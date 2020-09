140 diputadas federales trabajan en iniciativa para despenalizar el aborto a nivel nacional

Al menos 140 diputadas aseguraron que ya trabajan en una iniciativa “plural” para ampliar la legalización del aborto a nivel nacional (Foto: Cuartoscuro)

Al menos 140 diputadas de distintos partidos políticos, incluido Morena, que ostenta la mayoría en el Congreso, aseguraron que ya trabajan en una iniciativa “plural” para ampliar la legalización del aborto a nivel nacional.

A través de una videoconferencia, diputadas morenistas, así como legisladoras de los opositores PRI (Partido de la Revolución Institucional), MC (Movimiento Ciudadano) y PRD (Partido de la Revolución Democrática), señalaron que es “inaplazable” reconocer la interrupción legal del embarazo y que el Estado asuma su compromiso de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y su acceso a servicios de salud.

En el contexto del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, que se conmemora este lunes 28 de septiembre como cada año, las diputadas preparan una reforma que busca modificar varias leyes, incluidas las generales de Salud, de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia y para la Igualdad entre Mujeres y Hombre.

Cientos de mujeres en diversos puntos del país, incluida la Ciudad de México, se manifestaron para exigir aborto seguro y gratuito (Foto: Cuartoscuro)

Además de interrupción legal del embarazo, buscan que se brinden todos los servicios de salud reproductivos y sexuales a las mujeres. Las legisladoras mostraron su confianza en que la iniciativa pueda ser discutida, dictaminada y avalada en este periodo de sesiones y llamaron a legislar sin prejuicios, visiones religiosas o morales, pues es un tema de salud pública.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briseño (de Morena), sostuvo que es tiempo de avances y revoluciones en los derechos de las mujeres ya que, legal o no, las mujeres en México y en el mundo abortan, y el feminismo busca que quien decida hacerlo, sea de forma segura y sin ser criminalizada por este acto.

Explicó que las reformas promovidas plantean la obligación de la Secretaría de Salud (SSa) a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como derogar el artículo relativo a la objeción de conciencia del personal de salud. Además, proponen habilitar servicios de planificación y anticoncepción, entre otros temas.

La iniciativa propone, entre otras cosas, derogar el artículo relativo a la objeción de conciencia del personal de salud (Foto: Cuartoscuro)

Además, la iniciativa establece la obligación de acceso de las mujeres a anticonceptivos de emergencia, sin importar la afiliación a una institución de salud. También se incluye un capítulo de interrupción del embarazo para preservar la vida, salud física y mental de las mujeres.

No se puede continuar con un esquema en el que se pone en riesgo la vida de las mujeres, se vulneran sus derechos y se les criminaliza

Por su parte, la diputada del PRI Cynthia Ileana López, sostuvo que la despenalización del aborto no debe ser un debate moral ni religioso. “Es tema de salud pública en el que se busca combatir y reducir los índices de mortalidad materna”, expresó.

“Vivimos en un Estado laico y no podemos legislar con visiones religiosas, ni morales, tenemos que legislar por el bien de las y los mexicanos. Nadie está en contra de la vida, pero las mujeres van abortar sea o no legal y para aquellas que así lo decidan, debemos garantizarles condiciones de salud”, remarcó.

El pañuelo verde se ha colocado como un símbolo del movimiento a favor de la legalización del aborto en todo el mundo (Foto: Cuartoscuro)

La referencia, sin mencionarla, fue para el opositor PAN (Partido Acción Nacional), que en el tema del aborto mantiene una postura conservadora en contra de cualquier tipo de legalización de la interrupción del embarazo.

Martha Tagle, diputada de MC, señaló que el Congreso está ante el último momento de la Legislatura para avanzar en la materia y no se puede aplazar más. “Es una reforma legal que requiere mayoría simple para ser avalada”, recordó.

“Le corresponde a la Legislatura de la Paridad velar por los derechos de las mujeres, ya que actualmente muchas mujeres no son solo sentenciadas a continuar con embarazos no deseados, sino quedan secuelas por practicar embarazos no seguros”, agregó.

