El latente peligro de las reinfecciones de coronavirus, no sólo se han registrado casos en México

10 de junio de 2020 paramédicos fueron del rescate de un enfermo con COVID-19, en el municipio de Nezacualcóyotl, en el Estado de México EFE/Jorge Núñez

Una nueva alerta mantiene en constante vilo a los científicos ya que se ha identificado casos de personas que, a pesar de que haberse infectado de coronavirus, vuelven a recaer meses después.

En México ya se han registrado casos y se les mantiene en observación, el doctor Constantino López-Macías reveló que sigue de cerca un caso de reinfección de SARS-CoV2 en una médico residente. En el segundo contagio, sin embargo, no se presentaron síntomas.

López Macías, del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que la inmunidad generada por una primera infección no reduce la probabilidad de segundos contagios, pero probablemente sí previene de enfermarse nuevamente, es decir, de manifestar síntomas.

El médico explicó que, hasta donde se sabe, las personas que se infectan nuevamente del virus no contraen la enfermedad pues no manifiestan síntomas. “Malas noticia: te puedes reinfectar, en algunos casos, no sabemos si esto es algo que pueda ocurrir para todas las personas. Buenas noticias: no les ha dado la enfermedad a ellos”, señaló durante su participación en el seminario “Inmunidad a SARS-CoV2 en México” convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Foto: Infobae México.

El problema con estos casos es que si bien los individuos infectados están protegidos es posible que puedan transmitirlo a otras personas, sobre todo porque no manifiestan síntomas que alerten sobre la situación.

“Estas personas tienen el virus, pero no desarrollan síntomas. Quiere decir que están protegidos, pero no sabemos si lo van a poder transmitir. Es lo que ahorita se conoce”.

Detalló que con la estadística existente se determinó que el 74.4% de los infectados por SARS-CoV2 son pacientes ambulatorios, es decir, son monitoreados desde casa. Las personas que tienen complicaciones y deben ser hospitalizadas representan el 25.7% de los casos, mientras que la enfermedad de 6.6% de los enfermos escala a un nivel crítico que requiere intubación y el 3.2% fallece.

La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas o cursan con una enfermedad leve. Generalmente, las personas que tienen algún comorbilidad como obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer o algún otro padecimiento que afecte a sus sistema inmune son las que están desarrollando la enfermedad.

Un hombre habla con un médico a través de un robot utilizado para realizar consultas con pacientes que padecen la enfermedad del coronavirus (COVID-19), durante una demostración en el hospital NOVA en Monterrey, México, el 18 de agosto de 2020 Foto: REUTERS / Daniel Becerril

“Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, se recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas, entonces consideramos que sí, efectivamente la inmunidad puede a lo mejor no prevenir la infección, pero pudiera prevenir la enfermedad”.

El especialista también puntualizó que no se conoce si existe mayor posibilidad de contagio entre hombres que entre mujeres. Lo que sí se sabe es que, una vez contagiados, hay mayores complicaciones en el tratamiento de la enfermedad y mayor mortalidad en el caso de los varones.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que existen casos de reinfección en algunas partes del mundo; sin embargo, éstas no deben sobrestimarse.

Indicó que si se compara los pocos casos confirmados de reinfección contra los más de 22 millones de contagios que se han presentado en el mundo, resulta que el porcentaje es muy mínimo.

Personal médico cuidando a un paciente dentro del hospital militar en la Academia Militar Heroica que atiende a pacientes con síntomas de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en la Ciudad de México, México, 20 de agosto de 2020. Fotografía tomada el 20 de agosto de 2020 Foto: REUTERS / Carlos Jasso

“No sobreestimemos el significado de estos casos, no es el primero ni será el último, ni ocurrieron recientemente, han estado ocurriendo a lo largo de toda la pandemia, dijo el subsecretario.

Señaló que, aunque aún falta conocer más sobre este fenómeno, es probable que se deba al sistema inmunológico de cada persona, pues aunque algunas vuelven a dar positivo al virus, ya no se enferman como la primera vez.

Danna García recayó tres veces

Otro caso mediático conocido fue la actriz colombiana radicada en México, Danna García reveló que dio positivo al coronavirus por tercera ocasión en mayo.

“Soy nuevamente positiva a Covid-19. Estoy sin palabras. Gracias a todos los que me han apoyado”, escribió en sus historias de Instagram, en una imagen de sí misma con varios árboles de telón.

La estrella de programas como “Las Amazonas”, “Pasión de Gavilanes” y “Qué Bonito Amor” dio positivo por primera vez a la enfermedad en marzo, tras su regreso de un viaje a España, momento en el que tuvo problemas con una areolínea para regresar a su hogar.

“Dos coronavirus está mal dicho. Nadie sabe explicar mi situación, pero al parecer todo esto es como una noticia en desarrollo”, dijo la actriz que está radicada en México, donde es una de las artistas más exitosas de ese país.

García manifestó que los médicos que la han atendido le han dado diferentes explicaciones sobre su situación, pero que según ella concluye que al parecer la covid-19 “se reactiva”.

“Los doctores me dicen cosas diferentes todos los días. A veces me dicen: ‘No, seguramente cuando fuiste al supermercado con guantes y máscara alguien te lo pegó’, y otro me dice: ‘No, eso no se pega, eso se reactiva’. Entonces, en conclusión, parece que se reactiva a los que tenemos defensas bajas y nuestro cuerpo no ha terminado de matar el virus”, explicó.

García contó que sufrió dengue y esto habría afectado su sistema inmunológico, por lo que se ha mantenido aislada durante los últimos meses.

Un paciente con COVID-19 en un hospital de Río de Janeiro, Brasil. 02 de Julio de 2020. REUTERS/Ricardo Moraes

También en Brasil y EEUU

Lejos de que la pandemia de la COVID-19 ceda en América, el epicentro global de la enfermedad infecciosa, las noticias de posibles casos de reinfección en Brasil y Estados Unidos desalientan una rápida desescalada y suscitan dudas tras seis meses desde la llegada de los primeros positivos en el continente.

Los casos de reinfección son solo algo excepcional entre los 12.87 millones de contagios que tiene América, todavía epicentro del coronavirus, según el último recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero añaden incertidumbre al futuro de la región.

Así, la noticia de una posible reinfección de COVID-19 de un hombre de 25 años residente en Reno (Nevada), el primero detectado en Estados Unidos, contribuye a la incógnita generada por los recientes casos documentados en Hong Kong, Holanda y Bélgica.

Según la cadena CBS News, se trata de un sujeto que dio positivo por primera vez al coronavirus a mediados de abril pasado y, tras recuperarse, volvió a enfermarse a finales de mayo. En el estudio, que está pendiente de revisión para su publicación en la revista médica The Lancet, se detalla que hubo un intervalo de 48 días entre ambas infecciones.

También en Brasil, el segundo país en el mundo con las cifras de casos y fallecidos más altas en números absolutos, el Hospital de las Cínicas de la ciudad de Sao Paulo adelantó esta semana que estaban investigando a siete nuevos posibles casos de reinfección de COVID-19.

