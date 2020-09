“Ya empieza a verse la luz”: López Obrador reiteró que México está saliendo de la crisis por el COVID-19

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “ya se empieza a verse la luz” al final del túnel y reiteró que la estrategia implementada por su gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus, fue la correcta.

“Yo tengo la fe de que nos va a ir bien, de que ya va a pasar esta racha de mala suerte. Ahora con el Grito de Independencia terminé diciendo: Viva la esperanza en el porvenir, y eso es lo que creo, que ya vamos a salir del túnel en el que estamos, ya empieza a verse la luz que indica de que vamos saliendo, tanto enfrentando la pandemia que ha causado mucho daño, el fallecimiento de muchas personas, lo que nos duele mucho, como también vamos a salir de la crisis económica y se va a llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que su administración está avanzando en el combate a la corrupción, pese a la pandemia del coronavirus.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Estamos avanzando a pesar de que estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la crisis sanitaria por la pandemia y la crisis económica que se precipitó con la pandemia”, señaló.

El mandatario mexicano encabezó este domingo el Programa Nacional de Reconstrucción desde Jojutla de Juárez, en el estado de Morelos; a tres años de los sismos del 19 de septiembre.

Jojutla, ubicada a medio camino entre el epicentro del sismo y la capital del país, fue la ‘zona cero’ de la tragedia.

"Desde ayer estamos haciendo esta evaluación, comenzamos en el estado de Puebla, se hizo un planteamiento general sobre cómo vamos; también ayer se evaluó el avance en materia de vivienda en Atlixco.

Hoy aquí, en Jojutla, se decide evaluar lo realizado en la reconstrucción de sitios históricos, de templos, por eso estamos aquí y escuchamos al maestro Diego Prieto, director del INAH, en su exposición en esta materia, en este importante asunto.

Más tarde vamos a Zacatepec y es evaluar lo que se ha hecho en materia de escuelas, lo educativo", informó.

El Gobierno de México ha destinado más 35 mil millones de pesos para la reconstrucción. De las 55 mil 664 acciones de reconstrucción de los sismos de 2017, ya se concluyó con el 70%, explicó el comisionado Nacional para la Reconstrucción.

Por su parte, el Secretario Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó los avances en los trabajos de reconstrucción de las escuelas afectadas por los sismos de 2017 y 2018, en la región sur-centro del país, y en las comunidades con mayor grado de marginación.

Explicó que, a través del Programa Nacional de Reconstrucción, en el sector educativo, se logró conjuntar distintas fuentes de financiamiento para atender 6 mil 374 planteles de todos los niveles, con una inversión de 11 mil 47 millones de pesos.

A tres años de los sismos, comentó que, por instrucción del presidente se impulsaron diversas medidas para que fueran atendidos gradualmente, casi 20 mil planteles escolares, que permanecían con daños al inicio de la actual administración.

Moctezuma Barragán Informó que con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se atendieron 666 planteles en siete entidades, con una inversión de mil 194 millones de pesos, como el Centro de Atención Múltiple Víctor Delgadillo Romero, en Puebla, y el Instituto Tecnológico de Morelos.

Detalló que el ejercicio del presupuesto se realiza con el apoyo de los comités escolares de administración participativa del programa La Escuela es Nuestra, de forma directa y sin intermediarios.

Igualmente, indicó que con el Fondo Nacional de Desastres Naturales se reconstruyen mil 213 planteles, de los cuales, 460 están concluidos con una inversión de 3 mil 587 millones de pesos.

Destacó la participación de diversas fundaciones, así como las aportaciones de la ciudadanía, con lo que fue posible atender 416 planteles, de los cuales, 15 se ubican en el estado de Morelos. La inversión, dijo, supera los mil 375 millones de pesos, lo que demuestra la confianza de los sectores social y privado en la presente administración.

Además de los trabajos de reconstrucción, y en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano; Banobras y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, se desarrolló la Guía técnica de rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México.

También, López Obrador desde Jojutla se refirió a las protestas que realiza el Frente Nacional Anti Amlo (FRENAAA), quienes colocaron un plantón con casas de campaña en la céntrica Avenida Juárez.

"Ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad, cosa que hicimos nosotros luchando por la justicia y la democracia, ellos (integrantes de FRENAAA) deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos.

Y ojalá se queden un tiempo suficiente que no sea nada más efímero, unos cuantos días, nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes, no estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo, nada más que es interesante que vivan ellos este proceso, ya no es la es la protesta en carros, ahora que tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar: que se queden ahí, nada más que se queden todos, también los dirigentes a dormir ahí en las casas de campaña que no se vayan a ir a dormir a los hoteles en la noche y vayan a dejar ahí a la gente durmiendo, sino que se queden los meros meros, y lo digo con todo respeto, y que se sientan seguros porque nosotros los vamos a estar cuidando, va a tener todo para que se garanticen sus libertades", recalcó López Obrador.

FOTO:DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

El mandatario mexicano explicó que los que estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público, ahora son los que se están manifestando, señal que de que se va " avanzando" y hay una transformación verdadera, dijo.

“Vamos avanzando porque ya estamos limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Ya no hay privilegios, ya no hay lujos en el gobierno”.

AFfirmó que se sentiría “hasta frustrado” si sus opositores no protestaran, además reiteró que su gobierno no es represor y garantizará las libertades plenas.

FOTO:DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

“Por eso estoy contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado, diría: No estamos haciendo nada, no hay ningún cambio, pero de verdad las cosas están cambiando y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear, los que se dedicaban a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo. Vamos a seguir adelante.

Y también que sepan nuestros adversarios conservadores que no somos nosotros iguales, no somos autoritarios, no somos represores, se garantizan libertades plenas", recalcó el presidente mexicano.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No se vayan a ir a dormir a los hoteles”: López Obrador pidió a dirigentes de FRENAAA acampar junto a su gente

Vía remota y en condiciones inéditas: la UNAM comenzará el ciclo escolar 2020-2021