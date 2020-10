Se hacen pasar por tu familia y te piden dinero para enfrentar el COVID-19: esta es la nueva forma de extorsión en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudad (SSC) de Ciudad de México alertó que se han registrado varias extorsiones telefónicas relacionadas con la actual pandemia de coronavirus en México.

El modus operandi se enfoca en recibir una llamada de un supuesto familiar que pide ayuda por haberse contagiado de coronavirus. En un audio dado a conocer por Milenio, el extorsionador pidió a su víctimas un depósito de entre 20 mil y 50 mil pesos para pagar el tratamiento sobre la enfermedad de la pandemia.

Me enfermé de coronavirus y estoy en el hospital, pero como no quiero ir al seguro, me vine a un particular, pero como no tengo dinero para pagar, ayúdame no me quiero morir", se escucha en la grabación compartida por la SSC. Deposítame 50 mil pesos para pagar el tratamiento, si no tienes los 50 deposítame 20 mil