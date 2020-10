Enrique Alfaro le responde a AMLO: La federación le debe a Jalisco y no al contrario

El gobernador Alfaro instó a dialogar con AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, publicó un video en sus redes sociales donde da respuesta a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador que inciden en el manejo de la deuda de los estados a la federación y los compromisos fiscales de ambas administraciones.

Al iniciar la grabación Alfaro Ramírez mencionó que la comunicación establecida entre el jefe del ejecutivo federal con los gobernadores miembros de la Alianza Federativa se ha dado a través de las conferencias de prensa matutina, por lo cual no se ha podido dar un diálogo eficiente.

“Quisiera darle respuesta de manera puntual, respetuosa, pero clara a estos señalamientos”, inició el también maestro del Colegio de México (Colmex), “primero, quiero decirle que la administración que yo encabezo no le debe nada al SAT, ni un peso. Estamos cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones fiscales; sin embargo, el gobierno federal sí tiene pendientes con el estado de Jalisco”, señaló el mandatario local.

A pesar de iniciar con un señalamiento severo, Alfaro dejó claro que López Obrador ha manifestado su capacidad de diálogo y compromiso; sin embargo, apuntó que en el momento de llevar a cabo los proyectos, el gobierno local se queda paralizado ante los miembros del gabinete federal.

“Pendientes que yo he tenido la oportunidad de platicar con usted y que, curiosamente, cuando platicamos siempre ha habido receptividad y compromiso de su parte, el problema permanente, es que cuando pasamos de ese diálogo con usted al aterrizaje de las cosas con los funcionarios de la administración pública federal, las cosas nunca funcionan”, aseguró.

Después señaló los compromisos de la administración federal con Jalisco que no se han cumplido.

Alianza Federalista

“Déjeme decirle cuales son los pendientes de este año, no del siguiente. De este año, no han llegado los 750 millones comprometidos del fondo metropolitano para el proyecto de Peribus. Este proyecto lo platicamos usted y yo la última vez que vino, me dijo que lo viera con el secretario de Hacienda y nada ha caminado [...] Están pendientes los recursos para el libramiento de Puerto Vallarta, que sólo necesitan la aprobación de Fonadin [...] Faltan 528 millones de el puente federación, que también fue un compromiso del fondo metropolitano, que estaba listo para entregarse y que se detuvo inexplicablemente al gobierno de Nayarit, porque es un proyecto interestatal [...] Están pendientes 424 millones de pesos de los 600 que usted comprometió, también, con el municipio de Puerto Vallarta del programa de mejoramiento urbano. Están pendientes alrededor de 180 millones de pesos que son producto del convenio con CNA para el saneamiento del Río Santiago al que, por cierto, Jalisco le ha metido cientos de millones de pesos para cumplir con ese enorme reto en materia ambiental”, explicó.

Finalmente, señaló el recorte presupuestal que sufrirá Jalisco en 2021, pues esto significará una afectación negativa valuada en 9,226 millones de pesos menos que lo presupuestado en el el 2020.

“Si el presupuesto federal crece en términos reales 0.3%, poquito, pero crece, por qué Jalisco tiene una reducción del 8.3% en términos reales”, acusó Enrique Alfaro.

Asimismo, para aclarar el encono generado entre la Alianza Federalista y AMLO, Alfaro explicó que no piensa promover una agenda separatista, pero que sí buscará una mejor distribución de recursos para la entidad que representa.

“Jalisco no quiere romper con la federación, somos mexicanos y lo seremos siempre, nosotros queremos seguir aportando a los estados que menos recursos tienen, pero necesitamos un trato que sea menos inequitativo y menos injusto con Jalisco” , cerró en su comunicado.

