“El salto al on line va ayudar a que se conozca más a nuestras directoras”: Mujeres de Cine se presentará en Argentina, Perú, México y EEUU

Fotografía facilitada por Mujeres de Cine de la directora de esta iniciativa cultural, Ana Palacios (derecha) con la directora de cine Ana Rodríguez, EFE

Mujeres de Cine, la iniciativa que nació en 2010 con el propósito de dinamizar y dar a conocer películas españolas realizadas por mujeres, anuncia ahora su itinerancia internacional on line, que recalará en Argentina, Perú, EEUU y México.

Según explica a Efe la directora de esta iniciativa cultural, Ana Palacios, el pistoletazo de salida tendrá lugar el lunes 12 de octubre en Argentina y Perú; en EEUU empezará el 16 de octubre y a México llegará a principios de 2021.

Se trata de una actividad que, desde hace ya cinco años, Mujeres de Cine realizaba de forma presencial en países latinoamericanos, y en la capital estadounidense, Washington, pero que las restricciones sanitarias a causa de la covid obliga a llevar a internet, un paso que, sin embargo, ha resultado “de lo más gratificante”, según Palacios.

“Para nosotras, estar programando en el National Museum of Women in the Arts o en el American Film Institute era muy importante para la visibilidad internacional de nuestras directoras, y esto era lo normal en estas fechas”, explica de directora, pero cuando en marzo se vieron obligadas a lanzar el festival Mujeres de Cine on line “resulta que despertó muchísimo interés, también a nivel internacional”.

“Mudar la piel”, de Ana Schulz y Cristóbal Fernández

Así, aprovechando la plataforma de vídeo streaming que puso en marcha Mujeres de Cine en 2019, decidieron crecer hacia las sedes con las que trabajan “a nivel mundial”, hacia los territorios de Argentina, Perú, México y EEUU mediante geolocalización, ya que la muestra presencial limitaba el acceso a las sedes culturales de las principales capitales y ciudades de esos países.

“El salto al on line va ayudar a que se conozca más a nuestras directoras y también abre la diversidad de público, amplia la franja de edad, ya que su alcance es mucho mayor; además -señala- son países que también están viviendo confinamiento”.

Las películas seleccionadas en esta edición son “El amor y la muerte”, de Arantxa Aguirre; “Mudar la piel”, de Ana Schulz y Cristóbal Fernández; “Varados”, de Helena Taberna; “El viaje de Marta”, de Neus Ballús; “Con el viento”, de Meritxell Colell; “Ainhoa yo no soy esa”, de Carolina Astudillo, y “Ojos negros”, de Marta Lallana e Ivet Castelo, todas ellas de acceso gratuito.

Asimismo, se mantendrán igualmente on line algunas de las actividades paralelas, como el encuentro con las directoras para hablar de sus películas, el primero de ellos, el día 14 de octubre, sobre “El viaje de Marta”, que contará con Ballús y también con Mariángela Martínez Restrepo, programadora de Talents Buenos Aires.

“El amor y la muerte”, de Arantxa Aguirre

La directora de Mujeres de Cine recuerda que sigue en marcha en España su ciclo nacional “Nosotras también contamos”, presencial en regiones españolas como Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Madrid y Murcia, organizado gracias al patrocinio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

La expansión internacional de Mujeres de Cine se debe al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de las oficinas culturales de las embajadas de España en Washington, Argentina, Perú y México.

En Argentina, el ciclo se podrá ver entre el 12 y el 18 de octubre en http://www.cceba.org.ar/cine/ciclo-mujeres-de-cine; en Perú a través de https://ccelima.org/ y en la web de www.spainculture.us en EEUU, desde el 16 y hasta el 23 de octubre; en México el ciclo se programará entre enero y febrero de 2021.

“La pandemia nos ha hecho replantearnos las formas de gestionar la cultura, y ha quedado claro que lo presencial y lo on line van a convivir de forma habitual; anhelamos el día en que podamos volver a la normalidad pero mientras, ponemos la tecnología al servicio de la consolidación de nuevos referentes cinematográficos femeninos”, concluye Palacios.

