Consulta los lugares donde te puedes vacunar contra la influenza en la CDMX

Este jueves inició oficialmente la campaña de vacunación por la influenza (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Este primero de octubre inició la campaña de vacunación pública contra la influenza y es importante que todos los que lo requieran acudan a inyectarse, pues es la forma más efectiva de protegerse ante la enfermedad, sobre todo durante esta temporada invernal que se cruzó con la crisis sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

Cabe recordar que los Frentes Fríos y los ciclones meteorológicos provocarán bajas temperaturas y lluvias relacionadas a la época de enfermedades respiratorias como gripe e influenza.

Para no ser víctima de alguna de las enfermedades te damos a conocer toda la información necesaria de la vacuna y los lugares en donde será aplicada en la Ciudad de México.

Puedes asistir a todos los hospitales y Centros de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de la Secretaría de Salud (SSa) cercanos a tu domicilio.

Las autoridades han organizado varios puntos de vacunación (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Generalmente el IMSS y otros centros médicos instalan un módulo de vacunación en donde el personal capacitado aplica la vacuna.

Además, en la capital la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la vacuna también estará disponible en quioscos de salud , en caso de querer información detallada se puede llamar a Locatel.

¿Quiénes deben vacunarse?

Aunque todos pueden acudir a ser vacunados, es prioridad que la “población blanco” acuda. Ellos son:

- Personas de 6 a 59 meses de edad

- De 60 y más años

- Embarazadas sin importar la fecha de gestación

- Trabajadores de la salud en contacto con la población

Un trabajador de la salud del programa gratuito de vacunación contra la influenza sostiene una vacuna (Foto: REUTERS / Lisi Niesner)

También es importante que vayan aquellos que tienen mayor riesgo de contraer la influenza:

- Personas de 5 a 59 años de edad con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, excepto hipertensión arterial esencial

- Diabetes mellitus

- Obesidad mórbida (IMC > 40)

- Enfermedad pulmonar crónica, incluyendo EPOC y asma

- Insuficiencia renal

- Inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento

- Cáncer y personas que viven con VIH

Al acudir a inyectarte puedes llevar tu cartilla de vacunación, en caso de no tenerla no hay problema, pues las enfermeras darán una papeleta de comprobación, la cual podrás guardar.

Los síntomas de la influenza y el coronavirus son similares (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Hay que recordar que la influenza y el coronavirus provocan síntomas similares en los pacientes, estos signos son: fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor de garganta, obstrucción respiratoria, dolor muscular o cuerpo cortado y diarrea. La influenza, además, puede provocar escurrimiento y congestión nasal. Por su parte, el covid provoca pérdida de la percepción olfativa y del gusto.

Otros métodos de prevención de la influenza son: evitar el saludo de mano o de beso; evitar tocarse la nariz, ojos y boca; lavarse frecuentemente las manos; estornudo de etiqueta; si se está enfermo evitar lugares concurridos y no automedicarse, dichas medidas son similares a las del COVID-19.

Es importante recordar que la vacuna de la influenza (ni ninguna otra) produce la enfermedad ya que el virus está inactivo o muerto, es decir, no genera infección pero sí conserva capacidad de generar defensas.

No obstante, no evita en el 100% de los casos la enfermedad, esto es porque hay una posibilidad de que, antes de que el paciente acudiera a inyectarse ya tenía rastros del virus, por lo que su sistema inmune no logró generar defensas a tiempo, por ello es importante acudir a tiempo a vacunarse.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La campaña de vacunación contra la influenza inició este jueves 1 de octubre: todo lo que debes de saber

Expertos temen “doble epidemia” por temporada de influenza

México comenzará campaña de vacunación contra la influenza en octubre con el riesgo de un rebrote de coronavirus