastora, salió, ya no regresó, por más que le estuve hablando por teléfono; nada más las vecinas nos dijeron que la vieron tomar el ecotaxi”, reveló. La mujer explicó que se sentía en paz gracias a su religión, pero eso no aminoraba el dolor de no saber el paradero de su hija.

“Siento que estoy en paz porque la pongo en manos de Dios… que duele, duele, eso sí; de hecho fuimos a una exposición en el Museo Metropolitano donde pusieron unas fotos de ella, que aparece en unas fotos en (forma de) corazones, el mandil… claro, (lo traigo porque) la esperanza siempre está, porque yo la siento, a veces dicen que las madres sentimos y yo la siento que está bien… entre comillas”, compartió.

