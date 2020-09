Calderón fue un presidente súper honesto que quiso a su país: Patricia Armendáriz, la empresaria que hoy apoya a AMLO

Patricia Armendariz es originaria de Comitán, Chiapas y tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Columbia (Foto: Instagram de Patricia Armendáriz)

La destacada empresaria Patricia Armendáriz confesó que en las elecciones del 2006 votó por Felipe Calderón Hinojosa y que considera que fue un presidente “súper honesto” que quiso mucho a su país y que todo lo que hizo, lo hizo bien.

En una entrevista con Fernando del Collado en Tragaluz, la empresaria recordada por haber dado detalles en sus redes sociales sobre la reunión del mandatario Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, dijo que no cree que los ex presidentes deban ser enjuiciados.

Cuando el periodista le preguntó si ya había firmado la solicitud para que los ex mandatarios sean enjuiciados dijo estar convencida de que cada uno de ellos hizo lo mejor que pudo para el bienestar del país.

A lo que el comunicador le preguntó expresamente si esto también debía escucharlo Felipe Calderón, conocido por iniciar la Guerra Contra el Narcotráfico.

La magnate no apoya el enjuiciamiento de ex presidentes (Twitter @USAmbMex)

“ Fue un Presidente súper honesto. Fue un Presidente que quiso a su país y creyó que todo lo que hizo lo hizo bien. Yo voté por él, yo voté por Felipe Calderón ”, dijo Armendáriz sin titubear.

Durante la entrevista la cuestionó sobre dicha iniciativa que ha tomado el tabasqueño en contra de los mandatarios que lo antecedieron es un juego, a lo que respondió:

“Creo que hubo un pacto de no me tocas y no te toco. Pero últimamente ha habido rupturas de ese pacto por los ex presidentes y el Presidente está diciendo: ‘si me tocas rompo el pacto’. No creo que sea necesario. La persecución no nos lleva a nada.”

Patricia Armendariz es recordada por haber comunicado a través de sus redes sociales cómo se estaba desarrollando el encuentro entre López Obrador y Trump a inicios del mes de julio, cuando también fue detenido César Duarte en Miami, Florida.

También es conocida por ser parte del equipo de inversores del programa Shark Tank México en el que participan otros magnates.

La empresarias en varias ocasiones ha mostrado su apoyo a la administración de López Obrador (Foto: @PatyArmendariz/Twitter)

Patricia es originaria de Comitán, Chiapas y tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Columbia. Fue asesora del secretario del Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, representando a la Secretaría en la negociación del Tratado de Libre Comercia de América del Norte (TLCAN) en la sección relacionada a las finanzas.

Está especializada en la regulación bancaria y fue Vicepresidente de Supervisión Bancaria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en donde diseñó el sistema de supervisión por riesgos, teniendo una participación activa en la reestructura bancaria que tuvo lugar durante la crisis en la década de los 90.

Pese a no apoyar el enjuiciamiento a ex presidentes Patricia Armendariz ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a López Obrador y su administración.

Justo este 26 de septiembre publicó en su cuenta de Twitter que lamentaba el escepticismo que muchos tienen sobre el gobierno, al igual que quienes piden resultados inmediatos sin tomar en cuenta que actualmente hay una crisis sanitaria por el coronavirus.

“Me da mucha pena es escepticismo de algunos de que este gobierno nos está llevando en la dirección correcta. Me da más pena escuchar a los que ya quieren resultados que yo creo que tardarán en poder medirse máxime con esta crisis sin precedentes de la pandemia”, señaló la empresaria.

