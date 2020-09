Epidemia de COVID-19 en México podría extenderse hasta abril de 2021, señaló López-Gatell

El subsecretario Hugo López-Gatell señaló que la epidemia por coronavirus en México podría extenderse hasta abril de 2021 (Foto: EFE)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que la epidemia por coronavirus en México podría extenderse hasta abril de 2020.

Durante la conferencia de prensa vespertina para informar sobre el avance del virus SARS-CoV-2 en el país, celebrada este 6 de septiembre, el funcionario recordó que en el mes de octubre se espera la temporada de influenza, la cual podría venir acompañada de una segunda oleada epidémica de COVID-19.

[…] lo hemos dicho en innumerables ocasiones, cuando venga octubre vendrá la temporada de influenza y junto con la temporada de influenza puede ocurrir, puede ocurrir que COVID-19 también se presente en una etapa epidémica, en una segunda oleada epidémica. Y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta a abril de 2021, que es exactamente los meses de la epidemia de influenza, que se presente en todos los países del mundo en esta forma cíclica, en esta forma estacional

El subsecretario recordó que las medidas generales de prevención aplicadas masivamente pueden reducir el riesgo de contagio y agotar los ciclos epidémicos en todo el país (Foto: Reuters)

En este sentido, señaló, el mecanismo efectivo para evitar la propagación de dicha enfermedad es evitar el contacto humano. Por lo tanto, las medidas de prevención aplicadas masivamente pueden tener un impacto positivo para reducir el número de contagios y agotar los ciclos epidémicos en todo el país.

López-Gatell recordó que las medidas básicas de higiene, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas como una herramienta auxiliar de prevención, son algunas de las acciones que pueden reducir el riesgo de contagio de COVID-19.

“No confiarnos en que el cubrebocas es una barra protectora para que no nos lleguen los virus. Esto no tiene una utilidad suficiente y tampoco la evidencia científica es clara o contundente de que usar cubrebocas para la persona que no quiere infectarse es una garantía de que no se va a infectar.

Es muy importante tenerlo claro, porque eso nos permite no confiarnos y entonces relajar las otras medidas como la sana distancia, como el lavado de manos, porque sentimos que estamos protegidas, protegidos, con el cubrebocas; lo que de ninguna manera debe de interpretarse como desestimar o desalentar el uso del cubrebocas”, advirtió el funcionario.

López-Gatell recomendó a la población acudir al médico al detectar síntomas de COVID-19 (Foto: Reuters)

Por último, el subsecretario sugirió a la población que al detectar la presencia de síntomas compatibles con COVID-19 como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor en articulaciones y músculos, cansancio, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que es de carácter temporal, diarrea, entre otros, deben acudir al médico.

“No se esperen, por favor, no se espere, porque si se espera usted puede pensar que hoy no pasa, que es una enfermedad que se autolimitará, pero si tiene estas condiciones de riesgo como las enfermedades crónicas, puede ser que se confíe y el primer día no sienta nada, el segundo tampoco, el tercero, pero quizá en el cuarto día podría tener un daño pulmonar muy, muy, importante y ya no hubiera posibilidad de hacer varios de los elementos del manejo médico que hemos comentado aquí y que son muy importantes, en especial identificar si el daño pulmonar es extenso, hacer un monitoreo de la oxigenación sanguínea con oximetría de pulso [...]”, señaló López-Gatell.

La Ciudad de México representa por si sola el 16.6% de los casos positivos acumulados por entidad de residencia (Foto: Reuters)

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud (SSa), hasta este domingo 6 de septiembre se han confirmado 634,023 contagios positivos y 67,558 muertes por coronavirus en México.

Del total de casos positivos registrados en el país, la Ciudad de México representa por si sola el 16.6%, con 104,981 pacientes contabilizados en este rubro.

En cuanto a los cinco estados con mayor número de defunciones, la capital del país también se encuentra a la cabeza con 10,869; le siguen el Estado de México (8,267), Veracruz (3,797), Puebla (3,677) y Baja California (3,233)

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Coronavirus en la CDMX: cuáles son las 33 nuevas colonias que se sumaron al programa de atención prioritaria

Coronavirus en México: muertos llegaron a 67,558 y contagios a 634,023

Coronavirus en la CDMX: el gobierno capitalino iniciará operativos para detectar bares abiertos en la pandemia