“Este viaje termina aquí para mí”: Jesús Seade confirmó su eliminación como candidato a la OMC

(Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que su candidatura para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue eliminada. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter comentó que había sido un proceso “emocionante”, en el cual pudo reunirse con funcionarios y expertos en la materia.

“Deseo mucho éxito a quien sea el nuevo o nueva Director General. Este viaje termina aquí para mí. Pero como apasionado por el poder transformador del comercio abierto que soy, continuaré defendiendo y luchando por esta Organización desde mi trinchera”, comentó desde su perfil en la red social.

A través de ese mismo medio, el funcionario explicó que “lamentablemente, ser fuerte y equidistante con todos los miembros al final no fue una fórmula ganadora” y aprovechó para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a integrantes del gabinete y a su familia, quienes lo apoyaron en su candidatura para ocupar el puesto que dejó libre Roberto Azevedo.

Seade también puntualizó que el actual es un “momento crítico para el sistema multilateral de comercio y para la OMC”, además de que el mundo necesita una organización que sea eficaz, inclusiva y dinámica para que se ajuste a las necesidades del siglo XXI: “No necesitamos un sistema perfecto, sino uno que funcione y responda a todos sus integrantes”.

Sede de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. (Foto: Denis Balibouse/Reuters)

Cabe recordar que el funcionario ayudó a fundar la OMC, con sede en Ginebra, a principios de la década de 1990 y, más recientemente, dirigió el equipo de negociación mexicano para modernizar el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

A inicios de agosto, durante una entrevista con EFE, Seade había declarado que él tenía la experiencia y solidez para sacar “del hoyo profundo en que se encuentra” la OMC e incluso prometió hacer uso del liderazgo que creía había faltado para que los países negociaran su desbloqueo.

Sin embargo, no pudo lograr ese objetivo y además del candidato proveniente de México, los de Egipto y Moldavia también quedaron fuera de la carrera para liderar la Organización Mundial del Comercio, informaron el jueves a la agencia de noticias Reuters tres fuentes con conocimiento de la situación.

Incluso, una de las fuentes consultadas dijo que hubo un fuerte apoyo de los países latinoamericanos y de Asia al candidato mexicano Jesús Seade, pero que la decisión de la Unión Europea de respaldar a otros candidatos había debilitado sus posibilidades.

Seade dirigió el equipo de negociación mexicano para modernizar el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Hasta el momento, los contendientes que continúan en el proceso para asumir la dirección de la OMC son Mohammad Maziad Al-Tuwaijiri, ex ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudita; y Liam Fox, ex secretario de Comercio Internacional de Reino Unido.

Las candidatas para ocupar este puesto son Yoo Myung-Hee, ministra de Comercio de Corea del Sur; Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministra de Finanzas de Nigeria y ex directora gerente del Banco Mundial; así como Amina Chawahir Mohamed Jibril, ex ministra de Comercio Internacional de Kenia.

Es importante mencionar que el sucesor de Azevedo se enfrentará a un reto de suma relevancia, pues ocupará el puesto en medio de las tensiones globales, así como el proteccionismo de las economías y la crisis financiera ocasionado por la pandemia de COVID-19.

La siguiente ronda en el proceso de selección será del 24 de septiembre al 6 de octubre y en ella, los 164 miembros de la OMC darán a conocer sus preferencias y los candidatos se reducirán únicamente a dos, con el fin de que a inicios de noviembre se dé a conocer al ganador.

