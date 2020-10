Militarización y concentración de poder “enferman” al Estado mexicano: Signos Vitales

La Guardia Nacional es de supuesto carácter civil, pero está conformada por las Fuerzas Armadas (Foto: Cuartoscuro)

México sufre un proceso de militarización del Estado, concentración del poder público en una sola persona, apoyada en las Fuerzas Armadas, y se enfrenta a una década perdida en materia económica, consideró el informe “México enfermo: indicios de un régimen totalitario”, elaborado por la organización Signos Vitales.

Entre los especialistas asesores del informe, publicado este mes de octubre, se encuentran José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Salomón Chertorivsky, ex titular de la Secretaría de Salud; Luis Raúl González Pérez, ex presidente de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, y José Saraukhán Kermez, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Si bien el diagnóstico califica como “incuestionable” el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018, pone en duda que la transformación prometida por su gobierno esté sucediendo. Por el contrario, México se convierte en un país “de un sólo hombre”, con depresión económica, empobrecido, desigual y en el que persiste la corrupción y la impunidad, señala el informe.

Celebración en el zócalo capitalino del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018 (Foto: Saúl López/ Cuartoscuro)

“La democracia mexicana, con todas sus imperfecciones, está acechada desde el poder. Las instituciones democráticas se han debilitado y algunas incluso han desaparecido en los hechos por la nulificación de su efectividad. Ya sea mediante el castigo, la intimidación, la asignación discrecional, el retiro de recursos públicos, o los nuevos nombramientos a puestos claves, se están generando las condiciones que fortalecen el poder e influencia de las Fuerzas Armadas al mismo tiempo que menoscaban las instituciones civiles”, se lee en el reporte.

La creación de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como la reforma al código penal y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria constituyen los cambios más significativos, considera Signos Vitales.

La recién creada Guardia Nacional, de carácter civil, pero conformada por militares, tiene capacidad de realizar investigaciones en materia de prevención de delitos; efectuar tareas de verificación para prevenir infracciones administrativas; solicitar la intervención de comunicaciones y la georreferenciación de equipos móviles; recabar información en lugares públicos; requerir información a autoridades y personas, y utilizar armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas, además de 13 tareas complementarias asignadas por el presidente a esta corporación.

Andrés Manuel López Obrador, Mónica Fernández y Arturo Zaldívar (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

“Mientras el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas incrementa, el destinado a las corporaciones civiles va en detrimento”, señala el estudio.

Además de la reducción de recursos, las instituciones civiles son debilitadas por otros medio. El informe afirma que la mayoría legislativa de Morena, junto con el poder ejecutivo federal, ha acotado las capacidades de los órganos constitucionales autónomos y de los gobiernos locales, y ha puesto a prueba la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Refiere que también se ha ejercido presión sobre el sector privado, medios de comunicación y periodistas.

Los redactores del informe consideraron que la economía mexicana atraviesa la peor crisis de que se tenga memoria, agravada por la pandemia de COVID-19 que provocó el cierre de empresas, la pérdida de ahorros y capital, y el despido de trabajadores.

El comité ejecutivo de Signos Vitales, organización de la sociedad civil definida como apartidista y sin fines de lucro, está conformado por Enrique Cárdenas como presidente, Carlos Lascurain como director ejecutivo y prosecretario, así como por María Amparo Casar, Julio Frenk, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, Jorge Suárez Vélez y Duncan Wood.

