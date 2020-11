La presencia de Los Chapitos en Culiacán: equiparon una escuela para alumnos de escasos recursos

Bancos, pizarrones, mesas, uniformes, zapatos, pantallas, computadoras, tabletas electrónicas e internet pagado fueron las donaciones de los narcotraficantes en la capital dominada por el Cártel de Sinaloa

Este lunes arrancaron clases en la escuela temporal equipada por los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

La noticia fue dada a conocer por redes sociales desde el pasado viernes, pues Los Chapitos entregaron pantallas, computadoras y acceso a internet a un aula improvisada en la colonia Ampliación Bicentenario de Culiacán, Sinaloa, para que alumnos de escasos recursos no se queden sin estudiar durante la pandemia, donde el ciclo escolar se ha desarrollado en línea.

“...el lunes empazeremos (sic) escuela temporal gracias alos (sic) hijos del Chapo Guzmán y al trabajo duro de dos semanas gracias por hacer esto posible y esperar que lo mire el de arriba …estamos muy agradecidos y le pondremos todas las ganas para que ningun (sic) niño en ampliación bicentenario esté sin estudio en esta pandemia”, publicó en Facebook la cuenta de blog personal: Manos que dan jamás estarán vacías.

Además del texto fueron compartidas dos imágenes donde se ve a tres mujeres posando con cajas que contienen los aparatos. Tal es el caso de cuatro pantallas tipo Smart Tv de 32 pulgadas, así como dos Notebooks, presuntamente donadas por Los Chapitos. En los empaques se leen las iniciales JGL, cuya referencia sería: Joaquín Guzmán Loera, nombre del Chapo.

Jesús Alfredo, Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán, son conocidos como "Los Chapitos", quienes disputan el mando del Cártel de Sinaloa (Foto: archivo)

Para este lunes 2 de noviembre, entre las 10:23 horas de la mañana, la cuenta de Facebook comenzó una transmisión en vivo, donde se daba cuenta de las actividades escolares.

La voz de una mujer relató que los niños no usaban cubrebocas debido a que estaban sanos, pues la pandemia no ha afectado tanto en aquella colonia como si ha sucedido en la ciudad. Agregó que observarían medidas sanitarias con visitantes y otras personas que acudieran de fuera.

“Lo que sí se va a prevenir va a ser el acceso que las personas que vengan traigan su cubrebocas y se va a estar limitando la entrada a las personas que lleguen a tener acceso aquí o vengan de fuera, traigan sus cubrebocas. Les vamos a dar el gel antibacterial para que se desinfecten, los niños no lo estarán usando, ya que son niños de la colonia que están sanos y no están expuestos al COVID-19 gracias a Dios, porque no salen a la ciudad, tanto”, dijo al tiempo que recorría la escuela improvisada.

En la transmisión de unos dos minutos se observa que la mujer acude a los lugares de los niños uniformados y reporta qué clase llevan a cabo. Por ejemplo, los de prescolar coloreaban imágenes alusivas al Día de Muertos, otros de grado avanzado cursaban Inglés y unos de primaria aprendían a “hacer letras”.

La escuela fue equipada y remodelada por Los Chapitos en cuestión de dos semanas (Foto: Facebook@Manos que dan jamás estaran vacias)

“Aquí estaremos, ya saben que esto fue gracias a los hijos del Chapo Guzmán que nos trajeron las televisiones y el internet y pues aquí estamos ayudando a los niños”, finalizó la narración.

Reportes de la prensa local coincidieron en que la “escuela” no solo fue equipada con equipo tecnológico sino con mobiliario, además, construida con reparaciones en el techo. También habrían entregado uniformes y zapatos a los estudiantes.

Pero no acudieron Los Chapitos en persona, mandaron a un grupo de representantes, pues los hijos de Guzmán Loera se enteraron por la prensa de las condiciones precarias que impedían a los alumnos de la colonia para continuar sus estudios mediante clases virtuales.

Los beneficiados serían alrededor de 60 a 90 niños y adolescentes que se habían visto limitados por su falta de acceso a internet, un celular o una computadora para seguir el programa de clases en línea, o consultar el material educativo en la plataforma “Aprende en Casa II”.

De acuerdo con el portal Luz Noticias, Esmeralda, una de las instructoras, refirió que la ayuda de Los Chapitos reforzó la labor educativa que se realizaba en Ampliación Bicentenario. Agregó que los padres de familia están agradecidos, pues la mayoría trabaja en el depósito municipal de basura y tienen oportunidad de dejar a sus hijos en el aula improvisada.

Ahí donde las autoridades educativas no llegaron, si lo hicieron los hijos del Chapo (Foto: Facebook@Erick Meraz)

También dijo que los niños desconocen quién ayudó ni el contexto, pero están emocionados porque temían reprobar el año al no estar al corriente con las clases virtuales. Detalló que no hubo condicionamiento alguno para los vecinos, quienes no están para juzgar las actividades de los hijos del Chapo.

Bancas, sillas, una impresora, dos tabletas, y módems con internet pagado, un baño habilitado, fueron las donaciones, según el Sol de Sinaloa. Este medio también reportó que los colonos igual recibieron despensas y útiles escolares.

Por su parte, Debate informó que los personeros de los Chapitos llegaron hace 15 días, quienes al ver las necesidades, enviaron a albañiles para remodelar las instalaciones. Nivelaron el terreno con tierra Tucuruguay, material arenoso que también sirve de relleno en parques. Aunado a esto les entregaron un pizarrón, 40 bancos y cuatro mesas grandes. Todo estaba marcado con una calcomanía con las iniciales del Chapo.

